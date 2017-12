Valentín zvýšil podiel zavírených emailov na 2,5 násobok

Podiel emailov obsahujúcich vírusy a ďalšie škodlivé programy sa na deň svätého Valentína viac ako zdvojnásobil. Zatiaľ čo minulý týždeň bol podiel infikovaných správ okolo dvoch percent, v stredu to bolo päť percent. Podľa Juraja Malcha z antivírusovej f

16. feb 2007 o 8:28 (čtk)

irmy ESET išlo o bežné množstvo ako v prípade iných svetových sviatkov.

"Počet infiltrácií bol síce o niečo vyšší ako v bežné dni, ale šírené hrozby rozhodne nedosahovali svojich maximálnych hodnôt z minulosti," dodal.

Autori rôznych vírusových kmeňov sa snažili využiť sviatok zamilovaných na šírenie nových variantov. Objavil sa tak napríklad program, ktorý sťahoval trojského koňa Win32/Spy.BZub.IB. Ten získava heslá a citlivé informácie používateľa. Predmety emailu boli napríklad "Valentine's Day eCard !" alebo " I sent you an eCard from American Greetings. Happy Valentine's Day !".

Svoju valentínsku podobu mal taktiež variant vírusu Nuwar. Tento červ pravidelne využíva aktuality zo sveta, nedávno sa napríklad snažil zaujať správou že Sadám Husajn žije. Príloha emailu sa väčšinou volá postcard.exe, ale môže byť i iná. Počítače infikované týmto červom dokážu komunikovať s ďalšími podobne infikovanými počítačmi na internete a predávať

si informácie o tom, kde majú stiahnuť ďalší škodlivý kód.

Všetky významné sviatky sú pre šírenie škodlivých programov vhodné kvôli zvýšenému posielaniu rôznych online pohľadníc a prianí, ktoré potom nakazené emaily napodobňujú. K ďalšiemu šíreniu využívajú adresy zo zoznamu napadnutého počítača, čím najčastejšie oklamú neskúseného používateľa. Ten si totiž myslí, že email dostal od svojho známeho a infikovanú prílohu otvorí.