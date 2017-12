Na cestách zabudnite na GPRS. Komfort prináša len HSDPA

19. feb 2007 o 9:33 Marián Pavel - SME online

Ak často cestujete a používate mobilné dátové pripojenie, nepochybne patríte aj vy do skupiny používateľov, ktorí na pomalé a nespoľahlivé pripojenie cez GPRS alebo EDGE hromžia. Technológie však pokročili a pripojenie na internet cez mobil už nemusí byť utrpenie. A to len vďaka HSDPA.

Hľadajte roaming s HSDPA

Pri minulotýždňovej ceste do Barcelony, kde sa konal kongres 3GSM, sme si na cesty zbalili dátovú HSDPA kartu s aktivovanou SIM kartou Orange (operátor zabezpečil pre redakciu MOBIL.SME.SK mobilné dátové spojenie počas celého pobytu na kongrese 3GSM). Podľa aktuálnych informácií na stránke operátora je v Španielsku dostupné len pripojenie cez GPRS. Pripravení na najhoršie sme boli v Barcelone príjemne prekvapení. Orange (bývalá Amena), ale aj konkurenčná Telefónica vo svojej sieti Móviles podporujú aj pripojenie cez HSDPA a v roamingu je automaticky aktivované.

Vzhľadom k tomu, že v čase konania kongresu 3GSM je mobilná sieť v Barcelone mimoriadne vyťažená sto tisícom návštevníkov a vystavovateľov, pripojenie na internet prešlo doslova skúškou ohňom. Výsledky nás však riadne prekvapili.

HSDPA je podstatne spoľahlivejšie ako GPRS

Pripojenie k HSDPA sieti bolo bez výnimky v každom jednom prípade úspešné a karta sa do siete vždy pripojila bez prepínania na pomalšie varianty (GPRS). Spojenie bolo trvalé a prerušilo sa len v jedinom prípade. Karta si v sieti HSDPA dokáže spojenie udržať bez problémov aj v ráde desiatok minút.

Ohromujúca však bola rýchlosť pripojenia: aj v preťaženej sieti sa nám podarilo udržať pripojenie s priemernými rýchlosťami vysoko nad 1 Mbit/s. Pripojenie priamo v centre výstaviska v čase od 8.00 do 16.00 bolo o čosi pomalšie, no ešte stále bolo dostatočne rýchle na komfortné sťahovanie e-mailov v celkovom súhrne desiatok megabajtov a zároveň na prácu na internete v reálnom čase. Pod prácou na internete rozumieme pripojenie do redakčného systému s aktualizáciou fotografií, teda nie len bežné prehliadanie internetových stránok.

Ešte lepšie výsledky sme dosiahli počas dňa, ale aj vo večerných hodinách na hoteli v centre Barcelony. Pripájali sme sa striedavo k sieti Orange i Telefónica, operátora si vyberalo zariadenie automaticky podľa sily signálu.

Počas celého uplynulého týždňa sme pripojenie cez HSDPA dôsledne otestovali a pozitívne nás prekvapila nielen rýchlosť, ale aj vysoká spoľahlivosť pripojenia. Ak vás doposiaľ od používania mobilného pripojenia odrádzala nespoľahlivosť a pomalé odozvy pripojenia cez GPRS, s novou technológiou HSDPA získate na cestách rovnaký komfort, ako v kancelárii.