Ceny mobilných telefónov budú v tomto roku pokračovať v poklese

Mobilné telefóny by mali tento rok opäť zlacnieť. Myslí si to najväčší svetový výrobca mobilov spoločnosť Nokia. Budúcnosťou sú multifunkčné telefóny s navigáciou alebo televíziou.

18. feb 2007 o 23:41 TASR

Berlín 18. februára (TASR) - Mobilné telefóny by mali tento rok opäť zlacnieť. Myslí si to najväčší svetový výrobca mobilov spoločnosť Nokia.

"Trh v tomto roku vzrastie až o 10 % a priemerné predajné ceny budú naprieč celou brandžou pokračovať v poklese," uviedol šéf fínskeho koncernu Olli-Pekka Kallasvuo pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag. Neočakáva však žiadne problémy so ziskovosťou. "Neexistuje nikto, kto by dokázal vyrábať mobily pri takých nákladoch, ako máme my. Ako líder na trhu máme veľkú výhodu."

Veľký rastový potenciál vidí Nokia v segmente mobilov s navigačnou funkciou. Počet predaných kusov sa už v tomto roku bude pohybovať v miliónoch, uviedol šéf divízie mobilných telefónov Nokie Kai Öistämö pre sobotňajšie vydanie Berliner Zeitung. Nokia prednedávnom predstavila už svoj tretí telefón so vstavanou GPS navigáciou. "Niektorí experti si myslia, že navigácia je jedným z lukratívnych trhov, na ktoré by mali výrobcovia mobilov vkročiť," povedal Öistämö.

Aj šéf koncernu Kallasvuo sa domnieva, že budúcnosťou sú multifunkčné telefóny s navigáciou alebo napríklad televíziou. "Medzičasom sa už predávajú za ceny, ktoré sú pre zákazníkov stále zaujímavejšie." Nokia sa stále viac sústredí na internetové služby, nechce však konkurovať prevádzkovateľom sietí. "Prevádzkovatelia sietí sú naši najdôležitejší zákazníci. Nemáme v pláne narušovať ich obchody."

Informovala o tom agentúra DPA.