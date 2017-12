iPhone môže byť pre Apple problém – zo zlodejstva ho obvinilo nielen Cisco, ale aj LG

Očakávaný prvý mobilný telefón Apple iPhone, ktorý tento tradičný výrobca počítačov predstavil v januári vzbudil nielen záujem verejnosti, ale aj pohoršenie viacerých firiem.

Tie tvrdia, že Apple sa inšpiroval kde len mohol a dokonca názov iPhone používa neoprávnene. Najvážnejšie obvinenia voči Apple vzniesli spoločnosti Cisco a LG Electronics.

Zatiaľ čo Cisco sa začína súdiť o značku iPhone, LG verejne obvinilo Apple z plagiátorstva telefónu LG Prada.

Cisco dá Apple viac času na dohodu, potom udrie

Najväčší svetový výrobca zariadení pre usmerňovanie toku dát na internete Cisco Systems žaluje amerického výrobcu počítačov, firmu Apple, za porušenie ochrannej známky "iPhone". Spoločnosť so žalobou prišla iba deň po tom, ako Apple predstavil na trhu svoj nový multimediálny telefón s rovnakým názvom. Cisco oznámil, že chce zabrániť tomu, aby Apple vedome napodobnil a neoprávnene použil ochrannú známku, ktorú spoločnosť Cisco Systems získala v roku 2000, keď kúpila firmu Infogear. Práve spoločnosť Infogear vlastnila ochrannú známku a niekoľko rokov predávala telefóny so značkou iPhone.

Linksys, divízia firmy Cisco, predáva bezdrôtové produkty s označením iPhone od začiatku minulého roka, ku ktorým v decembri pridala ďalšie výrobky.

Cisco včera oznámilo, že dá Apple čas na vyjednávanie do 21. februára. Do tohto termínu očakáva obojstranne výhodnú dohodu o používaní názvu. Ak sa spoločnosti nedohodnú, Apple bude musieť svoje rozhodnutie používať cudziu značku vysvetľovať na súde.

LG tvrdí, že v Apple okopírovali LG Prada

Na kongrese 3GSM, ktorý sa konal minulý týždeň v španielskej Barcelone obvinil riaditeľ vývoja mobilných telefónov LG Woo-Young Kwak spoločnosť Apple z kopírovania modelu LG Prada. Uviedol to server Telecoms Korea.

Apple predstavil svoj iPhone 10. januára, LG ukázala model Prada verejnosti až 19. januára. Oba telefóny sú si mimoriadne podobné, majú tiež veľmi podobný spôsob ovládania. Apple podľa slov Woo-Young Kwaka mohol dizajn iPhone skopírovať už v septembri minulého roka, keď koncept Prada získal prestížnu cenu iF Design.