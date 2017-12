Turingovu cenu dostane žena

„Nobelovu cenu“ pre výpočtovú techniku dostane prvý raz žena – Frances Allenová za vývoj metódy na urýchlenie práce počítačov.

28. feb 2007 o 12:00 Tomáš Bella

Presne štyridsať rokov trvalo, kým sa k štyridsiatim mužom oceneným za celoživotný príspevok k rozvoju výpočtovej techniky pridala prvá žena. Organizátori prestížnej Turingovej ceny, ktorá sa niekedy označuje aj ako Nobelova cena pre výpočtovú techniku, minulý týždeň oznámili, že za rok 2006 dostane cenu Frances Elisabeth Allenová.

Dnes 75-ročná programátorka vyštudovala matematiku a po vysokej škole v roku 1957 sa zamestnala v IBM, aby splatila dlhy a mohla sa čo najskôr vrátiť k vyučovaniu detí. Nakoniec však v IBM zostala 45 rokov. Najskôr učila ostatných programátorov v tom čase revolučný programovací jazyk Fortran.

Neskôr sa pustila do riešenia vlastných úloh. Turingovu cenu dostala za vytvorenie techník, ktoré umožnili zlepšiť výkon kompilerov – tie popisuje ako „nástroje na preklad jazyka, v ktorom je napísaný program, do jazyka vhodného pre hardvér“. Stála za vytvorením kompilerov pre jazyky ako Fortran a Cobol a výsledky jej práce dodnes tvoria základ optimalizácie programov. Pomohla vytvoriť aj prvý automatický systém na hľadanie chýb v programoch. V šesťdesiatych rokoch pracovala aj na vývoji metód na spracovanie dát pre počítače predpovedajúce počasie a pomáhala s budovaním superpočítača pre americkú Národnú bezpečnostnú agentúru, ktorý mal lúštiť sovietske šifry. V deväťdesiatych rokoch písala softvér aj pre superpočítač IBM Blue Gene.

V čase nástupu Allenovej do IBM s ňou pracovalo mnoho žien; ona sama bola prilákaná špeciálnou náborovou kampaňou zameranou práve na ženy. „Neskôr, ako sa výpočtová technika stala samostatným odvetvím, zamestnávatelia začali požadovať inžinierske vzdelanie, a to tradične priťahovalo len málo žien,“ spomína Allenová na ďalšiu dekádu, keď naopak pracovala výhradne s mužmi. „Teraz sa však kyvadlo začína vracať späť a ženy do odvetvia znova vstupujú z takých oblastí ako medicínska informatika, používateľské rozhrania či počítače vo vzdelávaní.“

Frances Allenová pred piatimi rokmi odišla do dôchodku, stále však spolupracuje s IBM a vo voľnom čase sa venuje horolezectvu. Podobnú fascináciu ako kedysi Fortran v nej dnes vyvoláva programovací jazyk Java.

Na svoju prácu nespomína ako na zlaté obdobie výpočtovej techniky: „Práve naopak, všetko sa ešte len začína.“

