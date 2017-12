Provideri: Bezplatný internet deformuje trh

Bezplatný internet poteší občanov, ale môže uškodiť komerčným providerom.

21. feb 2007 o 0:00 Tomáš Ulej, Tomáš Ulej, Tomáš Bella

S bezplatným internetom už niekoľko slovenských miest experimentuje, doteraz však vždy išlo o bezdrôtové pripojenie dostupné len v centrách miest. V Martine bude internet priamo v bytoch a mesto bezplatnou ponukou urobí škrt cez rozpočet komerčným internetovým providerom.

„Nepovažujeme krok Martina za šťastný, aj keď nás to stavia do zvláštnej situácie, ako keby sme niekomu chceli odoprieť službu, ktorú inak určite uvíta,“ povedal šéf marketingu v Slovanete Roman Greguš. „Je to deformácia trhu, vytvára to miestny monopol.“

Problém pre menších

Podľa marketingovej manažérky providera Vnet dohodu mesta s jediným providerom „musia ostatní provideri chápať ako nekalú konkurenciu“. Vnet by sa síce necítil mestskou sieťou s nízkou rýchlosťou priamo ohrozený, pretože sa sútreďuje najmä na pripojenie firiem, ale „ak by sme sa špecializovali iba na domácnosti, asi by sme mohli zavrieť celú firmu,“ povedala Lucia Zemanová.

Bezplatný internet najmenej straší najväčších providerov s vlastnou infraštruktúrou. „Tieto pripojenia, zväčša na báze Wi-Fi, nepredstavujú pre nás nijakú vážnu hrozbu,“ povedala vedúca odboru externej komunikácie v Slovak Telekome Jana Burdová. „Nie je to totiž plnohodnotný broadbandový prístup, navyše je tam nižšia kvalita pripojenia.“

Zadarmo, ale pomaly

Aj primátor Martina Andrej Hrnčiar si myslí, že konkurenciu na internetovom trhu možno zachovať, ak mesto poskytne občanovi iba základné služby a za ostatné si môže priplatiť. „Preto je nami poskytovaná rýchlosť relatívne nízka, zároveň dostačujúca na informačné toky medzi mestským úradom a občanom,“ myslí si primátor.

Podľa Milana Ištvána z Part­nerstiev pre prosperitu nemožno jednoznačne povedať, či bezplatné siete škodia konkurencii. „Kritikmi v zahraničí boli často firmy, ktoré svoje služby neuveriteľne predražovali alebo ich vôbec neposkytovali, kým si samospráva nezačala budovať vlastnú infraštruktúru,“ hovorí Ištván. Podobné príklady pozná aj na Slovensku.

V každom meste inak

Kým Trnava a Zvolen infraštruktúru budujú samy, Poprad a Martin zverili budovanie siete komerčným spoločnostiam. Tie ju po dobudovaní budú aj vlastniť. Ištván zatiaľ nevie odhadnúť, ktoré riešenie je ideálne: „Zatiaľ máme málo skúseností, žiadny z modelov nepreukázal dlhodobú životaschopnosť.“ O tom, či niektoré mestá poškodzujú konkurenciu, podľa neho nakoniec môže rozhodnúť len súd.

Ktoré mestá budujú svoje siete Zvolen V rámci zvolenskej metropolitnej siete ZOMES je už vybudovaných deväť kilometrov optických trás. Projekt mesto financuje z vlastných zdrojov a zo sponzorských darov. K dvanástim pripojeným objektom by sa do roku 2010 malo pridať ešte tridsaťštyri, projekt bude spolu stáť 69 miliónov korún. Mesto vybuduje sieť, tú potom bude prenajímať poskytovateľom. „Z ich pohľadu má budovanie siete ZOMES výhody, pretože odpadnú investičné a prevádzkové náklady na infraštruktúru,“ povedala Michaela Mitašíková z odboru rozvoja mesta Trnava Trnava z vlastných zdrojov buduje optickú sieť Tomnet, koncom minulého roka na ňu bolo pripojených 67 bodov. Mesto v novembri sieť pokusne využilo na prenosy mestskej televízie z omší. Tomnet už umožňuje bezplatné telefonovanie v rámci mestských organizácií, čo Trnave šetrí asi dva milióny korún ročne. Držiteľom tzv. Trnavskej karty by mala metropolitná sieť neskôr umožniť lacnejší prístup k službám mesta v parkovacích automatoch, kultúrnych, športových a vzdelávacích inštitúciách, v autobusoch mestskej hromadnej dopravy a podobne, uviedol hovorca mesta Pavol Tomašovič.

Poprad Popradskú metropolitnú sieť buduje na vlastné náklady komerčná spoločnosť AmiTel. Prepojiť sa jej zatiaľ podarilo centrum so sídliskami Západ a Juh. Mesto bude môcť infraštruktúru využiť na vlastné služby občanom. Zatiaľ AmiNet poskytuje pripojenie na internet, testuje sa prenos digitálneho televízneho signálu, informoval SME výkonný riaditeľ firmy Ján Michlík. Liptovský Mikuláš V Liptovskom Mikuláši na účely budovania metropolitnej siete vytvorilo mesto akciovú spoločnosť v spojení s podnikateľským subjektom. V súčasnosti je kompletne pokryté sídlisko Podbreziny a Ulice 1.mája, Družstevná a Štúrova. Vybudovanú infraštruktúru si môže ktorýkoľvek poskytovateľ prenajať - výnosy sa používajú na účely ďalšieho budovania siete. Sieť zatiaľ poskytuje internetové a hlasové služby, v dohľadnom čase sa plánuje realizovať digitálne vysielanie a služby mestského kamerového systému.

