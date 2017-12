Windows Vista údajne obsahuje bezpečnostné nedostatky

Softvérová spoločnosť Microsoft vydala v utorok šesť dôležitých patchov. Jeden z nich je pre nový operačný systém Vista, ktorý donedávna prezentovali ako najbezpečnejšiu verziu Windows v histórii spoločnosti.

16. feb 2007 o 0:01 (sita)

Celá záležitosť je kuriózna - chyba sa vyskytla v ochrannom engine, zasahujúcom proti malvéru (škodlivý programový kód, do tejto kategórie patria vírusy, červy, spyware, adware a pod.).

Chybný engine využíval pre svoju činnosť napríklad ochranný program Windows Defender pre Vistu, ktorý Microsoft ponúka na stiahnutie na svojej stránke zadarmo. Funkciou programu bola ochrana proti online hrozbám. Vďaka chybe v ochrannom systéme sa však dalo nabúrať do operačného systému a ovládnuť zvonku celý počítač.

To však neznamená, že nový operačný systém bol absolútne bezpečný, v minulosti sa už zopár komplikácií objavilo, vrátane jedného nepríjemného nedostatku. Problém tkvel v hlasovom ovládaní systému Vista, ktoré umožňuje ovládať počítač pomocou hlasových povelov. Výskumníci zistili, že pokiaľ by používateľ prezeral stránku, ktorú hackeri nakonfigurovali tak, aby sa nabúrali do operačného systému, vďaka zvukom, prehrávaným z reproduktorov by sa začali vykonávať špecifické povely na užívateľovom počítači. V hre je však mnoho faktorov, znižujúcich pravdepodobnosť podobného útoku.

Obeť by musela mať aktivované hlasové ovládanie a mať zapnutý PC mikrofón a reproduktory. A pokiaľ by začal prebiehať akýkoľvek podozrivý jav, napríklad povel vymazať všetky dáta, stačilo by len vypnúť zvuk. Niektorí analytici tvrdia, že Microsoft mohol nainštalovať ochrany, ktoré by takýmto problémom preventívne zabránili.

Podobné reakcie nie sú pre amerického softvérového giganta veľmi priaznivé, keďže svoj nový operačný systém predstavuje ako "významnú architektonickú zmenu" v oblasti počítačovej bezpečnosti.