Elveon - elfský svet podľa Slovákov

Elfovia. Rasa dôverne známa najmä z kníh profesora Tolkiena a ďalších diel žánru fantastiky. Určite ich poznáte aj vy, prinajmenšom z filmu Pán Prsteňov, ktorý nám ich predstavil vo veľmi príťažlivej podobe – sú to bytosti vysoké, štíhle, múdre a nadovšet

21. feb 2007 o 8:00 Veronika Senková

„To čo je?!“

„Čo by bolo, slečna sa tu snaží opísať počítačovú hru z nášho sveta Naonu. A kto si ty, že ju tak nevhodne prerušuješ?“

„Ja som Teneel...e.... elf ako ty... áno, elf ako ty z.... z toho Naonu, ako si už povedal.“

„Nuž teda rád ťa spoznávam, Teneel. Moje meno je Hallahis z rodu Aegan, nasledovník bohyne Athain, ktorej svetlo svieti-„

„Hej, hej, jasné, to mi povieš neskôr. Vieš ja.. äh... ja som taký zmätený! Z ničoho nič mi je náš... “Naon“... taký cudzí. Vôbec to tu nespoznávam!“

„Nímas! Utrpel si veľkú ranu, ak si nespomínaš na náš krásny svet! Zabudol si hádam aj na našu slávnu históriu?“

„Na všetko, brat môj, na všetko!“



Elveon bude akčné RPG vyvíjané pre Xbox360 a PC, kde „RPG“ prvok by mal pôsobiť skôr ako podporný element, nie nosný stĺp žánrového zamerania. Poteší aj fakt, že hra bude bežať na engine Unreal 3.0, ktorý jej zaručí vysoký vizuálny štandard a keď už sme pri tých dobrých správach, nedá mi nespomenúť aj vývojárov – sú to totiž Slováci!

Tak si to teda skúsme zrekapitulovať:

Hra nás postaví do úlohy elitného bojovníka, ktorý patrí do mystického kláštora mníchov - bojovníkov. Náš osud nás zavedie až k legendárnemu boju, ktorý sa odohral dávno v časoch koreňov elfskej rasy. Cestou fantastickým svetom Naonu uvidíme pôsobivé prírodné scenérie, veľkolepé mestá, stratené ruiny a prežijeme najdôležitejšie udalosti elfskej histórie očami mýtických hrdinov, ktorí ukuli dejiny sveta...

Tvorcovia tvrdia, že Elveon je prvá hra, ktorá sa sústredí na elfskú kultúru v dobe jej najväčšieho rozmachu (osobne si dovolím tvrdiť, že najväčší rozmach asi elfovia zaznamenali v dobách Nímatharu, ale nechajme sa prekvapiť).

Zhrňme si teda v bodoch očakávané plusy Elveonu:

• Zažijeme epickú akciu s bojovými duelmi vo filmovej kvalite (!)

• Staneme sa majstrom v jednej z bojových škôl

• Budeme si môcť vybrať spomedzi stovky zbraní na diaľku i na blízko

• Budeme môcť svoje zbrane zdokonaliť božskými silami tak, aby vylepšili náš bojový štýl

• Prežijeme elfskú mytológiu očami starodávnych hrdinov v plne interaktívnych scénach

• Objavíme nový fantasy svet s prevratným vizuálnym spracovaním

• Zažijeme dynamické zmeny počasia a fyzikálne správne simulácie prírodných prostredí, tečúcej vody a vlajúcich vlasov

• Ak sa všetko podarí, mal by byť náš herný zážitok vďaka kamerovému systému s umelou inteligenciou ešte znásobený

Plánované vydanie hry bolo stanovené na druhý kvartál roku 2007.