Viva Piñata - virtuálny záhradník

Málokedy sa stane, že sa objaví konzolá hra určená pre celé publikum bez rozdielu veku i žánrového zamerania a pritiahne ich všetkých k obrazovkám. Viva Piñata medzi tieto tituly patrí a ide o raritu, ktorú si Xbox 360 zaslúži.

20. feb 2007 o 9:05 Ján Kordoš

Lenže čo si pod záhradníčením predstaviť? Bree zo Zúfalých Manželiek svoj záhon s kvetmi, vinári svoj kúsok zeme s darom z nebies a my? Prostredie spočiatku zdevastované, zašpinené, bez zelene. To sa môže rýchlo zmeniť. Do ruky rýľ, ktorý sa tvári vo svojej prvej verzii značne neseriózne, no postupným zlepšovaním záhrady získavate lepšie náradie, a hybaj kopať. Zlé sny z časov, kedy vás rodičia nútili „relaxovať“ v záhrade môžete hodiť za hlavu – jednoduchým spôsobom robíte pac-pac-pac po zemi, čím ju vlastne preoriete. Nasleduje sejba trávy a hneď to všetko vyzerá krajšie. Nevhodné objekty rozbijete rýľom a okamžite prichádzajú prví obyvatelia, červy. Získate svoju prvú budovu, čiže domov pre červy, prvé semienka rastlín a ďalšiu zverinu. Zo začiatku je každé zvieratko čiernobiele, teda len na akejsi formálnej návšteve a vašim sa stane po splnení podmienok pre základný život. Každé chce niečo iné, čím si môžete vyberať, ale veď kto by nechcel mať všetky tie roztomilé piñaty všetky? A to je vlastne základ a celý princíp Viva Piñata – staraním sa a zvelebovaním záhrady lákate do svojho virtuálneho kráľovstva nové tvory, snažíte sa zachovať všetky druhy, každému chcete vyhovieť a pripraviť čo najlepšie bývanie a do toho sa ešte aj baviť.

Samozrejme, že to ide. Zo začiatku nie ste zavalení množstvom detailov a všetky sú odhaľované postupne, aby aj ten najmenší hráč pochopil základné princípy a ovládanie, ktoré je na stratégie pre konzolu určite jedno z najlepších. Postupom času sa k vám sťahujú vrabce, muchy, zajace, líšky, veveričky, vodné zvery... mnoho premnoho druhov, pričom je pomerne zábavné, že si každého obyvateľa svojho sveta môžete pomenovať. Nahranými hodinami sa môže niekomu zdať, že bude starostlivosť pre bežných hráčov nezvládnuteľná, avšak opak je pravdou – čomu sa momentálne venujete, to jediné sa v celom svete deje. Nič vám neujde, neprekvapí za rohom, kam nedovidíte, takže si môžete na dlhé minúty oddýchnuť a vychutnávať si tú nádheru na obrazovke bez stresových situácií. Nezanedbateľné plus. Po splnení ďalších požiadaviek zvierat im môžete prikázať, nech sa začnú rozmnožovať. A nemusíte mať strach, žiadna realita ako v jednom pamätnom dokumente vysielanom v nedeľu napoludnie, ukazujúci párenie slonov. To vtedy človeku chutí jesť. Rozmnožovanie vo Viva Piñata predstavuje najprv akési dvorenie vo forme bláznivého tanca v útulnom domčeku piňát a následná minihra: jednoduché bludisko, kde sa musíte dostať k svojmu partnerovi, dobrovoľne pri tom zvierať peniaze (nemusíte, do kasy sa však vždy hodia) a nedotknúť sa bariéry, pretože potom strácate jeden zo životov. Základné červíky majú jednoduchú cestu, neskôr prituhuje, ale nie je to žiadna náročná eskapáda s deprimujúcim trieskaním joypadom po nevydarenom pokuse. Len sa jednoducho musíte pre nového tvora v záhradke trochu snažiť.

Myslím, že základy by sme mohli mať všetci v malíčku, tak môžeme pokojne prejsť k samotnému hodnoteniu.

