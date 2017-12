Originálne a kvalitné hry úspech nezaručujú

20. feb 2007 o 13:30 Ján Kordoš

Náklady na tvorbu hier pre novú generáciu konzol sú totiž neporovnateľne vyššie, než tomu je u predchodcoch a návratnosť investícií tak začína škrípať. Oveľa skeptickejšie sa však Plachte vyjadril na adresu športovej divízie 2K Sports, ktorá svojou kvalitou úspešne konkuruje EA Sports. Úspešne s ohľadom na kvalitu, ktorá svojho konkurenčného giganta jednoznačne poráža, avšak predajnosťou to tak rozhodne nie je. Hráči radšej vsádzajú (nelogicky) na známu značku a zakúpia si radšej ďalší diel osvedčeného mena, než kvalitnejšieho konkurenta. Tým pádom sa stáva divízia 2K Sports stratová a Take 2 by malo jej pôsobenie na hernom trhu prehodnotiť. Ide rozhodne o smutné slová, ktoré jasne naznačujú, že dôležitá nie je kvalita, ale... ale tak to už chodí. Uvidíme ako dopadne Bioshock, do ktorého vkladajú všetci veľké nádeje. O kvalitu sa nebojíme, originalitou tento projekt srší, lenže úspech určí až predajnosť. Nie, že by to išlo s Take 2 z kopca, ale vyššie uvedená analýza niečo naznačuje. Neostáva nám teda nič iné, len kvalitné projekty podporovať, inak o ne môžeme veľmi ľahko prísť.

Zdroj: PR