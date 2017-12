Tipy na víkendové surfovanie

Zistite kde je digitálne nebo, vyskúšajte si HTML naživo alebo sa naučte skladať z papiera lietadielka. Dáme vám tip ako si precvičiť svoje reflexy, ponúkneme vám inšpirácie pre fotografovanie, prezradíme vám ako sa zmeniť z človeka na zvieracie monštrum.

3. mar 2007 o 4:00 (mg, tu)

Také sú víkendové tipy na surfovanie.

Nahliadnite do histórie počítačov

Možno by vás vo sne nenapadlo, že existujú ľudia ktorí zbierajú staré počítačové "haraburdie" a uchovávajú ho pre ďalšie generácie ktoré si bez počítačov nebudú vedieť predstaviť život. Na webovej stránke www.computerhistory.org/ nájdete nielen množstvo textov ktoré vám odhalia zaujímavé projekty ktoré vykonávali počítače ktorých výkon je iba zlomkom toho čo dokážu dnešné mobilné telefóny, ale nájdete tam i bohatú databázu obrázkov, textov a videozáznamov, ktoré vás prekvapia. Zaručene si nenechajte ujsť ani to najlepšie - reklamné brožúry, ktoré ponúkali stroje minulosti svojim zákazníkom - www.computerhistory.org/brochures/.

Skúste si HTML v praxi

Ak ste sa rozhodli nazrieť za oponu HTML prostredníctvom niektorého z atraktívnych seriálov pre začiatočníkov na webe, možno vám padne vhod stránka www.attacklab.net/showdown-gui.html, kde si môžete vyskúšať všetko naživo, v reálnom čase. Kým v ľavej strane okna budete ručne vpisovať formátovacie značky pre HTML, v pravej časti okna sa bude zobrazovať výsledný naformátovaný text. Čo poviete? Určite je to jednoduchšie ako neustále upravovať pokusný súbor a opätovne ho načítavať v internetovom prehliadači.

Naučte sa skladať lietadielka

Chcete sa vrátiť do detských čias a máte chuť prinútiť hárok papiera lietať tak, ako mu prikážete? Potom by ste si nemali nechať ujsť animovanú inštruktáž, ktorá vám odhalí niekoľko netradičných spôsobov pre skladanie lietadielka. Skoncujte s nevybavenými dokumentami na svojom stole a odošlite ich letecky do odpadkového koša alebo skartovača. Všetko čo potrebujete nájdete na stránke www.lowe-tech.com/portfolio/paperplanes.asp

Precvičte si reflexy

Dokážete dostatočne rýchlo pracovať so svojou myšou či klávesnicou? Potom pre vás nebude neprekonateľnou výzvou jednoduchá internetová hra, ktorá preverí vaše schopnosti. Vašou úlohou je otvoriť si stránku everybodypanic.org/linegame.swf a dostať kurzor do bezpečia - vyhýbajte sa pohybujúcim objektom a prekážkam - nikdy neviete čo vás čaká na ďalšom kroku.

Karneval trochu inak

Zmeňte svoj výzor s humorom a zmeňte sa na niektoré z dôverne známych zvierat. Nie, nemusíte meniť svoje návyky a správanie - stačí ak siahnete po oblečení vo svojej skrini a netradične ho skombinujete tak, aby ste šokovali okolie. Potrebujete súrne dovolenku a vedenie vašej firmy vám nevychádza v ústrety? Zinscenujte dočasné pominutie zmyslov - všetko čo potrebujete vedieť nájdete na stránke www.beseechfanclub.com/bored/.

Fotografie, ktorým nechýba nápad

Možno váš digitál pomaly zapadá prachom, pretože nemáte umelecké vlohy a posledná akcia čo stála za to sa zopakuje až za niekoľko mesiacov. Pokúste sa hľadať inšpiráciu okolo seba a zachyťte svet tak, aby zaujal. Prehliadnite si galériu na stránke www.thesimplegallery.com/pictures.php a budete vedieť o čom je reč? Zdá sa vám byť nemožné čosi podobné vyskúšať? Kto sa vopred vzdá, nikdy nevyhrá.

Ľudové piesne online

Vyše osem stoviek textov slovenských a českých ľudových piesni nájdete na adrese projekty.infovek.sk/pesnicky/. K niektorým piesňam nájdete aj notové zápisy, goralské piesne si možno vypočuť aj vo formáte mp3. Pre učiteľov autor pripravil aj niekoľko rád, ako vo vyučovacom procese pracovať s nahrávkami zvuku. Nájdete si trochu času a zanôtite si so svojimi ďeťmi?

Vtipné konverzácie

Určite ste už e-mailom dostali vtipný vyňatok z reálneho rozhovoru na čete. Prvým serverom v našich končinách, ktorý tieto úryvky zbiera, je www.lamer.cz, zatiaľ má v databáze viac ako 2000 konverzácií. Príspevky môže pridať každý, zobrazia sa po schválení. Nie je zaručené že ide o skutočné rozhovory, človek však vo väčšine prípadov neskúma na čom sa pobaví.