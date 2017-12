Lost Planet: Extreme Condition - keď tuhne krv v žilách

Dnes nás čaká mrazivé osvieženie inak tohtoročne výnimočnej teplej zimy v podaní najnovšieho next-gen hitu spoločnosti Capcom, Lost Planet. Staňte sa snežným pirátom a odhaľte svoju minulosť.

26. feb 2007 o 8:00 Ján Pásztor

Lost Planet podľa oficiálnych informácii zaznamenalo ešte väčší úspech než krvavé Dead Rising a je len ťažko povedať, ktoré z nich si to zaslúžilo viac. Osobne som si obe hry užil dostatočne a nebránil by som sa potencionálnym pokračovaniam, o ktorých sa už v zákulisí pošuškáva a neprekvapilo by ma, keby sa pokračovanie druhej z menovaných objavilo na tohtoročnej E3. Ale späť k Lost Planet. Jeho hrateľné demo, vydané pre širokú verejnosť, uvoľnil Capcom prekvapivo skoro. Tí, ktorí sú už nejaký ten piatok aktívne pripojení na službu Xbox Live, si ho nemohli nevšimnúť v rámci minuloročnej E3 akcie. Dnes si už ani netrúfam spočítať, koľkokrát som ho prešiel. Odvtedy už uplynulo niekoľko mesiacov a Capcom sľúbil viacero zmien k lepšiemu, dokonca sa podriadil niekoľkým nápadom od hráčov, ktorí ich zasypali prosbami a vlastnými nápadmi.

Všetko sa začína na nehostinnej planéte E.D.N III, zemi mrazu, ľadu a tonami snehu, kam len oko dovidí. Hráč ovláda mladého Wayna, ktorého podoba nápadne pripomína úspešného kórejského herca Lee Byung-Hun. Nejde o žiadnu náhodu, Capcom už vopred avizoval vzájomnú spoluprácu, ktorej výsledkom je dizajn hlavnej postavy. Hneď v úvode hry sa Wayne stane svedkom smrti svojho otca, potom ako ich skupinu napadne ozrutné Green Eye, nepriateľ patriaci do skupiny príšer zvaných Akrid. Akrid predstavuje zvláštnu formu života, ktorá už dlhé roky obýva planétu a práve neutíchajúca zima ju drží pri živote. Hlavným gólom sa tak stáva dostatočné vyhriatie zeme. Časom sa však situácia riadne skomplikuje, ale na to už koniec koncov prídete i sami. Príbeh nepratí medzi najsilnejšiu stránku hry, no má svoje svetlé momenty a vysoká kvalita animácii vás udrží pri obrazovke až dokonca.

GRAFIKA 8 / 10



Autori zachytili pravú mrazivú atmosféru zemi zahalenej v ľade a závejmi snehu. K dokonalosti už len chýba aby bol do hry zapracovaný efekt primŕzania obrazu a myslím, že bez poriadnej bundy by si už nikto Lost Planet ani nezapol. Pri miere detailov u postáv sa je aj zbytočne pozastavovať. Veď predsa len bola hra exkluzívne vyvíjaná pre Xbox 360. Čím vás však aj napriek tomu dostane, budú plynulé a až hriešne dokonalé pohyby hlavnej postavy a jej reakcii pri otrasoch zeme alebo v konfrontácii s nepriateľmi. Nepriatelia ako aj roboti (VS) sú kapitolou samou o sebe. Obzvlášť veľké druhy Akrid sú pastou pre oči, rovnako ako aj ich rýchle pohyby a spôsob akým zomierajú. Každý Akrid sa po zabití premení na ľad. I tie najväčšie druhy vrátane bossov. Potom už len stačí povedať Astala vista baby a vystreliť.

INTERFACE 8 / 10

Jeden by si mohol myslieť, že prechodom na next-gen sa hráči dočkajú aj väčšej kreativity pri tvorbe menu, no ak sa v tomto smere pozerám na Lost Planet, napadá ma, že namiesto kroku vpred sme sa vrátili o niekoľko krokov dozadu. Niečo tak nevkusné a bez nápadu som už dávno nevidel. Na druhej strane treba priznať, svoju úlohu plní dokonalo. Všetky dôležité ponuky, dokonca i tie menej, sú zvislo rozmiestnené po celej výške obrazovky. Našťastie interface počas hry už pôsobí omnoho uhladenejším dojnom. Opäť sa však stretávame s nemilou skutočnosťou, konkrétne mám na mysli nedostatočne prispôsobený obraz pre klasické televízory. Mal som možnosť si hru zahrať vo vyšších rozlíšeniach než ponúkajú zatiaľ stále dominujúce CRT prijímače a môžem povedať to, čo asi aj tak tušíte, že s pôvodným obrazom sa to nedá porovnať. Systém ukladania pozície sa žiaľ znovu podobá Dead Rising, kedy hra automaticky ukladá údaje na rovnaké miesto. Ešteže autori pridali ponuku výberu misií.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10



