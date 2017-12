Warhammer: Mark of Chaos - dlhých osem rokov zbytočného čakania

Dlhých osem rokov museli fanúšikovia fantasy Warhammeru čakať na to, kým sa ich obľúbenej stolovej hre dostalo ďalšieho stvárnenia na monitoroch našich počítačov. Po hard-core stratégii Dark Omen teraz prichádza Mark of Chaos, ktorá zo svojho predchodcu ť

22. feb 2007 o 10:40 Tomáš Koza

Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že kampaň je priam geniálna, pretože sa po mape sveta pohybujete ako len chcete. Môžete navštíviť mesto, zaútočiť na nepriateľskú pozíciu, či zájsť na nepovinnú odbočku a získať tak nejaké bonusy pre vašu armádu.

V mestách si teda môžete dokúpiť nových žoldnierov, či doplniť padlých bojovníkov, Veľmi dobrý koncept, pretože jednotky počas bojov získavajú skúsenosti a ak vám z elitnej divízie ostane aspoň jeden vojak, môžete jeho regiment doplniť a skúsenosti ostanú. Jednotkám môžete taktiež vylepšovať zbrane, zbroje, či dokupovať špeciálne predmety ako napríklad vlajky, podporujúce morálku, ktorá je v samotných bojoch veľmi dôležitá. Ak vašim (alebo nepriateľským) jednotkám klesne morálka na určitú hranicu, rozutekajú sa na všetky strany ako priemerní američania po začutí nejakých slov v arabštine. Počas bojov budete okrem morálky špekulovať aj nad inými strategickými výhodami - napríklad výška terénu, nasadenie delostrelectva, lukostrelcov proti pechote, kopijníkov proti jazde atď.

GRAFIKA 8 / 10

Osmička dokonalá vo všetkých ohľadoch, pretože po vizuálnej stránke nejde o nič revolučné. Takže nečakajte nič, čo ste už predtým miliónkrát nevideli. Mark of Chaos vaše oči teda dráždiť nebude. Efekty výbuchov dopadajúcich fireballov sú naozaj pekné a bitka v plnej vrave pôsobí úchvatne. Jedným z dôvodov je aj výborné spracovanie jednotiek regimentov, ktoré sa navzájom líšia, takže už žiadne masy klonov... nikdy viac. Na druhej strane tu však stoja textúry povrchu zemského a mapy celkovo, ktoré vyzerajú trochu slabšie a miestami dosť pusto. Rozhodne by hre neublížilo keby sa jednotlivé úrovne obohatili o rôzne detaily, trosky budov, rozpadnuté karavány alebo rozhádzané zbrane po predchádzajúcich bitkách. Ide predsa o vojnami sužovaný svet, čo väčšinou na krajine zachová nemalé jazvy.

INTERFACE 8 / 10

Klasický interface, ktorý nám už pred rokmi priniesli Blizzarďáci vo svojej stratégii Starcraft. Minimapa, zoznam jednotiek, príkazy a špeciálne vlastnosti hrdinov, to všetko nájdete aj v interfaci hry Mark of Chaos. Veľmi poteší najmä fakt, že jednotky sú označené bannermi, takže nepriateľa jednoducho v diaľke zbadáte pomocou vztýčených vlajok. Vlajky však majú praktickejšie využitie pokiaľ ide o vaše vlastné jednotky, pretože na okraji obrazovky máte vždy v príslušnom smere vlajku daného regimentu, takže viete kde sa vaše jednotky nachádzajú (a môžete ich jednoducho označiť), aj keď nie sú pod vaším zorným uhľom. Jediná drobnosť, ktorú by som chcel vytknúť, je nemožnosť vymieňať predmety medzi hrdinami počas misií.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10



Išlo by o geniálnu hru, keby autori trochu viac pritvrdili na poli náročnosti (k čomu sa dostanem neskôr) a dodržali nelineárnosť, ktorú si kampaň priam pýta. Aj keď svoju armádu na mape sveta ovládate vy a vy sami rozhodujete kedy a kam sa pohne, nejde o nič iné ako maškarádu, ktorá ma zastrieť to, že misie sú radené jedna za druhou presne ako v ktorejkoľvek inej hre. Keby ste si mali v každej časti kampani vyberať vždy jeden z viacerých smerov, pričom na jednom by ste získali magický predmet pre kúzelníka a na druhom banner pre regiment, bolo by to hneď o niečo zaujímavejšie.

