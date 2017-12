Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Las Vegas v ohrození

Po sklamaní z príliš akčného Lockdown si Ubisoft napravuje povesť v poradí už piatym dielom série Rainbow Six, tentokrát nesúcim podtitul Vegas, čo nenápadne naznačuje, kde sa asi bude odohrávať. Mesto hriechu a kasín sužuje teroristická hrozba a kto iný

27. feb 2007 o 11:00 Boris Kudlač

Možno ešte Chuck Norris, ale toho teraz vynecháme. Prácu dostáva špeciálna jednotka Rainbow, pochádzajúca z pera a hlavy Toma Clancyho, zaoberajúca sa hlavne likvidáciou teroristov a oslobodzovaním unesených a väčšinou dôležitých osôb. Celkovo troj-členný tím, načele s hlavnou postavou – Loganom Kellerom – stojí proti ozbrojenej skupine, ktorá si tentokrát za svoj cieľ vybrala Las Vegas.

Regroup team, ide sa do kasína!

V trojici proti desiatkám teroristov sa budete v taktickej akcii prebojovávať a zachraňovať rukojemníkov v skvelo nadesignovaných leveloch, poväčšinou v spomínaných kasínach. Nie všetky misie sa však odohrávajú v LA, dostane sa aj na exteriéry. Napríklad hneď na začiatku v Mexiku, kde sa hra graficky až nápadne podobá Ghost Recon Advanced Warfighter. Táto misia sa Loganovi nepodarí splniť úplne podľa jeho predstáv, ale neskôr to už bude iba lepšie. Prakticky celú hru pachtíte po hlavnej záporáčke (úhlavný nepriateľ ženského pohlavia) menom Irena, veliteľke teroristickej skupiny. Tá je samozrejme vždy o krok pred vami a nie a nie ju dostať. Pritom treba zachrániť pár dôležitých vedcov a zneškodniť nejaké tie bomby. Nájde sa aj pár dejových zvratov, takže sa pripravte na to, že niečo bude inak a niekto bude krysa. Z príbehu som mal podobné pocity ako pri poslednom Splinter Cell (Double Agent), komu sa scenár nepozdával tam, nebude o nič viac nadšený ani z tohoto. Dá sa to ale prehliadnuť, nakoniec, nie je to to hlavné, čo by tvorilo hrateľnosť.

Séria Rainbow Six je známa a obľúbená hľavne vďaka svojmu zameraniu na taktickú stránku a celkovú reálnosť, mohli by sme povedať, že sa jedná o simulátor špeciálnych jednotiek. Po malej odbočke, v podobe Lockdown, sa snaží opäť nastúpiť na túto cestu. Vegas je síce viac podobný Lockdown-u ako predošlým dielom, ale taktické boje, nie nepodobné tým v Gears of War, ho stavajú o hutný kus dopredu. Krytie sa stane povinnosťou, bez neho nie je možné prežiť takmer v žiadnej prestreľke. Nepriatelia totiž ovládajú svoje zbrane veľmi dobre a stačí jediná vydarená rana a vy sa pozeráte na ponuku “load from last checkpoint”. Práve systém ukladania pozície iba na vybraných miestach dodáva tú správnu atmosféru a občas aj pocit frustrácie. Boje sú ale vychytané naozaj dobre, takže si ich budete užívať aj keď pôjdete od určitého checkpointu už po 4-krát. Stále sa totiž udeje niečo iné, protivníci vedia dosť nepríjemne prekvapiť, najmä keď si vás obehnú alebo hodia pod nohy oslepujúci granát. Kvalitu súbojov by som porovnal s F.E.A.R., aj keď až tak ďaleko sa AI v R6: Vegas nedostala, je tu naviac možnosť ovládať dvoch tímových kolegov. Tých môžete posielať na ľubovoľné miesto, aby vás kryli, alebo naopak, poslať ich do akcie, zatiaľ čo vy kryjete ich. Akonáhle dorazia na dané miesto, hľadajú si úkryt a vhodné palebné pozície. Stávajú sa dôležitou súčasťou hrania, nie len preto, že ak niektorý člen zomrie, misia sa končí, ale hlavne svojou schopnosťou zachrániť vám krk. Platia pre nich rovnaké pravidlá, tj. pár zásahov, resp. jedna guľka a sú mŕtvi, takže bez rozmýšľania a postupného likvidovania sa cez teroristov nedostanete. Ak sa niektorý z parťákov zraní, máte asi minutu na to, aby ste mu pichli oživujúcu injekciu. To isté môže urobiť aj druhý člen tímu, keď samozrejme neleží vedľa prvého v smrteľných mukách. Injekcie sú síce silne arkádovým prvkom, navyše nikdy nedojdú, hrateľnosť však nijako nekazia, bez nich by misie hádam ani nebolo možné prejsť. K hrateľnosti však až o kúsok ďalej, je čas rozpitvať technické spracovanie hry.

