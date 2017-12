Sam & Max Episode 3: The Mole, The Mob and the Meatball - na návšteve u kmotra

28. feb 2007 o 17:30 Ján Kordoš

Keď sa konečne objavil prvý diel epizodicky vydávanej adventúrky Sam & Max, všetci sme sa potešili a po niekoľkých hodinách trochu zarazene vytriezveli – za pomerne malý peniaz sme sa síce kráľovsky bavili na sarkastickom humore dvojici detektívov, ale pre porovnanie: prišlo nám to ako malé pivo v piatkový večer. Mesačné intervaly medzi vydávaním jednotlivých epizód tvorcovia z Telltale Games dodržali a po druhom vyšetrovaní tu máme psa a zajaca znovu. Tentoraz dostali prípad, ktorý by nejeden detektív odmietol. Lenže naša dvojica je dostatočne šialená na to, aby sa vrhla i do pazúrov mafie.

The Mole, The Mob and the Meatball je tretím dielkom a keď v ňom začnete hľadať akékoľvek odlišnosti od predchodcov, určite skončíte po pár minútach s čistým listom papieru. Je to jednoducho tak – máme tu staré lokácie (tentoraz pribudlo kasíno), staré postavy (pribudli mafiáni) a vlastne sa zmenil len príbeh. Oproti predošlým dobrodružstvám sú logické hádanky skutočne postavené na rozumnom úsudku a keďže sa mnoho interaktívnych miest na jednotlivých obrazovkách nenachádza, za dve hodinky budete s rozlúsknutím mafiánskeho problému hotoví. Je to jednoducho tak – za niekoľko dolárov sa zabavíte na dve hodinky. Avšak treba uznať, že po celý čas sa smejete na niektorých hláškach, užívate si ironický pohľad na inak vážne veci a parodické komentovanie udalostí doslova pohladí dušu adventúristu, už pomerne unaveného z toľkých vážnych titulov, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu. Nezmenilo sa ani grafické spracovanie, väčšina miest je nám dobre známa, výborná hudba ostala, dabing síce v podobe pomerne vážneho Sama akoby ustupoval do pozadia, ale stále je to výborne vybrúsený diamant, ktorý sa môže spoliehať len na kvalitný príbeh a to mu zaručí úspech.

V prvom rade sa musí Sam spoločne s Maxom infiltrovať do rodiny, čo však nie je až tak jednoduché, keďže sa mafia skrýva za inak legálnym kasínom. Stačí okradnúť miestneho gamblera, zakúpiť si plošticu na získanie tajného hesla (menšia pomoc pri hraní), splniť tri úlohy, nutné k prijatiu do spoločenstva a vyriešiť poslednú záhadu. Koniec. Stodvadsať minút vtipných komentárov však nenechajú vydýchnuť, pričom za použitím spojleru z úplného záveru, kedy jeden hrdina musí hrať mŕtveho považujem za dokonale vtipnú scénku. Je to úžasné, s akou eleganciou do tak krátkej hernej doby vložili tvorcovia nové a nové dialógy. Ich počet síce ubudol, avšak v mnohom prekonávajú svojich predchodcov v kvalite. Tliachanie o všetkom možnom naráža na mnohé známe situácie či už filmov alebo predošlých dielov. Čo sa týka akčných minihier, sú vlastne len dve, z toho strieľanie myší v jednom z automatov je zábavka na niekoľko sekúnd a jazda v aute s mafiánmi v pätách mi trvala necelú polminútu. Tieto úlohy sú však súčasťou hry a vôbec od samotného adventúrenia neodtrhávajú a nie sú zbytočne frustrujúce. Predmetov vo svojom inventári veľa nenájdete, preto je ich používanie, či kombinovanie pomerne zjednodušené a v mnohom vám nahovára aj obsah rozhovorov.

Za zaujímavé spestrenie považujem známy dialógovú zábavu, kedy jedna postava začne a druhá vetu dokončí. V podaní Sama a Maxa to znamená jediné: urážanie jednej z komických postavičiek. Sam začne obyčajnou hláškou a keďže má deravú pamäť, Max mu s dokončením korenistého háku do rozkroku. Obrazne. Všetku túto zábavu si však užijete len pod podmienkou, že dokonale ovládate anglický jazyk a nie sú vám cudzie menej známe slovné zvraty či spojenia. Náročnejšia angličtina totiž v sebe skrýva mnoho nenápadných vtípkov, ktoré ostanú pred vašimi očami ukryté.

Keďže je výsledné hodnotenie také, aké je, logicky musí nasledovať aj poriadne zvozenie inak vtipného dielka. Dokonca podľa mnohých najvtipnejšieho a najkvalitnejšieho. A predsa dostalo najmenšie hodnotenie, hoci ma to nesmierne mrzí. Epizodický charakter je fajn vec, ale krátku dobu hrania to vôbec neospravedlňuje. Argument v podobe zakúpenia všetkých šiestich pripravovaných dielov a následné užívanie si približne 15-20 hodín vtipných kreácií jednoducho neobstojí. Dôvodom je opakovanie stále tých istých lokácií, ktoré sa stanú postupne ohranými. Dve hodiny je za ten peniaz pomerne malicherná doba, ktorá len zbytočne navnadí a potom nechá hráča v tom najlepšom pozerať na záverečné titulky. Keby bola radšej pauza medzi dielmi o týždeň-dva dlhšia a pribudla by hodinka hrania, bolo by to omnoho lepšie. Uznávam, že celá zápletka bola vytvorená už pred prvým dielom a teraz sa jednoducho len všetko dáva do kódu, avšak s The Mole, The Mob and the Meatball akoby došlo k zúfalému orezaniu nápadov, aby bolo čo dať aj do ďalšieho dielu. Postupne to začne liezť krkom, čo badať na postupne klesajúcich hodnoteniach jednotlivých epizód vo všetkých herných periodikách.

Ako druhé mínus by som uviedol menšie zapájanie Maxa do diania. Uznávam, je to len sekundárny charakter, ktorý je slepým spoločníkom skutočného detektíva, ale keďže práve vety z jeho zubatých úst sú tým správnym korením, mohol by sa zapájať oveľa častejšie. V skutočných rozhovoroch mu je daný priestor len raz a v ostatných prípadoch tvorí jeho angažovanie len nezávesné utrúsenie poznámky na práve prebiehajúcu činnosť. Keby sa aktívne zapojil viackrát, určite by bol celý projekt ešte vtipnejší a svojim spôsobom aj drsnejší. Nič to, The Mole, The Mob and the Meatball sa pre fanúšikov oplatí. Ostatným, ktorým prvé dva prípady akosi ušli, odporúčam radšej počkať na kompletnú edíciu všetkých epizód, aj keď isté zápory bude mať aj tá.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,7 / 10

Novátorský prístup tvorcov narazil na bariéru, s ktorou museli počítať – postupom času je totiž krátke dobrodružstvo v tých istých miestach pomerne fádne. A dobre napísané dialógy s riadnou dávkou vtipu to nezachránia.