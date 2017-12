Čo chystá Bethesda Softworks

23. feb 2007 o 13:12 Ján Kordoš

So stále zvyšujúcou frekvenciou sa objavujú správy o potenciálnom MMO projekte od Bethesdy, lenže spoločnosť sa vyjadrila v zmysle, že pre online komunitu nič neplánuje, hoci si uvedomuje jeho silu. Doteraz totiž Bethesda tvorila výhradne singleplayer svety, do ktorých zaviedla určité pravidlá, naskriptovala situácie, aby sa hráč čo najlepšie bavil – práve to je v silnom kontraste s voľnými svetmi na serveroch. Nie je jednoduché vytvoriť kompaktné dobrodružstvo pre mnoho hráčov a v poslednej dobe sa zdá, že všetky novinky akoby vyzerali rovnako a najväčší kus koláča si aj tak odhryzne World of Warcraft. Preto sa Bethesda zatiaľ na žiadny MMO projekt nechystá, avšak dvere si necháva otvorené a prehlasuje, že ak sa do niečoho podobného pustí, určite pôjde o originálny svet s mnohými novinkami, ktoré nebudú kopírovať nie raz videné postupy.

