Harley Davidson: Race to Rally - kopanec od motorkára

Pamätáte doby, keď vládli svetu arkády? Nikto nepotreboval reálne spracovanie, každý sa chcel iba baviť. Nikomu nechýbala dokonalá fyzika, či fotorealistická grafika, toho bolo dosť všade naokolo. Pri hre bol dôležitý dostatok dobrých a vtipných nápadov a

19. feb 2007 o 8:00 Boris Kudlač

Jadro hry tvorí mód nazvaný Tour, ktorý vás prevedie postupne všetkými traťami rozosiatymi po celých USA. Trate nebudú samozrejme odomknuté hneď od začiatku, bude treba si ich vyjazdiť. Netreba sa ale dobre umiestniť, stačí, ak stihnete prejsť všetkými checkpointmi v danom časovom limite (to je tá pravá arkáda). Väčšina závodov je práve tohto typu, ale pár z nich, nazvaných Challenges, je z iného súdku. Jedná sa o motorkársky duel - na špeciálnej trati stojíte proti jedinému súperovi a v stávke je všetko, teda váš dvojkolesový priateľ. Kto vyhrá berie motorku toho druhého, naviac, keď vyhráte vy, beriete aj jazdca (stane sa z neho hrateľný charakter). Odomykáte teda nielen trate, ale aj nové motorky a jazdcov. Zakúpené alebo vyhrané harlejky môžete ďalej vylepšovať odomknutím lepších náhradných dielov. A odomykáte a odomykáte... kto by to čakal? Div sa svet, všetko sa dá nakúpiť za reputáciu. Tú získavate počas závodenia, už spomínanou nebezpečnou jazdou, ale aj zhadzovaním jazdcov a vlastne skoro všetkým. Na cestách je dosť hustá premávka a niekedy stačí iba kľudne ísť po trati a na obrazovke sa len mihajú nápisy ako “Near miss!” alebo “Extreme ongoing!”. Pôsobí to dosť násilne a prehnane, ale také už sú arkády. Aby ste získali predstavu o tom, ako to na trati vyzerá: budete driftovať, jazdiť na zadnom s plným plynom a do toho zapnutým nitrom, samozrejme v protismere a pritom sa vyhýbať okoloidúcim autám či stojacim prekážkam. Strety nie sú výnimočné a vôbec nie zriedkavé, na obrazovke však žiadny ukazateľ poškodenia (našťastie) neotravuje. Veľa krát pomôže a zachráni reset, najmä ak uviaznete v situácii, kedy je treba stroj otočiť (v arkádach sa zásadne neotáča). Aby nebol každý závod úplne rovnaký, má každá trať svoje špecifické podúlohy. Niekde je treba 30-krát zadriftovať, inde 15-krát zdvihnúť koleso alebo nespadnúť z motorky viac ako 10 krát. Nie sú povinné, ale ak splníte všetky, reputácia na konci sa vám zdvojnásobí (a to sa oplatí!). Zatiaľ to vypadá na celkom dobrú oddychovku, má ale “hra z minulosti” šancu na úspech aj v dnešnom svete?

GRAFIKA 4 / 10

HD: RtR je budget, aj keď cena nie je úplne najnižšia (799,-Sk), hra svojím charakterom do tejto kategórie určite spadá. Naučil som sa neočakávať príliš od technického spracovania takýchto hier, a možno aj preto som bol celkom príjemne prekvapený celkom slušnou úrovňou grafiky. Nie, že by bola bohvieako technologicky vyspelá, len jednoducho neurazí a k štýlu hry sa hodí. Kvalita textúr je však často hrozná, stavilo sa na to, že pri veľkej rýchlosti a zapnutom blur efekte si ničoho nevšimnete. Rozmazanie obrazu pri jazde tiež nie je úplne hladké ako by malo byť, ale skôr skokové, podobné ako malo napr. San Andreas. Problémy som mal aj so zapnutím antialiasingu, hra s ním bola absolútne nehrateľná, framerate klesol na 2 snímky za sekundu, ale po jeho vypnutí šlapalo zase všetko v poriadku. Hra teda nie je veľmi náročná, probém s AA je pravdepodobne iba nepríjemný bug. Od modelov príliš polygónov nečakajte, najhoršie sú na tom okoloidúce autá v premávke, ktoré nemajú ďaleko od otextúrovaných krabíc, najlepšie samozrejme hrateľné harlejky. Engine sa dokonca snaží napodobniť niektoré z HDR efektov, konkrétne preexponovanie silne osvetlených častí, no pôsobí to dosť umelo a neprirodzene. Svieti každá druhá časť motorky, cesta aj dopravné značky a okolo svetiel je prehnane veľká žiara. S fyzikou si HD: RtR ruky veľmi nepodáva. Motorkári síce padajú po zrážke podľa nejakých zákonov, fyzikálne to ale asi nebudú. Aspoň nejaký náznak tu však je. Ak to berieme ako budgetový titul, nie je grafická stránka až taká hrozná, no v celkovom merítku sa jedná o podpriemer.

