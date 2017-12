Slovak Telekom musí znížiť ceny za prepojenie, budeme lacnejšie volať

Telekomunikačný úrad uložil Slovak Telekomu upraviť referenčnú ponuku na prepojenie tak, aby priemerné minútové ceny za volania nepresiahli úradom vypočítané ceny.

27. feb 2007 o 11:19 Tlačová správa, map

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 26.2. 2007 uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významnému podniku, upraviť referenčnú ponuku na prepojenie tak, aby priemerné minútové ceny za zostavenie a ukončovanie volaní nepresiahli úradom vypočítané ceny. V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady pre zníženie cien pre koncových užívateľov.

TÚ SR k cenám dospel metódou, ktorou overoval ceny vypočítané ST. V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady pre zníženie cien pre koncových užívateľov. TÚ SR ďalej stanovil ST predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

Rozhodnutiu predchádzali rozhodnutia predsedu úradu zo dňa 16.6. 2005, resp. 14.6. 2005, ktorým bola ST právoplatne určená za významný podnik na veľkoobchodnom trhu poskytovania služby zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení a zároveň jej boli uložené viaceré povinnosti. Následne rozhodnutím predsedu zo dňa 20.12. 2005 bola ST právoplatne uložená povinnosť stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien rozhodnutím zo dňa 15.7. 2005. ST mala ďalej povinnosť predložiť úradu výpočet ceny a vstupné informácie špecifikované úradom určeným modelom. ST mu tieto údaje predložila k polovici roku 2006. TÚ SR po preverení údajov začal listom zo dňa 4.12. 2006 z vlastného podnetu správne konanie voči ST vo veci úpravy cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti ST a následnej zmeny referenčnej ponuky.

Ceny vypočítané ST metódou LRIC top-down sú rozdielne (vyššie) ako ceny stanovené úradom na základe metódy FL LRAIC bottom-up. Uplatnenie metódy FL LRAIC bottom-up slúži úradu na to, aby mohol porovnať ceny vypočítané na základe tejto metódy s cenami stanovenými významným podnikom (ST) na základe metódy LRIC top-down.

To znamená porovnať ceny stanovené významným podnikom s cenami, ktoré zodpovedajú cenám efektívneho poskytovania služieb, rešpektujúc sieť významného podniku. V prípade, že ceny vypočítané na základe oboch metód sú rovnaké resp., že rozdiely medzi cenami sú zanedbateľné, úrad neuloží povinnosť upraviť cenu podľa zákona. Ak však na základe porovnania oboch metód úrad dospeje k záveru, že ceny stanovené na základe metódy používanej významným podnikom sú výrazne odlišné od cien stanovených úradom, má úrad podľa zákona oprávnenie uložiť významnému podniku úpravu ceny, vychádzajúc z vlastnej metódy, v našom prípade metódy FL LRAIC bottom-up.