GRAFIKA 9 / 10

Úžasne detailná – áno, to sme od Xboxu čakali, ale až zarážajúcu roztomilosť vďaka decentnému využitiu blur efektu sme nepredpokladali. Keď sa dá všetko do pohybu, akoby sa vám pred očami spustila nádherná animovaná rozprávka. Všetky pohyby zvieratiek majú svoj špecifický charakter, ktorý nevsádza na detailné prevedenie každého jedného animačného obrázku, ale skôr na komixovú hravosť – je to detské, často až infantilné, ale práve to pritiahne k obrazovkám tých najmenších, podnikateľov, rodičov i dedka s babkou. Bežní hráči možno ohrnú nad grafikou nos, ale jednoducho jej neuniknú, pretože dianie je zobrazené s noblesou. Pestrosť farebnej škály je vidieť už z okolitých obrázkov a keď to všetko začne hýriť skutočne všetkými farbami, zistíte, že optimizmus a dobrá nálada z hry priam srší. To sa podarilo vďaka roztomilej grafike, ktorá sa jednoducho nedá sfúknuť definíciou detská – má niečo do seba, príťažlivé stvárnenie celej záhrady má blahodarný účinok i na dušu. Dobre, už kecám, ale hádam ste pochytili aspoň základ toho, čo sa tu snažím naznačiť. Samotné piñaty možno budú spočiatku pôsobiť hrôzostrašne, pretože sa na svoje reálne predlohy podobajú len niektorými črtami, avšak tento fakt je len dôsledok toho, že ide o papierové hračky. Zvyknete si a komixový look si neskôr obľúbite, rovnako ostré prechody a mierne hranatú podobu zvieratiek.

INTERFACE 7 / 10

Ovládať stratégiu gamepadom chce riadnu dávku sebazaprenia, preto sa doposiaľ tento na PC obľúbený žáner veľkým zástupcom herného trhu vyhýbal. Viva Piñata však potvrdzuje (rovnako i Battle For Middle-Earth 2), že ovládanie nemusí byť ochromujúcou zložkou, ktorá by ničila poctivo budovanú hrateľnosť. Pohyb jedného analógu simuluje kameru, druhý kurzor a prehľadné menu sprístupňujú všetky funkcie behom pár sekúnd. Isteže, ovládanie myšou by bolo jednoznačne príjemnejšie, avšak využitie niektorých skratiek celú situáciu v rámci normy zachraňuje. Základom je herné menu v hre, štylizované do podoby kvetu, pričom jeho lupene zodpovedajú ponukám. Všetko by bolo v poriadku, keby načítavanie ostatných sekcií netrvali niekoľko sekúnd. Ono sa to spočiatku môže zdať ako malichernosť, ale keď budete prechádzať ponuky jednotlivých obchodov a väčšinu času čakať, či odklikávať ďalšie a ďalšie voľby, pozmeníte svoj názor na roztomilosť a všetky tie možné vtipné vety ostatných postáv. Ťažko však vytknúť akýkoľvek iný fakt, Viva Piñata je jednoducho konzolová záležitosť a niekde sa to prejaviť muselo. Niekedy je ovládanie kurzoru mierne nemotorné, pretože trafiť sa presne na inkriminované miesto, dupľom, ak ide o pohybujúcu sa piñatu, býva obtiažne a nepresné. Mohlo to byť jednoznačne lepšie, zvládnuté s oveľa väčšou noblesou, avšak potom by to už nebola hra pre široké spektrum hráčov a hlavne nehráčov, ktorí by zložitejším mechanizmom nemuseli okamžite porozumieť. Na ovládanie a interface preto vyslovene krivé slovo nepoviem, ale ako skúsenejšiemu hráčovi mi občas pripadalo mierne nemotorné.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hrateľnosť samotná sa dá ohodnotiť podľa toho ako blízko si hru pustíte k telu. Ak hľadáte serióznu stratégiu s obrovským množstvom mechanizmov, prepracovaným taktizovaním a sporením každej zlatej mince, zaveľte radšej čelom vzad. Už bolo spomenuté, že Viva Piñata je hra roztomilá, s vysokou dávkou infantilnosti, no zábavnosťou a priťahujúcou atmosférou rozhodne nešetrí. Budovanie vlastnej záhradky sa kde komu môže zdať ako podradná činnosť, ale od iných stratégií sa odlišuje len v tom, že v tomto prípade nebojujete proti nepriateľovi, nesnažíte sa zlikvidovať konkurenciu, ale hráte sami pre seba. Svojim tempom, svojim spôsobom, jednoducho tak, aby ste sa bavili. Príbeh preto pôsobí banálne, avšak základ je položený v kľudnom užívaní si farebného sveta. Známy syndróm „ešte pár minút“ spoľahlivo funguje, až som sa i ja sám čudoval ako som mohol s týmto pomerne absurdne vyzerajúcim projektom stráviť niekoľko hodín bez štipky nudy. Ale stalo sa, navyše lokalizácia do českého jazyka sa nadmieru podarila a Microsoft tak získal významný bod k dobru – aj tí najmenší totiž češtine porozumejú skôr ako anglickému jazyku a zábavnou formou sa tak naučia plánovať a spoznávať vzťahy medzi zvieratkami. Tie virtuálne sú síce načrtnuté len veľmi stručne, avšak základ pochopenia kolobehu života a jeho následné ovplyvňovanie je jednoduché a zábavné zároveň. Stane sa Viva Piñata príťažlivým titulom aj pre skúsenejších hráčov? Skutočne ide len o to, ako sa dokážete sami vyhrať a vyrovnať s ponúknutou situáciou. Navyše môžete svoje piñaty obliekať, kupovať im doplnky a odlíšiť tak jednotlivých zástupcov daného druhu alebo si ich dokonca premenovať podľa svojho gusta.