INTERFACE 6 / 10

Špecialitou ovládania je, že sa nedá prestaviť na gamepad, čo by bolo určite vhodnejše ako klávesnica, musíte si však vystačiť s ňou. Našťastie sa jednotlivé klávesy ponastavovať dajú (nie ako v niektorých skvostoch od Metro3D), aj keď túto možnosť som ani nevyužil, implicitne bolo všetko po ruke. Budete potrebovať 4 (keď nepočítam ovládanie motorky) klávesy, pre nitro, drift, zdvihnutie stroja na zadné a kopanec. Motorka sa na trati správa ako v správnej arkáde, takže zabudnite na prejazdy zákrut v ideálnej stope alebo hocičo podobné reálnemu závodeniu. Nie je to ale žiadne mínus, iné ovládanie by som od hry ani nečakal. Menu a ostatné časti sú na priemernej úrovni, žiadny designový skvost, ale pozerať sa na to dá. Vľavo ponuka pre hru a vpravo bežiace video s harlejkami a o harlejkách. Interface pôsobí konzolovo, nedá sa ale povedať, že by bol užívateľsky neprístupný. Na HUDe nájdete všetko potrebné vrátane mapky. Tá veľakrát nie je natoľko detailná, aby sa podľa nej dalo orientovať, ale väčšinou svoju úlohu plní.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Vytočiť plyn až nadoraz, postaviť harleja na zadné, pritom driftovať, narážať do protivníkov a vyhýbať sa premávke – takto nejako to vyzerá počas závodov v HD: RtR. Spočiatku mi to prišlo hrozne detinské, ale keď som na hru pozrel z trochu iného uhlu a spomenul si na staré časy a Road Rash, nebral som ju priveľmi vážne a dokázal som sa aj zabaviť. Na pár minút. Stereotyp sa dostaví veľmi rýchlo a po 10 minútach hrania hrozí vážny stav unudenia. Trate sú až príliš dlhé, skrátil by som ich asi na štvrtinu a vytvoril ich viac. Rôznorodosť tiež autorom asi veľa nehovorí, po chvíli máte pocit, že sa jednotlivé časti stále opakujú. Nekonečne dlhé rovinky s minimom zmien sú tu pravidlom hádam v každom závode. Aby som bol ale úplný, zažijete aj pár úsekov, kde bude treba spomaliť alebo doknca pribrzdiť. Inteligencia protivníkov je na úrovni zmrazenej makrely, takže si žiadne napínavé okamžiky pri predbiehaní neužijete. Najväčším problémom je potom prekľučkovať medzi hustou premávkou a neurobiť zo seba darcu orgánov. Cesty sú však až príliš široké a tak ani toto neponúka potrebnú výzvu. Najväčšou zábavou, nech je to akokoľvek morbídne, sú potom často kolízie. Kamera sa pri nich oddiali, čas spomalí a scénu kazí iba podivná fyzika a nezničiteľnosť všetkých objektov. Sem-tam síce niekomu odpadne koleso, ale chcelo by to trochu viac šrotu naokolo. Spomalenie času nastane aj pri skokoch, žeby to ale niekoho vzrušovalo... Niektoré skoky sú za normálnej rýchlosti vyslovene “neskočiteľné”, musíte spomaliť skoro až na nulu, aby ste sa vyhli pádu.

