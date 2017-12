V Martine bude internet zadarmo

Martin je prvé mesto na Slovensku, ktoré ponúkne svojim obyvateľom možnosť pripojiť sa na internet zadarmo. Nielen na námestí s notebookom na kolenách, ale aj doma.

21. feb 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Službu minulý týždeň verejnosti predstavil primátor mesta Andrej Hrnčiar. Bezplatný internet pre každého bude financovať miestny internetový provider, firma Gaya.

Výmenou za to mu mesto umožní vybudovať si v Martine vlastnú infraštruktúru. „Preskočili sme akékoľvek analýzy, či je bezplatný internet možné spustiť. Dali sme si predsavzatie, že budeme prvým mestom na Slovensku, kde bezplatný internet spustíme,“ povedal konateľ spoločnosti Gaya Rastislav Zábronský.

Nízka rýchlosť

Obyvatelia martinských sídlisk budú na internet pripojení optickým káblom, rodinné domy môžu využiť mikrovlnné pripojenie. V oboch prípadoch bude rýchlosť nastavená na 128 kbps. To je výrazne viac, ako ponúka vytáčaná telefónna linka, ale niekoľkonásobne menej, ako štandardné pripojenie cez DSL alebo káblovú televíziu. Súčasťou služby je aj pridelenie vlastného telefónneho čísla a poskytnutie bezplatného telefonovania v sieti Gaya.

Služba bude podľa primátora bezplatná dovtedy, kým bude spoločnosť Gaya existovať a kým on sám bude primátorom. Gaya ju chce financovať zo ziskov v telekomunikačnej oblasti. Predpokladá, že mnohým obyvateľom rýchlosť 128 kbps nebude stačiť a rýchlejšiu službu si objednajú práve u toho poskytovateľa, ktorého využívali aj pri bezplatnom pripojení.

V Martine Gaya už teraz vlastní vyše 60 kilometrov optických trás a je jediným väčším lokálnym poskytovateľom internetu v regióne.

Len inštalačný poplatok

Za internet Martinčania nebudú platiť mesačné poplatky, musia však zaplatiť náklady spojené so zapojením do siete – pri optickom pripojení to bude približne 2000 korún, mikrovlnné pripojenie bude stáť okolo 6000 korún. V prípade, že si zariadenia zákazník zaobstará sám, nemusí spoločnosti Gaya platiť nič. Pri mikrovlnnom pripojení je ďalšou podmienkou priamy výhľad z domu na vrchol jednej z dvoch martin­ských dominánt, komín martinskej teplárne alebo komín ŽOS Vrútky.

Rastislav Zábronský verí, že príklad Martina budú nasledovať aj iné mestá. V Martine počíta s dvoma možnosťami – buď ponuka nepritiahne „takmer nikoho“, alebo bude záujem o bezplatný internet enormný.

„Cieľom projektu je zvýšiť penetráciu internetu tak, aby bolo v blízkej budúcnosti v meste možné zaviesť služby e-governmentu,“ povedal primátor Andrej Hrnčiar. Pripojenie na internet zadarmo pre každého je podľa neho iba prvým z krokov, ktoré musí mesto urobiť, aby sa priblížilo občanovi.

