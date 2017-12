Portál MySpace podľa súdu nenesie zodpovednosť za sexuálne útoky používateľov

Žaloba rodičov sexuálne zneužitého maloletého dievčaťa, ktoré sa s násilníkom zoznámilo prostredníctvom portálu MySpace.com, nebola uznaná ako oprávnená. Informoval o tom vo štvrtok denník Los Angeles Times.

19. feb 2007 o 0:00 (tasr)

Súd v Texase rozhodol, že vinu za zneužitie dievčaťa nenesie zoznamovací portál. Ide o dôležitý verdikt, ktorým federálny súd postavil zoznamovací portál na úroveň poskytovateľa internetových služieb pri ochrane slobody slova. Súd totiž rozhodoval o tomto prípade v čase, keď sa v Spojených štátoch amerických zvyšuje tlak na zlepšenie ochrany mladých užívateľov populárneho portálu MySpace.

Podľa experta na ochranu detí v internetovom prostredí Parryho Aftaba je čoraz viac rodičov rozhorčených z nekontrolovanej komunikácie a z rozsiahlych kontaktov svojich detí na zoznamovacích stránkach. "To je síce fajn, ale deti predsa nemá vychovávať MySpace, dodal expert. Predstavitelia spoločnosti News Corp., ktorá portál MySpace vlastní, vyjadrili poľutovanie nad prípadom mladého dievčaťa, ale žalobu rodičov označili za neprimeranú. Podľa informácií portálu Out-law.com vedie spoločnosť News Corp. ďalšie tri súdne procesy v podobnom duchu.

K sexuálnemu zneužitiu 13-ročného dievčaťa došlo počas minulého leta v Texase. Rodičia podali na News Corp. žalobu so žiadosťou o odškodné vo výške 30 miliónov USD, v prepočte takmer 785 miliónov Sk. Dôvodom mala byť nedostatočná ochrana členov MySpace zo strany vlastníka portálu. Sám sudca Sam Sparks však vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že pokiaľ je niekto povinný ochraňovať dieťa, sú to jeho rodičia, nie MySpace. Sudca zároveň odmietol potrestať spoločnosť za zlyhanie dobrovoľných ochranných mechanizmov, pretože by to podľa neho mohlo viesť k zastaveniu investícií internetových firiem do ochrany užívateľov.

Portál MySpace od prevzatia firmou News Corp. v júli 2005 veľmi aktívne bojuje proti povesti raja pre perverzné osoby. Na nebezpečenstvo zneužitia upozorňuje nielen na svojich stránkach, ale aj v televíznych reklamách. Bezpečnosť riadi bývalý prokurátor, ktorého cieľom je skorý vývoj softvéru umožňujúceho efektívnu rodičovskú kontrolu.

Ten výrazne obmedzí aktivity mladších užívateľov portálu a deťom do 14 rokov znemožní vytvorenie vlastného profilu. Všetky tieto opatrenia však predpokladajú, že užívatelia uvedú na stránkach svoj skutočný vek.

Mladá Američanka sa podľa súdnych dokumentov na portáli prezentovala ako 18-ročná. V apríli 2005, keď mala iba 14 rokov, kontaktoval ju rovesník a po výmene emailov a niekoľkých telefonátoch sa stretli a vybrali sa na večeru a do kina. Vtedy 19-ročný mladý muž dievča sexuálne napadol a rodina žiada od MySpace odškodné. Podľa slov advokáta sa príbuzní dievčaťa plánujú proti rozhodnutiu súdu odvolať.

(1 USD = 26,160 Sk)