Okrem nových motoriek získavate aj nových jazdcov. Tí sa od seba ale okrem vzhľadu nijako nelíšia a slúžia iba na spestrenie. Rovnakú úlohu majú aj bonusové videá o výrobe v továrni Harley-Davidson, ktoré odomknete zbieraním skrytých HD znakov na tratiach. Ako bonus je to celkom vítané, fanúšikovia budú určite nadšení. Nadšenie však určite nedokáže prebiť sklamanie zo slabej hrateľnosti, hra nemá radovému (ani nijakému inému) hráčovi čo ponúknuť, chýba akákoľvek výzva, a tak sa HD: RtR zaradí medzi ďalšie podobné neúspešné budgety, snažiace sa čo-to vyčerpať aspoň zo známej značky.

MULTIPLAYER

Keby ho hra obsahovala, bol by pravdepodobne najzaujímavejšou časťou hry.

ZVUKY 5 / 10

Zvuky sú tak šedivo priemerné ako to len ide. Nič nevybočuje z rady, nie je to hrozné ani úchvatné. Neustále prdenie motoriek dopĺňajú šmyky pri driftovaní spolu s mihajúcimi sa okolitými objektami. Nie som si na 100% istý, ale zdá sa mi, že zvuk, ktorý sprevádza ohodnotenie driftu, či iných kúskov je ten istý, ako keď sa vám v Tony Hawk 2 podaril spraviť špeciálny trik (keď tak, hoďte na to názor do diskusie).

HUDBA 7 / 10

Pre bajkerov ako stvorená, pre rockovo založených jedincov určite vítaná a pre ostatných taktiež prijateľná. Taká je hudba. Skladby sú licencované, z toho, čo som počul usudzujem, že medzi nimi nájdete určite známe kúsky. Mne sa to síce nepodarilo, ale to len preto, že je to mimo moje zameranie. Dokopy ich síce nie je až tak veľa, ale vzhľadom na krátkosť celej hry je ich počet dostačujúci. Počas závodu sa dá v playliste jednoducho posúvať, môžete si tak naladiť skladbu ktorá vám v danej chvíli najviac vyhovuje.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

S náročnosťou je to zlé, ale s inteligenciou ešte horšie. Hľadal som ju, hľadal, bohužiaľ bez úspechu. Jazdci riadení AI nemajú problém čelne naraziť do protiidúceho kamiónu, pozbierať sa a o chvíľu spraviť to isté znovu. Snažia sa síce premávke vyhýbať, o tom nie je pochýb, ale častokrát im to nevyjde podľa ich predstáv. Občas dokážu aj prekvapiť, párkrát sa mi stalo, že ma predbehli, kopanec ale všetko vyriešil. Vrcholom neschopnosti umelej inteligencie bol závod jeden na jedného, keď som zablúdil a musel som sa na trati vrátiť, čím som dal súperovi asi 20 sekundový náskok. Ten som ale dobehol a nakoniec súpera aj zdolal. Väčšinu času si teda jazdíte vlastné preteky, sami na čele, so súpermi ďaleko za chrbtom. Z toho vyplýva ľahká obtiažnosť celej hry, ktorá sa v menu ani nikde inde nastaviť nedá. Doba hrania je potom veľmi, veľmi krátka. Prejsť všetky závody je otázka pár hodín. Prejdenie so štatútom 100%, teda so všetkými odomknutými motorkami, vám zaberie asi iba pár desiatok minút navyše. A to je za 800 slovenských korún príliš málo (nehovoriac o tom, že na zábavu ani nenatrafíte).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,0 / 10

Vyrovnanie sa klasike v podobe Road Rash sa nakoniec nekoná. Harley-Davidson: Race to Rally je iba ďalší obyčajný budget, ktorý tak trochu vsádza na dobré meno prepožičanej značky. Príliš dlhé a nemenné trate, slabá umelá inteligencia, ale hlavne nulová obtiažnosť zrážajú hru pod čiernu zem. Občas ale dokáže na chvíľu pobaviť a aspoň pripomenúť časy, kedy mali arkády hlavné slovo.