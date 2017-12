Výsledky Global Mobile Awards 2007: ocenili telefóny Samsung a Sony Ericsson

16. feb 2007 o 13:53 Marián Pavel - SME online

Asociácia GSM vyhlásila výsledky prestížneho udeľovania cien Global Mobile Awards 2007, ktoré sa každoročne koná na kongrese 3GSM. Slávnostný ceremoniál sa tentoraz konal v španielskej Barcelone. Úplné informácie sú zverejnené na http://www.gsmawards.com/winners.shtml.

Najlepší mobilný telefón alebo zariadenie

Samsung Electronics Co Ltd: SGH-D900

Sony Ericsson: Sony Ericsson W810 Walkman phone

LG Electronics Inc: LG Chocolate phone (KG800)

Nokia: Nokia 5500 Sport

Motorola: MOTOKRZR K1





Najlepší mobilný telefón alebo zariadenie na kongrese 3GSM

Sony Ericsson: Sony Ericsson K800 Cyber-Shot phone

Nokia: Nokia N73

Sony Ericsson: Sony Ericsson W950 Walkman ® phone

Nokia: Nokia E61

Samsung: SGH-Z560

Najinovatívnejšia mobilná aplikácia alebo obsah

ShoZu Inc. - platforma na doručovanie multimediálneho obsahu

Admob Inc

Medio Systems

Microimage

Promptu

Screen Tonic

Najlepší výrobca mobilnej hry

I-play: The Fast and the Furious ™ : Tokyo

KAASA Solution GmbH: ANNO 1701 mobile

NINJ Ltd: Roger Federer’s Tennis Open

Glu Mobile: Stranded

MTV Networks: The Dirty Sanchez Party Pack Mobile Game

Najlepší dodávateľ hudobných mobilných služieb

Vodafone: Vodafone-MeinPC

Hi3G Access AB: 3Musicpackage

Jamba: Jamba Music

KT Freetel Co., Ltd: Dosirak

NINJ Ltd: VirtualRadio

Najlepšie mobilné podnikové riešenie alebo služba

Telepo Ltd: Fixed-Mobile Convergence Solution

Cingular Wireless: Cingular International Laptop Connect

SpinVox Ltd: Calls-to-Email

Orange PCS Ltd: Business Everywhere

Good Technology Ltd: Good Mobile Messaging 4.9

Najlepšia komunikačná služba

3UK: Windows Live Messenger from 3's X-Series

Microsoft Corp: Microsoft Direct Push Technology with Exchange 2003 Service Pack 2

Openwave: Openwave's Adaptive Messaging Solution

Yahoo!: Yahoo! Go for Mobile, Symbian version

TJAT: TJAT Mobile Instant Messaging



Najlepšia reklama na mobilné služby

Qwikker: Virgin Mobile V-Festival

Cingular Wireless: American Idol Customer Lifecycle Marketing Campaign

Banglalink: 'making a difference' – in people's lives

R/GA: Nike Basketball Mobile

Fox Mobile Entertainment: Prison Break: Proof of Innocence & Toyota Yaris



Najlepšie použitie mobilu v sociálnom alebo ekonomickom vývoji

GrameenPhone Ltd: Healthline

International Trade Centre UNCTAD/WTO: Trade at Hand

Dialog Telekom Ltd: Disaster & Emergency Warning Network (DEWN)

Nokia: Implementation of DTAC's 'Happy' Prepaid Service – Jaidee Borrow in Thailand

China Mobile: Village Connected Project