Tipovanie cez internet čoraz populárnejšie aj v SR

V roku 2006 poskytovali online tipovanie dve slovenské stávkové kancelárie, na slovenský trh sa však zameriavajú už aj zahraničné. Tipovanie cez internet zažilo vlani zatiaľ najúspešnejší rok aj na Slovensku.

22. feb 2007 o 6:00 (sita)

"Tento nárast je spojený najmä s rastom počtu používateľov internetu," myslí si Peter Šoltés z www.stavky.com. "Podľa našich výskumov a ankiet okrem nárastu počtu užívateľov internetu sa zvyšuje aj dôvera užívateľov v bezpečnosť a jednoduchosť a zjednodušili sa aj prevody do týchto spoločností.

Zvýšenie podielu oproti bežnému tipovaniu podporuje aj zvýšenie záujmu zahraničných spoločností o slovenský trh a s tým spojená silná marketingová kampaň," dodal.

V minulom roku na Slovensku pôsobili dve domáce stávkové kancelárie poskytujúce online tipovanie - Doxxbet a Tipos. "Už v prvých troch mesiacoch sme prekonali v počte stávok celoročné výsledky z predošlého roka. V priebehu roka sa nám podarilo získať viac ako 100% nových klientov a veríme, že rovnakým smerom sa budeme uberať aj v roku 2007," potvrdzuje úspech online tipovania Erich Kurák zo spoločnosti Doxxbet.

Slováci však vo veľkom tipujú aj v zahraničných stávkových kanceláriách. Plnú podporu slovenského jazyka ponúkali v roku 2006 spoločnosti Bwin.com a Expekt. Služby však poskytujú aj stávkové kancelárie priamo bez slovenského jazyka. "Vstup na slovenský trh bol spojený so vznikom českej verzie v máji roku 2006. Od tej doby sa nám počet slovenských klientov znásobnil," vyjadril sa Jan Čumpelík, zástupca spoločnosti Betfair pre Českú a Slovenskú republiku.

Úspech online stávkovania potvrdzuje aj stopercentným nárastom slovenských klientov spoločnosť Bwin, ktorá slovenskú verziu rozbehla 1. októbra. "Záujem zahraničných stávkových kancelárií podnietil aj rozvoj tipérskych portálov. Stávkové kancelárie sa totiž predháňajú v reklame na internete, a preto je tu veľký záujem webmasterov získať si časť z koláča určeného na reklamu. Kopírujeme tým celoeurópsky fenomén," tvrdí Peter Šoltés z www.stavky.com.

Spoločnosť Tipos však už niekoľkokrát namietala proti pôsobeniu zahraničných spoločností na slovenskom trhu bez licencie od MF SR. Zahraničné spoločnosti však nesúhlasia a bránia sa európskou licenciou. "Rozvojom internetu na Slovensku sa náš trh stáva zaujímavý aj pre zahraničné stávkové kancelárie, ktoré sa čím ďalej tým viac snažia presadzovať sa aj na našom trhu, avšak v súčasnosti ešte nedokážu konkurovať v rýchlosti prevodov financií, čo je zatiaľ rozhodujúci faktor pre slovenského stávkara.

Tieto spoločnosti pôsobia alebo majú sídlo v niektorom zo štátov EÚ, preto považujeme pôsobenie týchto spoločností s platnou licenciou v niektorom zo štátov EÚ za legálne. V zdravej konkurencieschopnosti vidíme problém hlavne v daňovom zaťažení, ktoré je neúmerné, pričom na Slovensku zaplatíme niekoľkonásobne vyššie odvody do štátnej pokladnice. Týmto sa dostávajú zahraničné spoločnosti do obrovskej výhody, lebo ušetrené financie môžu preinvestovať do masívnych reklamných kampaní, vývoja softvéru a tým vytláčať domáce internetové stávkové kancelárie, " vysvetľuje Erich Kurák z DoxxBet-u.