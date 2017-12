Nová trojková Nokia 3110 prichádza až po dva a pol roku (detailné foto)

Nokia predstavila nový model v mimoriadne populárnom trojkovom rade, ktorý významne prispel k jej prvenstvu na trhu, až po dva a pol roku.

20. feb 2007 o 11:19 Marián Pavel - SME online

Posledný skutočný trojkový telefón je model 3220, Nokia ho predstavila v polovici roka 2004. Na konci 2004 prišiel model 3230, prvý trojkový telefón so Symbianom, no vzhľadom k vyššej cene ho nemožno celkom prirovnať k ostatným telefónom v tomto rade.

Telefóny Nokie začínajúce trojkou sú určené predovšetkým pre mladých používateľov, no zároveň oslovujú aj všetkých tých, ktorí dbajú na pomer ceny a výkonu.

Nová 3110 classic bude pracovať v troch pásmach GSM (EGSM 900, GSM 1800/1900) a výrobca sľubuje odolný mestský dizajn s prepracovanými detailmi a odolným krytom so silnejším plastom a pogumovanými spojmi. Rozmery telefónu sú 108,5 x 45,7 x 15,6 mm a váži 87 gramov, používatelia v ňom nájdu obľúbené používateľské prostredie Series 40. Vo výbave novinky je 1,3-megapixelový fotoaparát, MP3 prehrávač a FM stereo rádio. K počítaču sa možno pripojiť cez zabudovaný USB port, infraport a Bluetooth. Telefón podporuje aj synchronizáciu dát. Internú pamäť dopĺňa pamäťová karta s kapacitou do 2 GB. Displej telefónu zvláda rozlíšenie 128 x 160 bodov, zobrazuje 262144 farieb. Na internet sa s telefónom dostanete buď prostredníctvom GPRS alebo EDGE. Batéria Nokie 3110 vydrží 16 dní v pohotovostnom režime alebo 4 hodiny počas hovoru.

Predávať sa začne ešte do leta a cena novinky by nemala presiahnuť 6500 Sk.