V každom prípade vás však nechcem od tejto hry odrádzať svojou deformáciou z hrania toľkých hier. Ide o solídnu stratégiu, ktorá má všetko po čom by priemerný hráč mohol túžiť. Presne v takom duchu bola totižto aj robená. Takže ak nie ste nároční, nech sa páči, Mark of Chaos vás naplno uspokojí.

MULTIPLAYER

Posledný mesiac bol pre našu redakciu značne neproduktívny, som rád, že som vôbec recenziu napísal, takže dúfam, že mi absenciu poriadneho testu multiplayeru odpustíte. Celkom isto si však každý z vás domyslí ako by verdikt asi vyzeral. Ja osobne by som to ohodnotil tak isto ako samotnú hrateľnosť, pretože v multiplayeri ide v podstate o to isté. Keďže však hra stavia na úplne inom princípe ako bežné stratégie v ktorých ide o ťažbu surovín a budovanie základne, myslím, že sa pre multiplayer veľmi nehodí. Čaro tejto hry spočíva v jej dvoch solídnych kampaňiach a nie v hre viacerých hráčov.

ZVUKY 8 / 10

Neviem, či má zmysel nejako rozmazávať zvuky. Autori mali peniaze na licenciu Warhammeru, tak predpokladáme, že mali peniaze aj na kvalitné ozvučenie. Z čoho vyplýva, že v Mark of Chaos sa dočkáte štandardného zvukové spracovania ako v každej druhej hre. Suma sumárum: Dabing štandardný, zvuky štandardné.

HUDBA 8 / 10

Soundtrack má na svedomí Jeremy Soule, ktorý vytvoril hudbu k hrám ako Guild Wars, Dungeon Siege či Oblivion. Minimálne na poslednom menovanom sa však predviedol v o niečo lepšom svetle. Toto meno však tak či tak značí kvalitu a ak by som to mal zhrnúť tak: hudba je chytľavá a celkovo pomerne rozmanitá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Ako som už naznačil v hrateľnosti, najväčšia slabina tejto hry je v jej zameraní sa na široké hráčske publikum. Z čoho vyplýva, že sa muselo poľaviť z obtiažnosti tak, aby to zvládol aj sústružník Fero pracujúci v továrni na výrobu traktorov. V hre Dark Omen (stará stratégia zo sveta fantasy Warhammeru) vám išlo o krk za každým rohom. Museli ste si premyslieť každý jeden krok a medzi misiami krvopotne rozhodovať ako ďalej. Tu vám je jedno o koľko jednotiek prídete, pretože zlata je vždy dosť na to, aby ste všetky straty pokryli a do ďalšej bitky sa vrhli znovu s čistým štítom. Systém akým prechádzate v Mark of Chaos kampaň tak stráca zmysel. O čo by to bolo záživnejšie, keby ste si museli vybrať, či jednotkám vylepšíte zbrane, či zbroje. Medzi tým sa rozhodnete medzi voľbou investovať do streleckých jednotiek alebo do jazdeckých. Takto vylepšíte všetko a máte po probléme. Pokiaľ ide o umelú inteligenciu, je zbytočné zaťažovať vás slovami. Stretnete sa s absolútne priemerným inteligenčným modelom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,5 / 10

Ďalšia fantasy realtimová stratégia do počtu, ktorú zo zástupu ostatných hier na trhu odlišuje len nálepka Warhammer. Skĺbenie „originálnych“ prvkov vykradnutých z ostatných hier však vytvára pomerne slušný herný zážitok, teda v prípade ak spĺňate jednu dôležitú vlastnosť, a to nízky počet najazdených kilometrov po diaľnici multimediálnej zábavy. Ak ste sa sem dostali kvôli menu Warhammer, siahnite radšej po Warhammer: Dawn of War od Relicu, ktorá je v mnohých ohľadoch kvalitnejšia.