Druhú stránku mince hry tvoria roboti. Netreba však zabúdať na jeden dôležitý fakt, o ktorom som sa zatiaľ ani nezmienil. Lost Planet privial čerstvý vietor do zabehaného systému dopĺňania energie. V hre nenájdete lekárničky, čo však neznamená, že sa vám energia automaticky dopĺňa donekonečna, tak ako to bolo napr. v Gears of War alebo Call of Duty. Zabíjaním nepriateľov a nachádzaním zvláštnych zariadení sa vám dopĺňa takzvaná termálna energia. Wayne je schopný niesť limitovaný počet jej zásob, približne na deväť životov. Akonáhle mu niekto odoberie energiu, časť nazhromaždených zásob sa premení v odobratú energiu. Zvláštnosťou tohto systému je, že zásoby sa konštantne míňajú v závislosti od rôznych faktorov. Ak zásoby klesnú na nulu, Wayne začne pomaly strácať energiu až úplne zahynie. Ovládanie robotov taktiež závisí od termálnej energie, bez nej by ste robota mohli aj na kolenách prosiť aby sa pohol, no ten by nerozsvietil ani jednu kontrolku. Ako som už ale spomínal, v hre ich hráč môže nájsť niekoľko druhov, od pomalých, ťažkopádnych, až po rýchlych a obratných. Niektorí z nich sa dokážu udržať niekoľko sekúnd vo vzduchu, iní sa zase dokážu zmeniť na akýsi skúter či monštrum schopné vŕtania.

MULTIPLAYER 8 / 10

Lost Planet na rozdiel od Dead Rising podporuje multiplayer prostredníctvom služby Xbox Live pre 16 hráčov v rámci jednej hry. Čomu som sa nielen ja potešil. Zároveň však multiplayer prináša jednu obrovskú nevýhodu pre hráčov, ktorých či už neláka online hranie alebo nie sú vôbec pripojení. K bonusovým materiálom vedie cesta len skrz hranie online. Úlohou hráča je získavať body, ktoré sa po dohraní spočítavajú s tými predošlými a hráč postupuje podobne ako v prípade RPGčiek v úrovniach. Najvyšší 99 môžete postupne získať v štyroch rôznych módoch. Na výber sú: Fugitive, Elimination, Team Elimination a Post Grab. V základnej verzii je k dispozícii 8 základných máp, v špeciálnej edícii 9. Capcom prisľúbil ďalšie nové mapy už v blízkej dobe, za cenu 400 bodov (približne 200,- Sk), pričom majitelia základnej verzie si bonusovú mapu zo špeciálnej verzie budú môcť stiahnuť zadarmo o niekoľko mesiacov.

ZVUKY 9 / 10

Na úkor zvukov ustúpila hudobná kulisa, čím sa mohli zvýrazniť rôzne zvukové efekty. V Lost Planet výborne zachytili zvuk mrazivého vetra, ľadu tak studeného, až počujete jeho praskanie, nabíjanie a strieľanie diferencované medzi klasické zbrane a ťažké zbrane určené pre robotov. Myslím, že každý si príde na svoje.

HUDBA 6 / 10

Snáď len toľko, Lost Planet ju obsahuje. Skutočne sa ťažko píše o hudbe k hre, ktorá si na nej temer vôbec nezakladá. V mnohých pasážach hry ju tvorcovia schválne nezaradili, zrejme z dôvodu mrazivej atmosféry, ktorú by zbytočne nerušala, je pravda, že skvelý soundtrack titulom skôr pomáha ako uberá na kvalite, no ak by sme mali hovoriť o priemernom hudobnom doprovode, radšej než ho obsahuje v obmedzenom množstve.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Nech už by hovoril kto chce, čo chce, nič by to nezmenilo na smutnom fakte nedotiahnutej obtiažnosti. Hovoríme o najslabšom aspekte hry, ktorý z nepochopiteľného dôvodu výraznou mierou nedegraduje pôžitok z hrania. Poďme ale poporiadku. Spočiatku ma hráč na výber tri obtiažnosti. Pričom každá z nich sa dá zvládnuť bez väčších problémov. Po dohraní aspoň jednej z nich sa prístupní štvrtá, najťažšia obtiažnosť. I tu je dokonca možné prejsť pomerne hladko, problém nastáva až pri strete s bossmi, kedy sa popri tej beštii objavia aj niekoľkí nepriatelia. Hru zráža absolútne chabá umelá inteligencia ako ľudských nepriateľov, tak aj Akrid. V prípade Akrid by sa to ešte dalo pochopiť, veď kde je napísané, že musia byť enormne inteligentní a vyspelí. Ľudia sa však nemajú načo vyhovoriť, iba ak na neznesiteľný mráz.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

Lost Planet u mňa vyvolal značne rozporuplné pocity. Chvíľkami som sa pri hraní nesmierne bavil, no vzápätí hra akoby stratila všetko svoje čaro a zábava sa zmenila v nudu. Ak ste však vlastníkmi nového Xboxu a túžite po nadpriemernej hre s next-gen grafikou, neváhajte a zájdite do prvého obchodu s videohrami a hru si zadovážte. Nebudete sklamaní, veď kto z nás by aj mohol byť, pri pohľade na zasnežené ulice po takej mizernej zime aká nás na prelome týchto rokov postretla. Tých, ktorých ale predsa pohľad na kopce snehu neukojí a ešte nezanevrel na minulú generáciu konzol, môže svoje ťažko zarobené peniažky minúť na kvalitnejšie tituly súčasnosti, ale o Okami, Final Fantasy XII a ďalších až nabudúce. Úplne na záver som si nechal informáciu pre tých, ktorým ide aj o formu, nielen o obsah, špeciálna edícia Lost Planet má jeden z najkrajších herných obalov.