Týždeň vo vede

(15. - 21. 2. 2007)

22. feb 2007 o 0:00 Zdeněk Urban

(15. - 21. 2. 2007)

Tím L. Jeremyho Robinsona z Goddardovho strediska pre vesmírne lety NASA v Greenbelte (USA) skúmal infračerveným Spitzerovým kozmickým ďalekohľadom atmosféru mimoslnečnej planéty HD 209458b . Umožnil to fakt, že ide o jednu zo 14 mimoslnečných planét, ktorá z nášho pohľadu prechádza pred kotúčikom materskej hviezdy. Našli zaručené stopy kremičitanového prachu, nejasné uhľovodíkov. Atmosféra je horúca, bez vody.

(Zdroj: Nature)

Analýza zubov jaskynných medveďov z Achského údolia neďaleko Dunaja v Nemecku podľa tímu Michaela Hofreitera z Ústavu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v Lipsku ukázala, že predtým vcelku stabilnú miestnu populáciu týchto dravcov postihla pred 28-tisíc rokmi prudká zmena. Zhruba sa zhoduje s príchodom anatomicky moderných ľudí druhu Homo sapiens. Tí asi pôvodné medvede vyhubili. Kolonizujúce nové medvede zo susedstva tam však prežili iba 2-tisíc rokov.

(Zdroj: Current Biology)

Medzinárodný tím Any Popaovej-Lisseanuovej z Donanskej biologickej stanice v Seville (Španielsko) dokázal, že veľké stredomorské netopiere druhu Nyctalus lasiopterus aktívne lovia široké rozpätie druhov v noci migrujúcich spevavých vtákov, čo sa od pôvodného nepriameho objavu v roku 2001 spochybňovalo. (Zdroj: PloS ONE)

Tím Antonia Torronia z Pavijskej univerzity (Taliansko) doložil analýzami DNA obyvateľov Toskánska s etruským pôvodom, že Etruskovia prišli z Malej Ázie, ako to tvrdili starogrécki historici Hérodotos a Tukydides. To isté vyplýva z DNA miestneho hovädzieho dobytka.

(Zdroje: The American Journal of Human Genetics; Proceedings of the Royal Society B)

Terry Brown z Manchesterskej univerzity (Veľká Británia) s kolegami zistil analýzou DNA kukurice, ktorá sa našla v záhrobných daroch pre 1400-ročnú indiánsku múmiu z Ánd na severozápade Argentíny , že je totožná s odrodou, aká sa v tejto oblasti pestuje dodnes. (Zdroj: Proceedings of the Royal Society B)