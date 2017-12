Kniha podľa hernej predlohy Mass Effect

26. feb 2007 o 14:02 Ján Kordoš

Drew Karpyshin je pomerne úspešným autorom niekoľkých sci-fi a fantasy noviel (napríklad Baldur´s Gate 2 atď.), žije v Kanade so svojou milovanou ženou Jen a mačkou. To len tak pre úplnosť – a ja žijem so svojim nenávideným zajacom Vincenzom, ktorému raz vytrhám jeho zuby, ak bude o pol štvrtej obhrýzať klietku, pretože je hladný.

Zdroj: Firingsquad