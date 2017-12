Stratené veci nájde Wi–Fi sieť

Britská nemocnica využije internetovú sieť na to, aby sa jej nestrácali prístroje.

28. feb 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Kam sa len podel ten skvelý nový prístroj? Takýmto problémom má byť v londýnskej klinike na ulici Harley koniec. Nemocnica sa totiž rozhodla zaviesť systém, ktorý umožní vystopovať v budove prístroje, ktoré sa často premiestňujú a personál ich nezriedka nevie nájsť.

Riešenie od fínskej firmy Ekahau je zaujímavé tým, že na sledovanie polohy nevyužije bežné RFID tagy vyžadujúce inštalovanie špeciálnych snímačov po celej budove, ale obyčajnú bezdrôtovú Wi-Fi sieť, ktorá v nemocnici slúži aj na internetové pripojenie. Bezdrôtových prístupových bodov je totiž dostatok na to, aby s ich pomocou bolo možné určiť polohu prístroja s presnosťou na tri metre. Systém odmeria, ako ďaleko je hľadaný prístroj od rôznych Wi-Fi vysielačov na základe sily signálu, ktorý z prístroja prichádza.

Ak chce zamestnanec ľubovoľné zariadenie nájsť, pripojí sa na internú nemocničnú sieť a pravdepodobná poloha sa mu zobrazí na mape.

Nemocnica chce bezdrôtovým modulom umožňujúcim vyhľadanie vybaviť asi päťsto prístrojov – najčastejšie sa vraj strácajú injekčné pumpy a monitory krvných plynov. Uvažovať sa však bude aj o označení niektorých zamestnancov a pacientov visačkami s bezdrôtovým čipom. Lekári by tak napríklad mohli rýchlo nájsť pomocný personál, ak ho potrebujú, pri pacientoch by zasa mohol automaticky zaznamenávať čas, kedy vošli na operačnú sálu. Systém by im mohol pomôcť aj pri orientácii v budove – keď sa zastavia pri mape, uvidia na nej aj svoju polohu.

Ak sa systém osvedčí, mohol by sa začať využívať aj v ďal­ších spoločnostiach, ktoré už majú budovy pokryté bezdrôtovým Wi-Fi signálom.

Fínsky výrobca uvádza, že batéria v jednom čipe vydrží až päť rokov a možno ho nastaviť tak, aby sa vysielanie signálu zaplo len vtedy, keď je čip v pohybe; ak bude prístroj ležať rok v sklade, signál nebude vysielať. V čipoch možno zároveň na diaľku aktualizovať softvér alebo sledovať, koľko ešte batéria vydrží. Zariadenie má aj dve malé tlačidlá, ktorými môže majiteľ čipu privolať pomoc alebo vykonať inú akciu.

www.ekahau.com