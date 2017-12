Správa z tlače: „Namyslený buran“ navštívil v Bratislave „nechutného populistu“ a spoločne zavtipkovali o „senilnom ješitovi“. Používatelia internetu vedia, o čom je reč: do Bratislavy prišiel bývalý český premiér Paroubek, stretol sa s Ficom a vtipkovali

21. feb 2007 o 0:00 Miloš Čermák

na účet prezidenta Klausa.

Buran ani ješita nie sú oficiálne prezývky politikov, ale ľudová tvorivosť znalcov vyhľadávača Google. Keď na stránkach používatelia prepoja niektorú frázu (napríklad „miserable failure“ – „strašný skrachovanec“) s odkazom na konkrétnu adresu (v tomto prípade web amerického prezidenta), bude Google na stránku odkazovať vždy, keď spomenutú frázu napíšete do vyhľadávača.

Táto elegantná súčasť internetového boja je však už minulosťou. Google sa rozhodol zabudovať do vyhľadávacieho algoritmu niečo ako protiraketovú ochranu, ktorá dokáže googlovské bomby odhaliť.

Prečo neškodné vtipkovanie začalo firme prekážať až s takým oneskorením? Oficiálne vyjadrenie znie: používatelia by mohli výsledky vyhľadávania ovplyvnené bombardovaním považovať za „názor Google“.

Preložené do bežnej reči: Nechceme mať nič spoločné s tým, že si časť ľudí myslí, že „strašný skrachovanec“ či „nechutný populista“ sú v skutočnosti George Bush a Robert Fico. Sme slušná firma a politikov máme radi.

Znie to logicky a Google má plné právo robiť so svojím algoritmom, čo uzná za vhodné. Len ma to trochu mrzí. Keby to ešte šlo, hneď by som vytvoril googlovskú bombu nazvanú „nudná prosperujúca firma“. Viedla by na web firmy Google.