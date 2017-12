Samsung SGH-E570: Telefón s ružovým kalendárom

2. mar 2007 o 10:43 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

Výrobcovia telefónov už dávnejšie pochopili, že musia na trh nosiť telefóny aj pre nežnejšiu časť populácie.Bežné telefóny sú totiž určené skôr mužom a typicky ženských telefónov nie je veľa. Samsung SGH-E570, ktorý mala redakcia MOBIL.SME.SK na testovanie, patrí práve k nim. A je vybavený vcelku zvláštnymi funkciami, ktoré mnohým mužom nič nepovedia.

Dizajn a klávesnica

Samsung E570 pôsobí už na prvý pohľad žensky. Má oblé tvary, je to véčko bez vytŕčajúcej antény a predáva sa vo farebnej kombinácii ružová-strieborná. Na striebornej časti krytu je jemný vzor. Jeho rozmery však nevytŕčajú z dnešného štandardu – 86 x 45 x 24 milimetrov a 81 gramov.

Prednej časti v zatvorenom stave dominuje vonkajší displej, ktorý je typu OLED. V jednej línii s ním je objektív fotoaparátu. Na ľavej bočnej strane sú umiestnené tlačidlá na ovládanie hlasitosti hovoru a vyzváňania a je tu aj slot na pamäťové karty microSD. Slot je krytý a tak sa do neho nedostane tak ľahko prach. Navyše ho vďaka tomu nie je veľmi vidieť. Na pravej strane je spúšť fotoaparátu a konektor pre slúchadlá a nabíjačku. Na zadnej strane je len kryt batérie a pútko pre šnúrku na krk.

Po otvorení telefónu sa ukáže hlavný displej, slúchadlo a klávesnica. Jednotlivé klávesy sú mierne preliačené smerom von, takže sa dobre naslepo hľadajú. Opticky je klávecnisa rozdelená na ovládacie klávesy, ktoré sú strieborné a na ružové alfanumerické klávesy. S klávesnicou sa dobre pracuje a dobre sa na nej píše. Zdvih a tuhosť kláves sú optimálne. Klávesy sú zároveň dostatočne veľké aj pre ľudí s väčšími bruškami prstov. Pre cieľovú skupinu, teda nežnejšiu polovičku populácie, to teda nebude problém.

Telefón je k dispozícii v prevedeniach „sladká ružová“, „slávnostná oranžová“, „oázovo modrá“, „špeciálna strieborná“ a „fialovo-čierna“.

Displej

Hlavný displej telefónu je typu TFT a zobrazí 262-tisíc farieb. Jeho rozlíšenie je 176 x 220 bodov. Displeje Samsungu sú tradične na vysokej úrovni a ten v E570 nie je výnimkou. Farby zobrazí verne a je aj dobre čitateľný za slnečného dňa.

Vonkajší displej je typu OLED, čím štrí batériu a je zároveň čitateľný aj bez podsvietenia. Jeho rozlíšenie je 16 x 176 bodov a zobrazuje hlavné údaje o stave telefónu – sila signálu, stav batérie a typ zvonenia – ale aj čas či dátum.

Ovládanie

Ovládanie E570 je rovnaké ako aj u iných modelov tejto značky. Na pohyb v menu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním v strede „ok“. Po jeho stranách súú dva kontextové klávesy, tlačidlá na ovládanie hovoru a tlačidlo na mazanie „c“. Vadilo nám však, že do hlavného menu sa vchádza jedným z kontextových kláves a nie stredom štvorsmerného tlačidla. Tým sa totiž v pohotovostvom stave zapína prehliadač wapu. V menu sa dá pohybovať aj pomocou klávesových skratiek.

Menu a operačný systém

Systém menu sa nezmenil od iných modelov Samsungu a je podobný ako aj u iných výrobcov. Na pohotovostnej obrazovke sa zobrazujú veľko hodiny, dátum, sila signálu a batérie, typ zvonenia či stav bluetooth. Okrem toho sa tu zobrazuje názov operátora a prípadne tzv. Cell broadcasting, ktorý má na Slovensku len T-Mobile a vďaka nemu zatiaľ aj O2. Na pozadí sa môže zobrazovať neaktívny kalendár.

Hlavnú ponuku troví matica 9 ikon. Tie sa dajú zobraziť aj vo forme zoznamu. Sú tu záznamy hovorov, kontakty, aplikácie, prehliadač wapu, správy, súborový manažér, kalendár, fotoapparát a nastavenia. Submenu sú len textové. Ak sú v rámci niektorej položky ďalšie možnosti, tak tie sa zobrazia v okienku. Najviac sa zobrazia štyri, pričom sa k týmto funkciám dá dostať dvoma spôsobmi. Jeden je stlačením šípky doprava a druhý je potvrdením „ok“. Medzi submenu prvej úrovne sa dá pohybovať aj šípkami doprava a doľava. Teda napríklad ak používateľ vojde do submenu kontakty, tak sa stlačením tlačidla doprava dostane do submenu aplikácie.

Súborový manažér je jednoduchý a funguje analogicky ako menu. Pri obrázkoch sa zobrazuje aj ich malý náhľad. Pri hudobných súboroch sa zobrazuje len ikona s notou.

Operačný systém je uzatvorený.

Funkcie

Po funkčnej stránke je E570 na dobrej úrovni a to aj napriek tomu, že ide výlučne o ženský telefón. Navyše má pribalených pár čisto ženských funkcií. Skrývajú sa pod položkou v menu Život žien. Je tu napríklad poradcu pri výbere parfumu, biorytmus, výpočet BMI podľa výšky a váhy, počítadlo spálených kalórií, nákupný zoznam či „ružový kalendár“ na výpočet fázy menštruačného cyklu.