GRAFIKA 7 / 10

Unreal 3.0 engine sa ani zďaleka nepredvádza vo svojom najlepšom svetle. Niektoré miesta akoby zaspali dobu – všetky objekty sú hranaté, textúry v nízkom rozlíšení a ešte do toho viditeľné prechody medzi farbami. Iné zase hýria farbami, svetlami a množstvom objektov, scény sú dychberúce a vy nechápete, ako to mohlo byť predchvíľou také otrasné. Ide hlavne o dobre nadesignované priestory kasín, zatiaľ čo medzi dojem kaziace časti sa rátajú hlavne exteriéry alebo vedľajšie miestnosti, kde sa príliš často akcia neodohráva. Modely členov Rainbow patria naštastie k tej lepšej časti hry, ktorej sa ušiel dostatok polygónov, narozdiel od okolitých objektov či už ide o nábytok alebo vybavenie kasín. Nikde v menu sa naviac nedá nastaviť kvalita zobrazenia týchto objektov, čo je pravdepodobne dôsledok konverzie z Xboxu 360. Čo je horšie, hra nepodporuje širokoúhle rozlíšenia resp. žiadne okrem formátu 4:3. Teda nie oficiálne, naštastie sa našlo pár jedincov, ktorí si s tým poradili a vypustili na web neoficiálne konfiguračné súbory s podporou widescreenu. Aby hra s next-gen enginom nepodporovala (vôbec nie neobvyklé) rozlíšenie 1280x1024? To už je známka jasného odfláknutia. Nevyžehlí to ani prítomnosť motion bluru, čiže rozmazania obrazu pri rýchlejšom pohybe myšou alebo behu.

Navyše žerie dosť z výkonu a viditeľné zlepšenie zážitku neprináša. Ďalšou zbytočnosťou je až prehnaný bloom efekt. Hra s ním vyzerá ako keby sa hlavný hrdina práve zobudil. Všetky svetlejšie časti žiaria ako o dušu, niekedy to síce je k dobru veci a zakrývajú sa tým určité nedostatky, ale väčšinou to pôsobí strašne umelo. Aj na toto však nájdete na webe liek, súbory shaderov sa dajú jednoducho upraviť a tak si stačí nájsť príslušný návod na niektorej fan-stránke a bloom je preč. Podobne som si dokázal vylepšiť aj efekt nočného videnia, pôvodný totiž nijako tmavé kúty nezosvetloval. Keď sme už pri shader efektoch, termovízia sa podaria dobre a často bude jediným použiteľným videním. Nezávisle na použitom type videnia sa pri zásahu guľkou pohľad rozmaže, čím kritickejší je zásah, tým je rozmazanie silnejšie, čo má zásadný vplyv na mierenie. Hra používa aj HDR, teda High Dynamic Range osvetlenie. Rovnako ako motion blur je však citeľnou záťažou na grafickú kartu a okrem zjemnenia prechodu farieb a celkového zosvetlenia scény neprináša žiadne výrazné vizuálne vylepšenie. Úplne chýba podpora Anti-Aliasingu, do hry sa nedostane ani nastavením v ovládačoch. Z každého kúsku teda vidieť, že grafika je odfláknutá, s novým enginom sa mohol montrealský tím Ubisoftu vyhrať oveľa viac, ale aj napriek tomu, v určitých častiach, ide o grafiku nadpriemernú. Double Agent bol podľa mňa spracovaný oveľa lepšie a to sa jednalo ešte o starší Unreal engine. Hardvérová náročnosť je pritom neprimerane vysoká, najlepšie to vystihuje výrok jedného z hráčov v online hre: “Prečo moja hra vyzerá ako CS ale hýbe sa dvakrát pomalšie?” Jediné, čo sa vizuálnemu spracovaniu nedá vytknúť sú animácie. Kvalitný motion capturing previedol ľudské pohyby do hry naozaj verne, a tak panáčikovia behajú, lezú alebo vykukujú spoza rohov ako vystrihnutí z reálu. Také ružové to už nie je pri umieraní. Po výstrele sa síce zložia k zemi s použitím fyziky, ale často to nepôsobí veľmi reálne, nehovoriac o výbuchoch granátov, pri ktorých lietajú vzduchom niekedy až príliš pomaly.

