Nokia 6110 Navigator sa bude predávať v dvoch farbách

20. feb 2007 o 0:25 Marián Pavel - SME online

Nokia na 3GSM predstavila aj model 6110 Navigator stvorený pre mobilnú navigáciu. V telefóne je plná podpora GPS (Global Positioning System) a AGPS (Assisted Global Positioning System) s jednoducho ovládateľnými 3D mapami. V nich je možné nájsť vybraný cieľ, alebo služby (reštaurácie, hotely, obchody a pod.). Nechýba ani hlasová navigácia.

Nokia 6110 Navigator sa bude predávať s predinštalovanými mapami na pamäťovej karte, ďalšie mapy, ale aj informácie o dopravných obmedzeniach a zápchach, počasie a cestovní sprievodcovia sa budú dať dokúpiť cez internet. Ďalšie mapy sa budú dať do telefónu pridať cez novú aplikáciu Nokia Map Manager.

Výbava samotného telefónu vyhovie ľudom, ktorí často cestujú: HSDPA s rýchlosťou 3,6 mbit/s, e-maily s technológiou push e-mail a integrovaným prehliadačom kancelárskych dokumentov. Nechýba ani plná funkcionalita v sieťach 3G s podporou streamingu hudby a videa. Telefón má vo výbave aj 2-megapixelový fotoaparát s integrovaným bleskom, veľký 2,2-palcový displej zobrazujúci 16 miliónov farieb a 40 MB internej pamäte, ktorú možné rozšíriť pamäťovými kartami microSD.

Batéria v telefóne vydrží 3,5 hodiny počas hovoru a 11 dní v pohotovostnom režime.

Nokia 6110 sa začne predávať do leta za cenu do 20 tisíc korún.

Vďaka kolegom z partnerského servera Mobil.cz vám môžeme sprostredkovať detailné fotky prvých vzoriek. Všimnite si napríklad netradičný dizajn funkčných tlačidiel.