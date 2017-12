V Amerike prebieha debata, ako obmedziť internetové šikanovanie

Ryana Patricka Halligana mesiace šikanovali cez internet. Spolužiaci posielali 13-ročnému školákovi správy, v ktorých ho nazývali gayom. Posielali mu nepretržite urážky, vyhrážky, vysmievali sa mu.

23. feb 2007 o 0:00 (sita)

V roku 2003 Ryan spáchal samovraždu. "Všetko sa zhoršilo v ôsmej triede. Nedokázal sa zbaviť svojej povesti," povedal Ryanov otec John Halligan. Ten sa stal jedným z hlavných iniciátorov zákona, ktorý prinútil vermontské školy tvrdšie postihovať šikanovanie medzi žiakmi.

V súčasnosti sa snaží lobbovať za komplexnejšiu legislatívu, ktorá by trestala šikanu na internete. Štáty od Oregonu až po Rhode Island zvažujú prijatie opatrení, ktoré by obmedzili nevhodné správanie detí, ktoré na chatovacích stránkach urážajú a ponižujú svojich rovesníkov. V tom, ako by takéto opatrenia mali vyzerať, sa však názory líšia.

"Takéto správanie nás núti adekvátne zareagovať," povedal senátor John Tassoni za Rhode Island, pripravujúci návrh zákona proti internetovému šikanovaniu. Niektorí však efektivitu takéhoto kroku spochybňujú. George McDonough z ministerstva školstva priznáva, že anonymita internetu podporuje nevhodné správanie, je však otázne, či sa urážky dajú obmedziť zákonmi. "Nemôžte prikazovať normy, môžte ich len učiť. To, že tu budeme mať dajaký zákon, neznamená, že sa správanie detí zmení," povedal McDonough.