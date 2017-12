Canon MiniDV - videokamery s najvyšším optickým zoomom

Spoločnosť Canon uviedla na trh digitálne videokamery Canon MD160, MD150 a MD130, tri MiniDV videokamery pripravené pre širokouhlý formát s 35x optickým zoomom, čo je najvyšší faktor zväčšenia, ktorý spotrebiteľské modely v súčasnosti poskytujú.

27. feb 2007 o 18:30 (canon)

Nové modely ponúkajú doplnkové funkcie na fotografovanie, režim snímania je jednoduchý, rýchle a intuitívne ovládanie všetkých hlavných ovládacích prvkov je pomocou joysticku. Nové modely majú taktiež tlačidlo rýchleho spustenia, ktoré používateľom umožňuje takmer okamžité vyhotovenie záznamu.

Nový rad MD ponúka:

Videokamery pripravené pre širokouhlý formát s 35x optickým zoomom (1000x digitálny zoom)

Ľahko ovládateľné funkcie a ovládacie prvky, joystick a režim snímania Ľahký nastaviteľný jediným stlačením tlačidla

Nové tlačidlo rýchleho spustenia umožňuje takmer okamžité zhotovenie záznamu

Zhotovovanie vysoko kvalitných digitálnych fotografií, vrátane kompatibility s pamäťovými kartami SD a SDHC (veľkokapacitné), vďaka výkonnému procesoru DIGIC DV

Široké možnosti výberu: megapixelový CCD (MD150 a MD160) a vstup DV (MD160)



35x optický zoom

Všetky tri videokamery radu MD disponujú objektívom s vynikajúcim 35x optickým zoomom, ktorý umožňuje užívateľom zhotovovať jasný záznam vzdialených scén. Elektronický stabilizátor obrazu (EIS) znižuje mieru roztrasenia snímky, ktoré je najviac viditeľné pri snímaní s maximálnym nastavením zoomu. K dispozícii je tiež 1000x digitálny zoom.



Videokamery radu MD sú optimalizované pre záznam v širokouhlom formáte 16:9 a sú vybavené 2,7” širokouhlým LCD a zväčšeným, širokouhlým 0,35” farebným elektronickým hľadáčikom (EVF). Videozáznam je možné pri natáčaní sledovať rovnako, ako sa zobrazí na širokouhlom televízore.

Ľahké snímanie

Videokamery sa vyznačujú jednoduchým ovládaním a ich ovládacie prvky sú umiestnené tak, že umožňujú intuitívne a pohodlné snímanie. Jediným stlačením tlačidla je možné aktivovať režim Ľahký – všetky hlavné ovládacie prvky sa nastavia na automatiku, čo začiatočníkom dovolí sústrediť sa maximálne na držanie videokamery a pohyby s ňou. Užívatelia, ktorí chcú sami ovládať vyspelejšie funkcie, môžu využiť joystick umiestnený na ráme LCD obrazovky, ktorý umožňuje maximálne ľahký výber volieb snímania z ponuky obrazovky.

Rýchle spúšťanie

Rýchle spúšťanie (Quick Start) je nová funkcia pre prakticky okamžité natáčanie. Väčšine videokamier trvá niekoľko sekúnd, kým sa po zapnutí pripravia k vlastnému snímaniu. S funkciou rýchleho spúšťania videokamera vstúpi do režimu natáčania takmer okamžite. Jediným stlačením vyčleneného tlačidla rýchleho spustenia uvediete kameru do pohotovostného režimu, ktorý šetrí batérie.

Približne jednu sekundu po ďalšom stlačení je kamera pripravená na natáčanie. Funkcia rýchleho spustenia umožňuje užívateľom zaznamenávať scény, ktoré by sa im inak nepodarilo natočiť – napr. prvé krôčiky dieťaťa alebo víťazný gól zápasu.

DIGITÁLNA FOTOGRAFIA

Videokamery MD160, MD150 a MD130 tiež disponujú funkciou digitálneho fotografovania. Fotografie sa ukladajú na pamäťové karty SD alebo SDHC (veľkokapacitné) na uloženie väčšieho počtu fotografií. Na kartu je možné tiež ukladať krátke videosekvencie s nízkym rozlíšením, ktoré sú ideálne na použitie na webe alebo odosielanie elektronickou poštou.

Obrazový procesor DIGIC DV umožňuje zachytenie fotografie s rozlíšením 640 x 480 pixelov na pamäťovú kartu súčasne so snímaním videozáznamu na pásku. Obrázky tejto veľkosti sú ideálne vhodné na použitie so softvérom na editáciu a tvorbu DVD, napr. na vytvorenie tlačidiel menu DVD. Vytlačené ako samolepky môžu tiež slúžiť ako štítky na MiniDV kazety.

Megapixelové rozlíšenie a vstup DV

Modely MD160 a MD150 ponúkajú vyššie parametre megapixelového CCD. MD160 ďalej ponúka pripojenie cez vstup DV. Ocenia ho užívatelia, ktorí chcú upravovať svoje záznamy na počítači. Upravené videozáznamy je možné potom ľahko znovu nahrať na MiniDV kazetu vo videokamere. Poskytuje tak ideálny spôsob na archiváciu videoprojektov. Záznamy je možné tiež nahrávať z kamery na kameru.

Dodaný softvér a portál CANON iMAGE GATEWAY

Modely MD160, MD150 a MD130 sú dodávané so softvérom Canon ZoomBrowser (Windows) a ImageBrowser (Macintosh) na ľahké sťahovanie, ukladanie a vyhľadávanie záznamov a tiež pre správu rozvrhnutia a tlač snímok a jednoduchú správu videoklipov.

Majitelia videokamery si tiež môžu zaregistrovať 100 MB pamäťového priestoru na portáli CANON iMAGE GATEWAY, čo je online galéria na uloženie snímok v albumoch a ich zdieľanie s vybratými priateľmi a rodinou. Portál CANON iMAGE GATEWAY však nie je dostupný vo všetkých krajinách Európy.

DIGIC DV

DIGIC DV je procesor digitálneho signálu používaný výlučne vo videokamerách značky Canon. Táto kľúčová technológia Canon v jednom prístroji spracováva videozáznamy a fotografie oddelene, pretože na ich spracovanie využíva dve samostatné cesty.

Videonahrávky a fotografie majú rozdielne farebné požiadavky, preto procesor DIGIC DV spracováva video a fotografie rozdielne a jednotlivé typy výstupov optimalizuje. Spracovanie snímok procesorom DIGIC DV zaručuje bohaté a žiarivé farby, ktoré verne zodpovedajú snímanej scéne, či sú na televíznej obrazovke alebo na fotografii.