Odkrývame hororovú adventúrku Rhiannon

15. feb 2007 o 13:05 Ján Kordoš

Okrem obrázkovej galérie máme pre vás pripravený aj príbeh, ktorý má správny šmrnc, tak hor sa naň. Dôležitú úlohu si strihne 15-ročné dievča Rhiannon, ktorá sa spolu s rodičmi presťahuje do odľahlej usadlosti, ďaleko od svojich starých priateľov a známych. Jediným spojivom s civilizovaným svetom tak ostáva profesor Jon Southworth, s ktorým komunikuje prostredníctvom internetu (teda ako ja s vami, žiadne hanbaté obrázky a následne platenie medzinárodnou bankomatovou kartou za isté činnosti). Jej rodičia začnú postupom času počuť podivné zvuky a nepríjemnú pravdu o mieste Pryderi´s House, kam sa rodinka odsťahovala, odhalí samotný profesor – ide o miesto, kde sa podľa starých legiend stretáva princ Pryderi a zlý čarodejník Llwyd, pričom už dlhú dobu medzi sebou bojujú. Vystrašení rodičia spoločne s Rhiannon z usadlosti odchádzajú a nechajú hráča dom strážiť. Zbabelci. No nič to, keby tak nespravili, nemohli by sme sa tešiť na adventúrku z vlastného pohľadu, kde budeme preskúmavať tajomné miestnosti, študovať dokumenty, riešiť logické hádanky a hlavne sa báť. Kedy to bude vonku? Na prelome tohto a budúceho roku. Na všetko máme odpoveď.

Zdroj: PR