Zaujímavou funkciou je počítadlo krokov tzv. Pedometer. Jeho úlohou je na základe otrasov telefónu počítať urobené kroky. Na základe výšky a hmotnosti sa následne počíta počet spálených kalórií a prejdená vzdialenosť. Pedometer ponúka samozrejme aj prehľad za celý čas používania telefónu – ak si ho medzičasom používateľka nevynuluje.

Samozrejmosťou je už dnes diktafón, ktorý nahráva kým mu stačí pamäť telefónu alebo pamäťovej karty, stopky, odpočítavanie času, budík, kalkulačka a poznámkový blok.

Adresár

Na to, aby si mali kde dámy uložiť telefónne čísla na všetkých svojích nápadníkov, majú k dispozícii 1000 miest v telefónnom zozname priamo v telefóne. K dispozícii sú aj skupiny volajúcich a rýchla voľba.

Ku každému kontaktu sa dá priradiť meno, priezvisko, niekoľko telefónnych čísel, e-mail, obrázok a zvonenie. Pri prehľadávaní zoznamu za zobrazuje celé meno, číslo, typ čísla a umiestnenie – na SIM alebo v telefóne.

Správy

Samsung SGH-E570 podporuje posielanie SMS a MMS správ. Chýba e-mailový klient. Tento telefón však nie je určený pre ženy, ktoré by ho potrebovali. Editor správ je oddelený a je pomerne jednoduchý. Odpočítava napísané znaky z celkového počtu cez 1800 znakov, ktoré by rozdelil do 12 správ. Zobrazuje sa aj počet správ, do ktorých sa text pri posielaní rozdelí. Do MMS správy sa dá vložiť obrázok, zvuk či video a samozrejme text. Do pamäte telefónu sa vojde 200 SMS správ.

Multimédiá

V telefóne je zabudovaný MP3 prehrávač, ktorý prehrá súbory typu МР3, ААC, ААC+ a е-ААC. Je rovnaký ako v iných modeloch od Samsungu. Ponúka prehrávanie skladieb v náhodnom poradí, opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Pri prehrávaní sa môže zobrazovať aj vizualizácia melódie. Na uloženie viacerých skladieb je však nutné si dokúpiť pamäťovú kartu.

Personalizácia

Samsung E570 nepodporuje témy. Zmeniť si však môže používateľ pomerne veľa vecí. Okrem melódie či pozadia na displeji sa dá nastaviť aj podfarbenie displeja pri vytáčaní čísel či farba číslic. K dispozícii je aj možnosť, kedy majú číslice rozne farby. Na základnej obrazovke sa dá zobraziť aj kalendár. Nie je však aktívny.

Java hry

Telefón podporuje aj Javu. Po kúpe telefónu v ňom nájdete niekoľko hier, zväčša však nejde o plné verzie. Tie si treba zakúpiť.

Dáta

Na prenos dát využíva telefón GPRS aj EDGE. Chýba však podpora 3G/UMTS, takže maximálna prenosová rýchlosť sa pohybuje na úrovni 200 kilobitov za sekundu. Na prenos fotiek a melódií z telefónu na telefón či do počítača slúži bluetooth.

Pamäť telefónu

Pamäť telefónu je zhruba 23 MB a je rozšíriteľná pamäťovými kartami typu microSD. Kapacita adresára je 1000 mien a kapacita pamäte pre SMS je 10 správ.

Fotoaparát

V telefóne je vstavaný 1,3 megapixelový fotoaparát. Najvyššie rozlíšenie obrázkov je teda 1280 x 1024 bodov. Na výber sú aj menšie rozlíšenia od 176 x 144 bodov. Kvalita ukladania fotiek sa dá nastaviť v štyroch stupňoch. K dispozícii je aj nočný režim.

Pri fotení sa dá scéna približovať digitálnym zoomom a dá sa aj zosvetľovať či stmavovať. Okrem toho sa dajú použiť rôzne filtre – čiernobiely, negatív, sépia či skica – a rámčeky. Využiť sa dá aj samospúšť.

Fotiť sa dá jeden záber ale aj viacero záberov naraz. Na výber je 6, 9 alebo 15 snímok. Okrem toho sa dajú robiť aj zložené snímky 2 x 2 alebo 3 x 3. Ich rozlíšenie je však pomerne malé – nefunguje to tak, že by sa dala vyskladať fotografia 3*1280 x 3*1024 bodov.

Fotoaparát si poradí aj s nahrávaním videa. V ponuke sú dve rozlíšenia 176 x 144 a 128 x 96 bodov. Okrem rámčekov sú k dispozícii rovnaké funkcie ako pri fotení.

Kvalita samotných fotografií pre použitie v mobilnom telefóne stačí. Fotky sa dajú použiť aj na počítači. Zachytenie farieb však nie je dokonalé – na fotkách z interiéru sú mierne vyblednuté.

Chýba automatické zaostrovanie a blesk.

Batéria

Batéria je typu Li-Ion a má kapacitu 800 mAh. Hoci výrobca uvádza výdrž okolo desať dní, očakávať sa dá zhruba polovica pri miernom používaní a asi tretina – teda tri dni – pri aktívnejšom používaní telefónu.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-E570 je telefón, ktorý je vzhľadom aj funkciami určený pre ženy a len pre ženy. Pre túto cieľovú skupinu bude určite postačovať aj jeho výbava funkciami. Okrem telefonovania a posielania SMS správ si poradí aj s prenosom dát a s pripájaním k počítaču cez bluetooth. Okrem toho má veľmi kvalitný displej. Muži ho teda môžu bez obáv podarovať svojej polovičke.