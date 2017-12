Android sa podrobí "plastike" tváre

V krajine, kde ženy i muži neváhajú ísť pod nôž s vidinou atraktívnejšieho zovňajšku, sa tomuto trendu nevyhne ani najnovší model ženského robota, ktorý čoskoro zmení vzhľad.

15. feb 2007 o 0:00 (sita)

Model androida v podobe 20-ročnej Kórejčanky EveR-2 Muse, je schopný komunikácie, pohľadu z očí do očí a dokonca vie tvárou vyjadriť emócie ako hnev, smútok a radosť a spievať pesničky. Avšak podľa vyjadrenia jeho tvorcu, ktoré citoval denník Korea Times, väčšine Kórejčanov sa páčil model EveR-1 - predchodca súčasného modelu. "Pôvodne som si myslel, že EveR-2 je krajší ako EveR-1, pretože kým prvý model vyzeral ako z mäsa a kostí, ten novší pôsobí ako bábika," uviedol Bäg Moon-Hong z Kórejského technologického inštitútu. "Avšak verejnosť má očividne iný názor a viac sa jej páči EveR-1. Preto sme sa rozhodli, že urobíme EveR-2 lifting a takisto mu zmenšíme ruky," tvrdí Bäg. "Na rozdiel od humanoidov, ktorí majú široké využitie, androidi musia vyzerať dobre, pretože sa stretávajú s ľuďmi zoči-voči. Po absolvovaní ´zákroku´ bude EveR-2 budiť lepší dojem," uviedol Bäg.

V porovnaní so svojím krajším predchodcom je EveR-2 o päť centimetrov vyšší a výkonnejší - poháňa ho 58 motorov, čo mu zabezpečuje vyjadrenie širšej škály ľudských pocitov. Zatiaľ čo EveR-1 vedel vyjadriť len radosť, hnev, smútok a šťastie, EveR-2 sa vie aj tváriť, že sa nudí. Vie stáť na nohách ako človek, zaspievať pieseň a do rytmu hýbať ramenami, bokmi a kolenami. Nevie však ešte chodiť, čo je nová výzva pre pracovníkov inštitútu. Tím výskumníkov predpokladá, že chodiaceho a rozprávajúceho androida by mohli verejnosti predstaviť do dvoch až troch rokov.