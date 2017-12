Orange: s novým balíčkom pre biznis zákazníkov zľava 50% na hovory do EÚ

So Zvýhodnenými hovormi do mobilných sietí EÚ budú firemní zákazníci Orangeu a podnikatelia za príplatok k mesačnému paušálu telefonovať so zľavou 50%.

20. feb 2007 o 17:23 Tlačová správa, map

So Zvýhodnenými hovormi do mobilných sietí EÚ budú firemní zákazníci Orangeu a podnikatelia za príplatok k mesačnému paušálu vo výške 149 Sk bez DPH telefonovať so zľavou 50% zo štandardnej ceny volaní do všetkých 26 krajín EÚ. Za minútu hovoru tak zaplatia 4,60 Sk bez DPH so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy hovoru. Za aktiváciu služby si Orange neúčtuje žiadny poplatok.

Zvýhodnené hovory do mobilných sietí EÚ je možné využívať s Paušálmi 50+SMS, 60, 60uni, 80my, 90+SMS, 120, 250, VIP 500, VIP 1000, SMS 500, SMS 2000, 499 Sk, 999 Sk, Firma 55 ako aj s Biznis paušálmi 100, 200, 500, 1000 a Biznis paušálmi uni 60, 120, 250, 500, 1000. Zvýhodnené hovory do mobilných sietí EÚ si môžu biznis zákazníci s 5 a viac SIM kartami od Orangeu aktivovať do 31. mája 2007.

Podobný balíček ponúka Orange už dávnejšie aj na roamingové hovory v rámci Európskej únie so službou Európsky roaming. Európsky roaming umožňuje biznis zákazníkom za mesačný poplatok 199 Sk bez DPH získať zľavu 25 % na všetky odchádzajúce aj prichádzajúce hovory v roamingu vo všetkých mobilných sieťach EÚ, ako aj v sieti Orange Communications SA (Švajčiarsko). Aktivácia Európskeho roamingu je bezplatná, zákazníci si ho môžu aktivovať do 31. mája 2007.