MULTIPLAYER

Multiplayer v klasickom zmysle v hre nehľadajte, hra však umožňuje aspoň výmenu piňát s ostatnými hráčmi.

ZVUKY 8 / 10

Detské ozvučenie rozprávkového sveta vám dá okamžite poriadnu ranu na medzi rebrá – je to možno až príliš detinské. všade samé sladučké zvuky ako štebotanie vtákov, šušťanie trávy, vietor v korunách stromov a ostatné charakteristické zvuky pre dané zvieratká. Lenže práve tak to má byť. O dabing postavičiek/vašich pomocníkov sa postarali profesionáli. Artikulujú ako o dušu, snažia sa zanechať v každom tvorovi svojský prejav, pričom spočiatku to neoceníte, ale keď som vyskúšal hrať Viva Piñata bez zvuku (áno, o druhej v noci sa neoplatí príliš budiť obyvateľov domu, pretože v týchto nočných hodinách ich agresivita nemá hranice), okamžite stratila časť svojho neoceniteľného čara a roztomilosti.

HUDBA 7 / 10

Infantilné melódie ospevujúce radosť zo života, sladučké zvieratká a rozprávkovú krajinu – to by hádam aj stačilo k vysvetleniu. Žiadny trashmetal, ani slovenská rapová scéna či džavotanie sladkých chlapčenských skupín. Keby bolo skladieb omnoho viac, body by k hodnoteniu pribudli, ale postupne narastajúci hudobný stereotyp sa prehliadnuť nedá. Niekomu to však vadiť nemusí, pretože hudobná vložka je do hry zakomponovaná nenápadne a často ani nepostrehnete, že niečo v pozadí zvučí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Pomocnú ruku vám budú podávať postavičky, ktoré sa začnú postupne vracať do vašej záhrady. Ten rozumie semenám rastlín, tamten zas budovám, tá si poradí so zaobstaraním nových piñát hneď a zaraz, doktor vylieči a podobne. Charakterov je niekoľko a využívať (v tom kladnom zmysle slova) budete každý z nich. Keďže si Viva Piñata ide svojim tempom, pričom dirigentskú paličku držíte v rukách práve vy – je len na vás ako ťažkú si hru spravíte. Viva Piñata nebazíruje na žiadnych striktných pravidlách ako svižne by ste mali postupovať ďalej, čo robí z hry nekonečný príbeh, ale s o to väčšou láskou sa k svojej záhrade budete neskôr vracať. Spomínaná sloboda môže byť pre niekoho až príliš zničujúcim prvkom, pretože dohrať Viva Piñata nemožné. Áno, môžete získať všetky tvory, ale stále môžete svoju krajinu zvelebovať, vylepšovať, prestavať. Jednoducho žijete vo svete, nad ktorého fungovaním a napredovaním držíte situáciu pevne v rukách.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,3 / 10

Nech je výsledné hodnotenie akékoľvek, Viva Piñata rozhodne odporučím do každej domácnosti. Jednak ide o titul pre skutočne každého a možno tak preniknete do sveta virtuálnej zábavy a zistíte, že to vôbec nie je len krvavé zabíjanie a mordovanie psychiky mladistvých. A jednak je Viva Piñata poctivo zvládnutou stratégiou, ktorá sa navyše odohráva v originálnom prostredí, má neotrasiteľné spracovanie a atmosféru, ktorú by jej takmer totožné klony z Druhej svetovej vojny mohli zatrpknuto závidieť. Rare Software sa podaril výborný kúsok a hoci predaj tohto titulu zatiaľ nedosahuje závratných výšok, odvážim sa tvrdiť, že konečné číslo bude vysoké. Viva Piñata je totiž hrou, ktorá sa objaví raz za niekoľko rokov a siahnuť po nej môžete kedykoľvek.