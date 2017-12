Zrejme už od leta budeme v zahraničí volať lacnejšie

Od leta alebo najneskôr od januára 2008 by mohli začať platiť v celej Európskej únii regulované ceny za roamingové hovory. Používatelia tak ušetria.

21. feb 2007 o 15:47 TASR

Bratislava 21. februára (TASR) - Podľa predsedu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislava Máčaja by od leta alebo najneskôr od januára 2008 mohli začať platiť v celej Európskej únii (EÚ) regulované ceny za roamingové hovory, teda strop, ktorý cena takéhoto hovoru nesmie prekročiť. O poslednom návrhu Európskej komisie (EK) diskutovali v závere minulého týždňa v Bruseli šéfovia regulačných úradov členských krajín EÚ.

Cena odchádzajúceho roamingového volania by podľa návrhu EK nemala presiahnuť 0,50 EUR za minútu, v prepočte 17 SKK, a cena prichádzajúceho volania by nemala presiahnuť 0,25 EUR za minútu, v prepočte 8,60 SKK.

Návrh zahŕňa tak veľkoobchodnú, ako aj maloobchodnú reguláciu. Veľkoobchodná cena roamingového volania by pri tom nemala presiahnuť 0,30 EUR za minútu a maloobchodná cena 0,40 EUR za minútu.

"Veľkoobchodná regulácia sa týka cien, ktoré si účtujú operátori medzi sebou a ktoré sú východiskom pre stanovenie maloobchodnej ceny účtovanej koncovému zákazníkovi," vysvetlil Máčaj. To znamená, že priemerná cena, ktorú môže operátor účtovať inému operátorovi, nesmie presiahnuť 0,30 EUR, pričom táto cena by sa mala znižovať o 5 % každých 12, resp. 24 mesiacov.

Maloobchodná regulácia by sa mala realizovať 2 paralelnými spôsobmi, ochrannou tarifou a reguláciou priemernej ceny. Ochranná tarifa by mala byť dostupná všetkým koncovým účastníkom a mala by byť kombinovateľná s akýmkoľvek volacím programom. Cena odchádzajúceho roamingového volania by nemala presiahnuť 0,50 EUR za minútu a cena prichádzajúceho volania by nemala presiahnuť 0,25 EUR za minútu. Ceny by mali klesať o 5 % každých 12, resp. 24 mesiacov.

Regulácia priemernej ceny znamená, že maloobchodná cena by nemala presiahnuť 0,40 EUR za minútu, pričom priemerná cena sa stanoví ako podiel výnosov z roamingu vydelený počtom odchádzajúcich a prichádzajúcich minút v roamingu (priemerná cena bola odvodená ako 70-% marža k dvojnásobku priemerného veľkoobchodného poplatku (0,30 EUR) a súčtu priemerného poplatku za ukončovanie volaní v mobilných sieťach (0,1141 EUR). Ceny by tiež mali klesať o 5 % každých 12, resp. 24 mesiacov

Národní regulátori si na minulotýždňovom zasadnutí Európskej skupiny regulátorov (ERG) vypočuli aj víziu komisárky EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej o novom regulačnom rámci po roku 2010. Podľa tejto vízie by sa mal vytvoriť spoločný európsky regulačný orgán, na ktorý by sa preniesli mnohé kompetencie národných regulačných úradov. Národní regulátori by tak boli prvostupňovým orgánom. O tomto návrhu, ktorý je zatiaľ iba v inštitucionálnej rovine, sa bude ešte dôkladne diskutovať, pretože postoj národných regulátorov bol skôr zdržanlivý.

ERG (European Regulators Group) - Európska skupina regulátorov bola založená rozhodnutím EK z 29. júla 2002 ako nezávislý orgán, ktorý má poradnú a pomocnú úlohu voči EK pri konsolidácii vnútorného trhu elektronických komunikačných sietí a služieb. Pozostáva z predsedov národných regulačných orgánov členských štátov EÚ, pričom kandidátske štáty majú štatút pozorovateľa. Hlavným poslaním je zabezpečiť konzistentnú implementáciu nového regulačného rámca pre elektronické siete a služby.

(1 EUR = 34,316 SKK)