Krajská prokuratúra si počká na rozhodnutie predsedu TÚ SR

20. feb 2007 o 11:20 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Krajská prokuratúra v Bratislave zatiaľ nebude zamietavé stanovisko Telekomunikačného úradu SR v prípade tendra na tretieho operátora komentovať a počká si na rozhodnutie predsedu úradu Branislava Máčaja. Pre agentúru SITA to povedal prokurátor a zároveň hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave René Vanek.

"Mrzí nás, že TÚ zaujal takýto postoj, pretože vystavuje riziku celý trh v prípade, že by v následnom konaní či už zo strany odvolacieho orgánu alebo následne Najvyššieho súdu SR došlo k rozhodnutiu, že pri výbere tretieho operátora bol porušený zákon," povedal pre agentúru SITA v reakcii na rozhodnutie úradu hovorca spoločnosti Penta Martin Danko.

TÚ sa nestotožnil s právnym názorom Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne. Ako informoval hovorca úradu Roman Vavro, toto stanovisko TÚ zaslal už aj prokuratúre, v zmysle zákona však o podnete v konečnom dôsledku rozhodne predseda TÚ Branislava Máčaj v lehote ďalších 30 dní.

"V zmysle zákona o prokuratúre úrad, keďže zamietol protest prokurátora, automaticky vec posunul na druhostupňové rozhodnutie predsedovi," vysvetlil Vavro. Prokurátor však môže podľa zákona kedykoľvek vziať protest späť, alebo môže počkať ako vo veci rozhodne predseda TÚ SR. Ak by sa nestotožnil s jeho rozhodnutím, môže vec pokračovať súdnou cestou.

Krajská prokuratúra Bratislava doručila TÚ SR protest prokurátora 19. januára. Tender prokuratúra žiadala zrušiť. Podnet na preverenie súťaže pôvodne podala na Generálnu prokuratúru (GP) spoločnosť Penta, ktorá sa jej v rámci konzorcia B Four zúčastnila v partnerstve s českými Radiokomunikacemi. Penta aj prokuratúra namietali netransparentnosť tendra, vypísaných kritérií, aj zásahov do priebehu súťaže.

Víťazom výberového konania na tretieho mobilného operátora sa však v auguste minulého roka stala spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. Okrem víťaza a konzorcia B Four sa súťaže zúčastnil aj rakúsky mobilkom v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Eco-Invest, a.s.