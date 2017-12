Štvrtý český mobilný operátor sa bude volať U:fon, začne v lete

Štvrtý český mobilný operátor sa bude volať U:fon. Zistili to redaktori nášho partnerského servera Mobil.cz. Podľa prvých informácií začne svoje služby ponúkať už toto leto.

26. feb 2007 o 15:56 Marián Pavel - SME online

Bude to cenovo dostupné a pritom rýchle pripojenie k internetu a hlasové služby v podobe alternatívy k pevným linkám.

Štvrtú českú mobilnú sieť prevádzkuje spoločnosť MobilKom, a.s., za ktorou stojí finančná skupina Penta. Výber názvu U:fon zverila spoločnosť externým odborníkom na reklamu a komunikáciu. „Z názvu má byť jasné, že nový operátor je iný, ako ostatní,“ povedala Mobil.cz hovorkyňa Penty Jana Studničková.

Nový operátor sa bude snažiť o osobnú identifikáciu so zákazníkom. Podobný postup, ktorý sa ukázal ako mimoriadne úspešný, zvolil v minulosti aj tretí mobilný operátor Oskar (teraz Vodafone).

Českí operátori zaostávajú za našimi

Českí mobilní operátori momentálne zaostávajú za technologickou ponukou slovenského Orange a T-Mobile. Orange ako jeden z prvých operátorov v Európe ponúka kompletné pokrytie celého územia krajiny s rýchlym prenosom dát v sieťach 3G – HSDPA na úrovni 3,6 Mbit/s. T-Mobile zas ako prvý na svete spustil unikátnu technológiu veľmi rýchleho prenosu dát na frekvenciách mobilnej siete NMT prostredníctvom technológie Flash-OFDM (Flarion).

Českí operátori sú v zavádzaní nových technológií pomalší a opatrenejší – 3G sieť a HSDPA funguje len vo vybraných mestách. Ponukou služieb sa od slovenských operátorov odlišuje v Česku len O2, ktorý prevádzkuje rýchly internet v sieti CDMA2000 1xEV-DO.

U:fon sprevádzkuje sieť CDMA

Ďalšiu unikátnu sieť spustí nový operátor U:fon. Jeho sieť bude využívať technológiu CDMA2000 EV-DO Rev. A, ktorá sa počíta medzi siete tretej generácie. Technológia CDMA pritom v Európe nie je príliš rozšírená, no v Amerike a Ázii je mimoriadne populárna. Situácia v Európe sa mení predovšetkým preto, že operátori nahrádzajú prevádzku NMT sietí buď technológiou Flash-OFDM alebo práve sieťami CDMA.

Nový operátor U:fon začne svoju prevádzku v lete tohto roku. Redakcii Mobil.cz to potvrdila Penta. Hneď na začiatok ponúkne pripojenie k internetu s rýchlosťou 3,6 Mbit/s v mobilnej variante, alebo ako náhradu pevného pripojenia (ADSL). Už v lete by mal nový operátor pokrývať 5,5 milióna obyvateľov Česka, úplné pokrytie krajiny mieni dosiahnuť do konca roka. Už od leta bude U:fon ponúkať aj hlasovú alternatívu k pevným linkám. Mobilné hlasové služby začne prevádzkovať zrejme až na budúci rok.

Štruktúrou služieb a technologickými možnosťami služby bude U:fon konkurovať predovšetkým dominantnému českému operátorovi Telefónica O2, ktorý prevádzkuje mobilnú i pevnú sieť. O2 v minulom roku dosiahol v Českej republike rekordný zisk na úrovni 8 miliárd českých korún.

Penta Investments pripravuje podľa viacerých zdrojov aj spustenie virtuálneho mobilného operátora na Slovensku. Svoju prevádzku by mal začať ešte tento rok.