Configy pre podporu widescreenu: kliknite sem

Legálne tweaky (zmena shader efektov,...): kliknite sem

INTERFACE 8 / 10

Okrem klasického ovládania ako v každej inej FPS, pribudlo zopár noviniek, ktoré nie sú až také bežné. Nazeranie za rohy tu už síce niekoľko krát bolo, ale nie v takej intuitívnej a praktickej podobe ako v R6: Vegas. Pravým tlačítkom sa pritisnete ku stene, alebo inému vhodnému objektu a smerovými šípkami sa potom vykláňate v príslušnom smere a myšou mierite. Takto možno spoza nižšej prekážky strieľať zvrchu aj zo strán, čím možno protivníka trochu prekvapiť. Nemusíte sa dokonca vôbec vykláňať, ak ste dostatočne blízko pri kraji, môžete skúsiť paľbu naslepo. Toto býva užitočné najmä vtedy, ak je terorista nebezpečne blízko a nechcete príliš riskovať. Na väčšiu vzdialenosť je takáto paľba samozrejme nepresná. Z úkrytu sa dajú vykonávať aj iné činnosti, ako otváranie dverí, či hádzanie granátov. Z neobvyklých pohybov spomeniem napr. ešte efektné zlaňovanie dolu hlavou, ktoré sa hodí na prekvapivú likvidáciu protivníka spoza okna.

Druhou vecou, ktorú v ostatných FPS často nevidieť, je možnosť ovládania ďalších dvoch členov tímu rozdávaním príkazov. Jednoducho namierite, kam chcete, aby sa dostavili a po stlačení medzerníku sa začnú presúvať. Sú však nerozdeliteľná dvojica a príkazy vždy platia pre oboch. Ovládajú prakticky všetky pohyby ako vy a k tomu niečo naviac. Vedia vojsť do miestnosti hneď troma spôsobmi – kľudným, agresívnym a výbušným. Kľudný znamená otvorenie dverí a vystrieľanie všetkého živého, agresívny je to isté, iba s granátovým bonusom a pri výbušnom štýle sa prvá fáza, teda otvorenie dverí, nerobí ručne, ale trhavinou. Podobne ako Sam Fisher v Splinter Cell, aj tu máte vo vašom vybavení rôzne druhy videní a “poddverovú kameru” alebo inak “snake cam”. Ešte pred vstupom do miestnosti teda môžete skontrolovať situáciu, prípadne označiť prioritné ciele pre svojich parťákov, čo sa obzvlášť hodí v miestnostiach s rukojemníkmi.

Pre lepší prehľad o bojisku slúži mapa. Zobrazuje nielen plány budovy, v ktorej sa nachádzate, ale aj teroristov, ktorých však musí aspoň jeden člen komanda v skutočnosti vidieť. Rozkazy na nej však nevydáte, má iba informatívny charakter, pomáha však nájsť alternatívne cesty, ktoré by ste bez nej mohli ľahko prehliadnuť.

