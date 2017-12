Vesmír vo farbe, no bez iskry

Uchopiť vesmír je oveľa ťažšie, ako uchopiť egyptské pyramídy (aspoň to vyplýva z piateho pokračovania seriálu Discovery Channel na CVD, vloženom v dnešnom SME). Po vzrušujúcom štvordielnom rozprávaní Johna Romera o starovekých divoch sveta je odrazu na obrazovke akosi prázdno. Nie žeby film ponúkal málo fascinujúcich momentov v najrôznejších farbách zo života Slnka, planét slnečnej sústavy, komét či galaxií (exkluzívne zachytenie výbuchu hviezdy, supernovy, človek ozaj hneď tak neuvidí). To, čo chýba, nie sú pekné momenty, ale príbeh, ktorý by spojil jednotlivé kamienky kozmickej mozaiky a ukázal, čo je vesmír a aké miesto v ňom zaujímajú ľudia. Film to síce v úvode sľubuje, potom sa však rozplynie v detailoch. Nehovoriac o tom, že Pluto je v ňom ešte stále planétou. Že v časti o kométach sa divák nič nedozvie o misii Deep Impact, ktorá priniesla na Zem prvý raz v histórii materiál z kométy. Že seriál slávnych záberov z Hubblovho kozmického ďalekohľadu sa nekončí rokom 1996, ako by to z filmu mohlo vyplývať. A kde sú sondy Cassini, Mars Express, Venus Express, kde sú pracovité rovery Spirit či Opportunity? Odpoveď znie - v ďalekej budúcnosti, aspoň z hľadiska filmu. Posledné etapy výskumu vesmíru by si isto zaslúžili minimálne päťminútový záverečný komentár v štýle Jiřího Grygara a Vladimíra Železného z ich nezabudnuteľného seriálu Okná vesmíru dokorán. Divák by si aspoň uvedomil, že práve dopozeral historický dokument, ktorý ukazuje kozmos tak, ako sme ho videli pred desiatimi rokmi.

John, tentoraz si tam hore ozaj chýbal. (ač)