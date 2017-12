Belgický súd zakročil voči Googlu kvôli autorským právam

Súd v Belgicku rozhodol, že americký internetový podnik Google nesmie kopírovať časti článkov z rôznych belgických denníkov. Googlu sa rozhodnutie nepáči a chystá sa odvolať.

20. feb 2007 o 0:00 (čtk)

Pokiaľ by nasledovali podobné rozhodnutia aj u ďalších súdov, bola by táto obľúbená služba najväčšieho svetového internetového vyhľadávača ohrozená, napísala agentúra Reuters.

Prípad otvorila organizácia Copiepresse, ktorá spravuje nakladateľské práva belgických denníkov, ktoré vychádzajú vo francúzštine a nemčine. Copiepresse taktiež požadovala, aby prestala zverejňovať ukážky z belgickej tlače i francúzska divízia internetového portálu Yahoo.

Copiepresse argumentovala tým, že verzie starších spravodajských článkov na Googli môžu byť považované za jeho vlastné materiály, keďže na internetových stránkach denníkov už po čase nie sú zadarmo dostupné. Podobnej sťažnosti čelí Google v USA od agentúry Agence France Presse. Tá podala súdnu žalobu v roku 2005.

Belgický súd potvrdil septembrové súdne nariadenie, ale znížil pokutu, ktorú by Google zaplatil, pokiaľ by opäť materiály z tlače publikoval. Po minuloročnom rozsudku bola táto potenciálna pokuta milión eur za deň, teraz je to 25.000.

Súd v septembri taktiež prinútil Google publikovať rozsudok, inak by podnik musel platiť ďalších pol milióna eur za deň.

Generálnu tajomníčku Copiepresse Margaret Boribonovú toto rozhodnutie súdu potešilo. Bola ale sklamaná z toho, že súd znížil potenciálnu pokutu. Copiepresse podľa nej stále zvažuje, že dá Googlu povolenie časť článkov za poplatok publikovať.