Orange začal k paušálom ponúkať nový balíček XXL hovory

Zákazníci Orangeu, ktorí si ku svojmu paušálu aktivujú XXL hovory, budú môcť za 118 Sk mesačne prevolať každý mesiac navyše ďalších 2000 minút.

26. feb 2007 o 9:22 Tlačová správa, map

Zákazníci Orangeu, ktorí si do 4. apríla ku svojmu paušálu aktivujú novinku - XXL hovory, budú môcť za 118 Sk mesačne prevolať počas celej doby zmluvnej viazanosti každý mesiac navyše ďalších 2000 minút v sieti Orange Slovensko.

XXL hovory bude možné využiť pred vyčerpaním predplatených minút v paušále, a to každý pracovný deň od 18,00 do 8,00 hod, cez soboty a dni pracovného pokoja celý deň. Balíček XXL hovory si môžu objednať všetci zákazníci ktorí o ne požiadajú a to na celú dobu záväzku, teda na 24 mesiacov, ak si od 24. februára do 4. apríla aktivujú niektorý z mesačných programov 50+SMS, 60, 60 uni, 80 my, 90+SMS, 120, 250, VIP 500 a VIP1000, alebo si predĺžia zmluvu s týmito mesačnými programami.

Zákazníci Orangeu, ktorí využívajú paušál aspoň 3 mesiace a v súčasnosti nie sú viazaní dodatkom, ako aj zákazníci, ktorým skončila platnosť dodatku a ešte nepodpísali nový, môžu akciu na XXL hovory využiť bez toho, aby museli navštíviť predajné miesto. Stačí, ak si mobil vyberú z aktuálnej akciovej ponuky a objednajú si ho na čísle 919, alebo prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Orange. Orange im nový telefón a dodatok k zmluve o pripojení doručí až domov, a to bezplatne.