Trochu konzolový je výber z vášho vybavenia, alebo z prídavkov na zbraň. Napr. na nasadenie tlmiču, treba podržať tlačítko pre nabitie zbrane a potom v kompasovej ponuke pohnúť myšou doľava. Takto sa dá prechádzať aj celá výbava, tu však myslím, že klávesové skratky poslúžia lepšie. Na celom interface síce vidno, že sa jedná o konzolovú konverziu, našťastie, všetko ostatné, okrem poslednej spomínanej záležitosti, funguje dobre.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Celkom hra obsahuje 6 misií, ktoré sú ale poriadne dlhé a skladajú sa vždy z niekoľkých podčastí s rôznymi úlohami. Dojde na infiltráciu kasín, eskort VIP osôb, zneškodňovanie bômb a veľa, veľa strieľania. Medzi jednotlivými misiami sa presúvate vo vrtuľníku s asistentkou, ktorá vás v skratke informuje o cieľoch a všetkom potrebnom ohľadne danej úlohy. Pri dejových vsuvkách sa ozýva aj v malom štvorci v rohu obrazovky. Vrtuľník vezie aj všetko vybavenie potrebné pre protiteroristickú jednotku. Počas letu si teda popri prezeraní okolitej krajiny (a asistentky), môžete vyberať výbavu do nasledujúcej akcie. Nájdu sa tu pištole, ľahké aj ťažké samopaly, útočné pušky, sniperky či viacero druhov granátov. Voľba to však nie je nijako zaväzujúca. Počas misie si možno kľudne požičať zbrane od padlých teroristov. Sem-tam sa objaví aj bedňa s nápisom “equipment”, v ktorej môžete nakupovať rovnako ako v pohodlí vrtulníku. Zbrane sa dajú ďalej vylepšiť rôznymi prídavkami (laserový zameriavač, zoom,...) a majú svoje základné vlastnosti ako dosah, poškodenie, presnosť a veľkosť zásobníku. Vybavenie by sme mali, je čas na akciu.

Po vysadení z vrtulníku sa stretávate so svojím tímom, ak náhodou neletel spolu s vami. V niektorých misiách je Logan na začiatku osamotený a jeho úlohou je tím lokalizovať. Tieto výnimky vzbudzujú dojem, že sa jedná o pomerne klasickú FPSku. Po pár bojoch je ale všetko inak. Útočiť priamočiaro sa tu nevypláca, pri behu a súčasnom strieľaní lietajú guľky všade naokolo, len nie do teroristov, takže je treba rýchlo presedlať na taktickejší štýl. Často hranie pripomína stealth akcie, najlepšou taktikou je totiž nepriateľov prekvapiť a zabíjať čo v najmenšom počte. Ak vzbudíte príliš veľa pozornosti (granátmi, strieľaním bez tlmiča), vyrojí sa na vás húf teroristov a prežiť prestreľku v početnej presile tu vôbec nie je jednoduché. Pár zásahov stačí, aby ste sa odobrali na onen svet a keďže už po prvom sa dosť výrazne rozmaže videnie, je treba mať veľmi dobrý úkryt, aby nenasledovali ďalšie. Našťastie o miesta na krytie tu nie je núdza, miestnosti sú navrhnuté veľmi dobre a prirodzene. Systém zdravia funguje rovnako ako napr. v poslednom Splinter Cell, teda po zásahu stačí chvíľu počať a rany sa zahoja. Vidno, že sa tento trend v poslednej dobe dosť rozširuje. Približuje to síce R6: Vegas smerom k arkáde (spolu s “oživujúcimi” injekciami), ale na hrateľnosti to nič neuberá. Jej hlavnou zbraňou je tímová kooperácia. Nie je nič lepšie ako vpadnúť do miestnosti z dvoch smerov, behom pár sekúnd ju vyčistiť a pritom zachrániť vystrašených rukojemníkov. Nie vždy ale prebieha všetko takto rýchlo. Vo väčších priestranstvách a halách sa môžu prestrelky pekne pretiahnuť. Stane sa aj, že trčíte na jednom mieste až príliš dlho a cieľe sa nedarí likvidovať kvôli ich dobrému krytiu alebo presile. Vtedy treba komando opustiť, porozhliadnuť sa na mape, priplížiť sa k protivníkom z iného smeru a hneď to ide ako po masle. Veľmi účinnou zbraňou v takýchto situáciach býva sniperka. Takýchto bojov si užijete kopu a verte mi, že každý bude unikátny. Spoločníkom je možné nastaviť 2 druhy správania – taktická infiltrácia a agresívne prepadnutie. Už len toto v dosť veľkej miere ovplyvní priebeh bojov. Nenapadá ma jediná vec, ktorú by som hrateľnosti mohol vytknúť, naozaj som sa skvele bavil, možno až na občasné pocity zúfalstva z príliš ťažkej obtiažnosti, ale to už patrí do iného odseku.

