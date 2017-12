Vojna v Pacifiku na všetky spôsoby

Pamätníci počítačovej zábavy určite ešte nezabudli na prastaré hry patriace výlučne do košíka arkádových titulov: na rôzne „lietadielka“, „tanky“ či „lodičky“ a stovky ich variácií či kombinácií. Ľahký závan týchto čias minulých nájdete aj v novej arkádov

21. feb 2007 o 0:00 Michal Gardian

o-taktickej vojnovej hre Battlestations: Midway.

Celá je vystavaná okolo bohatej ponuky ľahko ovládateľných lietadiel, lodí a ponoriek, ktoré sú situované na tichomorské bojiská druhej svetovej vojny.

Nikoho neprekvapí, že všetko sa začína osudným Pearl Harbourom a pokračuje cez väčšinu slávnych bitiek takých notoricky známych z obľúbených dokumentárnych filmov. Pod vaše velenie sa na taktickej mape dostane niekoľko desiatok jednotiek, ktorým môžete rozdávať v rýchlom slede úlohy smerujúce k požadovanému víťazstvu.

Hocktorého stíhača, bombardéra, ponorky či hladinového plavidla sa však môžete ujať aj sami. Letectvo aj námorníctvo sú výborne vyvážené a na každý stroj existuje protizbraň. Ani obávané ponorky to nemajú ľahké. Pri útoku torpédami sú ľahkým cieľom a v hĺbke ich čakajú nálože či nedostatok kyslíka, alebo naopak prebytok tlaku okolitej vody. Napriek arkádovému poňatiu autori do hry zamiešali aj príjemnú úroveň reality – rozlične zraniteľné miesta na lodiach, výrazne odlišné vlastnosti zbraní a nutnosť naozaj dobre premyslieť, aké jednotky vezmete do boja.

Hra pre jedného hráča však pôsobí sucho a nestihne omrzieť len preto, že sa rýchlo skončí. Autorom sa akosi nepodarilo vyťažiť zo sľubného základu maximum alebo jednoducho nepovažovali sólo kampaň za kľúčovú. K slovu potom prichádza hranie viacerých živých protivníkov a tu sa všetky pozitívne vlastnosti hry ukážu v najlepšom svetle. Potešia dynamická hrateľnosť, široké takticko-kombinačné možnosti a jednoduché ovládanie.

K pozitívam rozhodne patrí aj audiovizuálne spracovanie, ktoré to zároveň nepreháňa s nárokmi na výkon počítača. Detaily techniky či efekty boja dopadli skvele a ani ozvučenie či dabing sa nemusia hanbiť. Nebyť nezvládnutej príbehovej kampane, mohla byť Battlestations: Midway veľkým úspechom. Uvidíme, ako sa chytí v online hraní.

www.eidosinteractive.co.uk/games/embed.html?gmid=179