Regulované ceny prinesú v roamingu úsporu desiatok korún za minútu hovoru

Regulované ceny roamingu, ktoré prikáže Európska komisia účtovať mobilným operátorom prinesú všetkým zákazníkom na Slovensku úsporu desiatok korún za minútu hovoru.

27. feb 2007 o 9:17 Marián Pavel - SME online

Regulované ceny roamingu, ktoré od leta 2007, alebo januára 2008 prikáže Európska komisia účtovať mobilným operátorom prinesú všetkým zákazníkom na Slovensku úsporu desiatok korún za minútu hovoru. Vyplýva to z porovnania cien, ktoré sme pripravili do prehľadnej tabuľky. Európska únia mieni regulovať ceny za prichádzajúci hovor, ale aj za všetky odchádzajúce hovory v roamingu vo všetkých krajinách Európskej únie. Operátori si tak za prichádzajúci hovor budú musieť účtovať maximálne 8,60 Sk za minútu. Pri odchádzajúcom hovore zo zahraničia domov nesmie cena hovoru presiahnuť 17 Sk za minútu. Ide o maximálne ceny, operátori si teda môžu účtovať menej, no už nie viac.

Opatrenie Európskej komisie prinesie zákazníkom slovenských pobočiek Orange a T-Mobile, ktorí volajú v zahraničných mobilných sieťach významnú úsporu a to aj napriek tomu, že obaja operátori zareagovali na pripravované opatrenia EK zavedením špeciálnych roamingových akcií alebo balíčkov. Tie sú však šité na mieru prevažne firemným zákazníkom, ktorí často cestujú do zahraničia a ich výhody nevyužijú tí zákazníci, ktorí vycestujú nepravidelne a občas.

K regulácii cien v roamingu pristúpila Európska komisia po tom, čo mobilní operátori príliš dlhý čas nereagovali na jej upozornenia na príliš vysoké ceny a nelogické rozdiely v účtovaní roamingových hovorov. Mobilní operátori v Európe proti opatreniu Európskej komisie protestujú a viacerí naznačili, že znížené zisky premietnu do iných cien. Podobný postup však nie je príliš pravdepodobný nielen kvôli konkurenčnému boju, ale aj vďaka pretrvávajúcemu záujmu Európskej komisie o ich obchodné praktiky.