Všetky mapy z príbehovej línie nájdete aj v druhom móde, ktorý singleplayer ponúka a ním je Terrorist Hunt. Ako názov napovedá, jedná sa o sólové likvidovanie teroristov náhodne rozmiestnených na mape. Nastavíte si obtiažnosť, hustotu nepriateľov, postavu, vyberiete mapu a ide sa na lov!

MULTIPLAYER 10 / 10

To, čo je v singleplayer hre výnimočné, je tu ešte niekoľko krát znásobené. Najmä prítomnosť živých hráčov v jednotke prinesie nový spôsob taktizovania. Tím už nie je zhlukom dvoch počítačom riadených neosobných panákov, ale skupinou samostatne uvažujúcich jednotlivcov. Užijete si plánovanie, časovanie a hádky o tom, kto vojde do miestnosti ako prvý. Hra ponúka množstvo módov, medzi nimi klasické veci, typu deathmatch alebo last man standing, ale aj netradičnejšie, v ktorých jeden tím ochraňuje kanister s biologickou zbraňou a druhý sa ju snaží získať. Vrcholom je kooperatívny story mód, môžete si teda celú kampaň zahrať až so štyrmi živými spoločníkmi. Rovnako nechýba ani kooperatívna verzia lovu na teroristov.

Multiplayer by si podľa mňa zaslúžil aj 11/10, bavil som sa pri ňom skvele, porovnateľným zážitkom môže byť iba SWAT 4, ktorý bol ale o trochu realistickejší. Zato v R6: Vegas zažijete oveľa viac akcie a nemusíte sa báť, že sa po smrti budete dlhé minúty pozerať na hru ostatných hráčov, je tu totiž možnosť nastaviť obmedzený alebo nekonečný počet respawnov. Oproti singleplayeru nastali drobné zmeny aj vo vybavení jednotky. V ponuke pribudli vychytávky ako pohybový senzor alebo GPS, ktoré nachvíľu odhalia pozíciu protivníkov na mape, ďalej rušička signálu (protizbraň na GPS), slzný plyn či plynová maska. Na Xbox 360 verzii je možnosť do detailu si poupravovať model postavy, no do PC verzie sa táto možnosť z nepochopiteľných príčin nedostala.

ZVUKY 8 / 10

Určite sa nikto nebude čudovať, keď napíšem, že je všetko na veľmi kvalitnej úrovni. Všetko, až na zvuky, ktoré vydáva hlavný hrdina pri skonávaní. Znejú totiž, ako keby mu bolo jedno, že zomiera. To je ale iba detail, ostatné zvuky sú ako v každom inom AAA titule. Priestorový zvuk je taktiež už štandartom a nechýba ani v R6: Vegas. Nie, že by sa dal nejak nastaviť, ale hra ho na sústave s viacerými reproduktormi používa. Prestreľky sú koncertom pre uši nielen vďaka dobrým efektom zbraní a zásahov do rozličných materiálov, zásluhu na tom má aj skvelý dabing. Všetko to hulákanie, vydávanie rozkazov a fakovanie vie situáciu poriadne oživiť.

