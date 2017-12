Tínedžerov technika vystavuje riziku

S MOBILNÝM TELEFÓNOM SA NIEKTORÉ DETI NECÍTIA BEZPEČNEJŠIE, PRÁVE NAOPAK. ICH RODIČIA TO VÄČŠINOU NETUŠIA.

Hoci rodičia považujú mobily za bezpečnostné poistky pre svoje deti, telefóny môžu slúžiť aj ako najpohodlnejší kanál na obťažovanie mladých ich vrstovníkmi.

21. feb 2007 o 0:00 Lisa Baertlein, Reuters

Keď mala dnešná druháčka na bostonskej univerzite Kendrick Sledgová ešte len štrnásť rokov, neustále vyzváňajúci telefón v dome upozornil jej rodičov na zvláštny vzťah s jej starším priateľom, ktorý sa vyhrážal samovraždou alebo návratom k drogám, ak sa s ním pokúsi rozísť.

Priateľ jej ponúkal aj darčeky, najmä mobilný telefón, rodičia ju však donútili odmietnuť ho. „Chvalabohu, že som ho nevzala, stal by sa len súkromnou linkou umožňujúcou, aby ma ustavične mučil,“ hovorí Kendrick, ktorá má dnes devätnásť.

Väčšina dnešných tínedžerov však už také šťastie nemá.

Každý tretí z nich v najnovšom americkom prieskume uviedol, že niekedy dostávajú až tridsať správ za hodinu od svo­jich priateľov alebo priateliek, ktorí sa dožadujú informácií o tom, kde a s kým sú a čo robia.

Štvrtina tínedžerov uviedla kontakt s partnerom pomocou telefónu každú hodinu aj medzi polnocou a piatou hodinou ráno.

Dcéra v plavkách

Rodičia Kendrick Sledgovej si nemohli nevšimnúť neustále zvonenie telefónu v dome, sedemdesiat percent dnešných tínedžerov však uvádza, že ich rodičia nemajú tušenie, že moderná technika, ktorú im kúpili, aby sa cítili bezpečnejší, je využívaná aj na masívnu psychologickú vojnu medzi vrstovníkmi.

Kendrick Sledgová chce túto nevedomosť prelomiť – stala sa členkou skupiny, ktorá vytvorila web www.loveisrespect.org (Láska je rešpekt) určený na boj proti „virtuálnemu násiliu“ páchanému cez internet alebo mobily v rámci partnerských vzťahov, či už zámerne, alebo z nevedomosti.

Typický príklad problémov, do ktorých sa tínedžeri dostávajú, zažila na vlastnej koži jedna z matiek z New Yorku, keď priateľ jej dospievajúcej dcéry uverejnil na stránke MySpace.com dcérine fotografie v plavkách.

Dcére sa to zdalo zábavné a prosila mamu, aby nekontaktovala ďalších rodičov, ani keď na fóre zistila, že na fotografie prichádzajú odpovede od dospe­lých mužov.

Matke, ktorá nechcela zverejniť svoje meno, sa nakoniec podarilo fotografie z MySpace stiahnuť, o dva mesiace neskôr však zistila, že dcéra si otvorila na stránke nové konto a uviedla v ňom aj informácie, ktoré komukoľvek umožnili nájsť ju až v ich byte.

„Aj výborní rodičia, ktorí s deťmi dosť komunikujú, majú s tým problém. Je to desivé. Tínedžeri nedokážu odhadnúť riziko. Dostať sa do vážnych problémov, to je vec, ktorá sa môže stať len iným, nie im,“ varuje matka.

Deti sa boja

Viacero prieskumov potvrdilo, že už viac než polovica detí sa stala obeťou „náhodných aktov násilia“ prostredníctvom modernej techniky. Tínedžeri, ktorí zväčša radšej využívajú instant messaging než e-mail, sú zraniteľní, pretože často nemajú dosť skúseností na rozoznanie, kde sa končí bežné správanie a kde sa už začína obťažovanie. Ak sa situácia zvrtne, často sa cítia izolovaní a boja sa obrátiť na rodičov v strachu, že im zoberú mobil alebo zakážu prístup na internet, či stretávať sa s niektorými kamarátmi.

Lovecká sezóna

„Lovecká sezóna na deti je v plnom prúde,“ povedal Brandon Watson, šéf firmy IMSafer, ktorá ponúka rodičom technologické riešenie problému – softvér, ktorý dokáže sledovať konverzácie detí a označovať v nich časti signalizujúce možné nebezpečenstvo.

Počítačovo zdatná mama Lori Hahnová napríklad hovorí, že službu si predplatila potom, č náhodou objavila v počítači svojho 13-ročného syna text jeho konverzácie s dospelým mužom, ktorý mu poslal aj svoju fotku.

„Mali sme o tom debatu. Nebol si vedomý, že rozprávať sa s neznámymi ľuďmi na internete môže byť problém. Bol jednoducho len naivný,“ hovorí Hahnová.

Technológia sama osebe však problém bez rodičov riešiť nedokáže. Kendrick Sledgová hovorí, že rodičia nesmú reagovať impulzívne a v prvom záchvate strachu dieťaťu zakázať akýkoľvek kontakt s tým, kto by ich mohol obťažovať. Stačí sa s ním porozprávať. „Sadnite si s ním a povedzte: Zdá sa mi, že sa správaš trochu inak, je všetko v poriadku?’“