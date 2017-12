Každý človek má na koži jedinečné baktérie

Washington 23. februára (TASR) - To, že ľudská pokožka je pokrytá baktériami, je všeobecne známy fakt. Už menej sa však vie o tom, aké druhy baktérií ...

23. feb 2007 o 5:25 TASR

Washington 23. februára (TASR) - To, že ľudská pokožka je pokrytá baktériami, je všeobecne známy fakt. Už menej sa však vie o tom, aké druhy baktérií na nej vlastne žijú.

Zistiť niečo viac o mikroflóre ľudskej kože sa podujali americkí vedci, ktorí vzali šiestim dobrovoľníkom vzorky kožných buniek z predlaktia a potom v nich zoradili mikrobiálnu DNA.

Zistenie ich prekvapilo, pretože na pokožke všetkých skúmaných osôb našli dovedna až 182 bakteriálnych druhov. V ľudskom čreve, kde sa to baktériami len tak hemží, pritom bežne žije okolo 300 až 500 druhov baktérií.

U všetkých skúmaných jedincov sa pritom vyskytovali len dve percentá všetkých nájdených kožných baktérií, zatiaľ čo 71 percent nájdených druhov sa vyskytovalo u jednotlivých dobrovoľníkov.

Keď skúmané osoby opäť podrobili testom o osem až desať mesiacov, ich bakteriálne profily sa dramaticky zmenili. Vedci pri opakovanom teste identifikovali už len 65 bakteriálnych druhov.

Zistenia zverejnil odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.