HUDBA 8 / 10

A nielen zvuky vedia hru oživiť, veľký podiel na tom má aj hudba. Väčšinou elektronické, ale aj huslové, nervy-drásajúce melódie dokážu ešte viac vystupňovať napätie, ktoré je aj bez toho na nebezpečne vysokej úrovni. Osobne mi skladby sadli hneď na prvé počutie a dokonale ma vtiahli do akcie. Jedna vo mne dokonca vyvolávala paranoidné pocity pochádzajúce zo Splinter Cell, pretože obsahuje sample, ktoré v Double Agent oznamovali, že vás niekto zbadal. Fakt nechutný pocit.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Šesť misií sa môže zdať málo, ale ich dĺžka a náročnosť všetky obavy o krátkosť hry zaženú. Presný čas potrebný na prejdenie sa neodvážim odhadnúť, záleží na skúsenosti hráča aj na zvolenej obtiažnosti. K dispozícii sú dve možnosti – Normal a Realistic. Líšia sa hlavne v počte rán, ktoré znesiete a presnosti umelej inteligencie, ale okrem toho som žiadne výrazné zmeny nepostrehol. Teroristi boli vychcaní na jednom aj druhom nastavení a v presile dajú riadne zabrať aj skúsenejším jedincom. Používajú podobné taktiky ako vy, rozdiel je iba v tom, že väčšinou územie bránia, zatiaľ čo vy ho dobývate. Dokážu sa kryť, strieľať spoza rohov (aj naslepo), ale aj hádzať výbušné, oslepujúce a dymové granáty, ovládajú guľometné hniezda a hlavne mieria veľmi presne. Nestalo sa mi, že by na mňa niekto bezhlavo vybehol, sú trpezliví a radšej si počkajú, kým chybu spravíte vy. Niekedy sú možno až príliš pasívni, najmä keď niektorý člen komanda leží zranený na zemi, príliš si ho nevšímajú a zameriavajú sa primárne na živých členov... čo je, keď tak nad tým rozmýšľam, celkom logické. Zraneného treba do pár desiatok sekúnd oživiť a stáva sa tak účinnou návnadou. Dobre teda, toto sa AI až tak vytknúť nedá, niečo sa ale ešte nájde. Mám to! Granáty síce používa dosť často, ale nie vždy aj s rozumom. Pri niektorých jasných situáciach, napr., keď som bol s tímom obkľúčený zo všetkých strán a nemohol utiecť, žiadny granát nepriletel. Aj tak je ich zdolanie pomerne tvrdým orieškom a k celkovej vysokej náročnosti hry prispieva aj systém automatického ukladania na checkpointoch. Quick Save tu teda budete hľadať márne.

Taktiež AI na strane vašich spolubojovníkov je na vysokej úrovni. Pri presúvaní nebežia ako kone s krytkami na očiach, ale dokážu si kryť chrbát a po dorazení na miesto sa schovajú za najbližšiu prekážku. Už dávno sme tu nemali FPS s takouto vychytanou umelou inteligenciu, naposledy asi už spomínaný F.E.A.R.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,0 / 10

Kvalitné pokračovanie kvalitnej série, ktorá po menšom kroku vedľa zíkava späť svoju dôstojnosť. Montrealské štúdio Ubisoftu sa opäť predviedlo v dobrom svetle, a aj keď hra pokrivkáva v technickom spracovaní (predsa, od Unreal enginu 3.0 sme čakali viac), ponúka porciu zábavy na dlhé týždne, prípadne mesiace a viac, ak prepadnete multiplayeru. Taktické boje, na PC zatiaľ nevidené, posúvajú žáner FPS o ďalší krôčik dopredu aj vďaka vychytanej umelej inteligencii. Pre fanúšikov Rainbow Six jasná kúpa.