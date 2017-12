Alien Shooter 2 - vesmírna strieľačka pre silné žalúdky!

Viete čo je dobré na tísicoch mimozemských beštií, plaziacich sa smerom k vám? Predsa to, že ich môžete všetky zlikvidovať! A že je to veľká zábava, dokazuje Alien Shooter 2, ultimatívny „simulátor“ vesmírneho deratizátora.

Fanúšikov Hviezdnej pechoty konečne čaká herná satisfakcia. Obrí zvierací odpad z vesmíru totiž prichádza na osobné počítače invázii nazvanej prosto, ale výstižne Alien Shooter 2. Prvý diel frenetickej strieľačky je už dávno pokorený a je čas pozrieť sa na to, čo nám prináša jeho mladší súrodenec. Zmenu smerom k menšej akčnosti a väčšiemu množstvu RPG prvkov? Vyčačkanú 3D grafiku? Skvelé filmové animácie posúvajúce pútavý príbeh?

Vyložme karty na stôl: AS 2 kašle na zmenu smerom k menšej akčnosti a väčšiemu množstvu RPG prvkov, vyčačkanú 3D grafiku i skvelé filmové animácie posúvajúce pútavý príbeh. Kašle dokonca i na ten pútavý príbeh. To, čo zaváži, je herný princíp. Preto je AS 2 o tom istom, čo jeho predchodca: o masovej deštrukcii mimozemských útočníkov, nápadne sa ponášajúcich na potvorky z pozemského prostredia hlodavcov, hmyzu a inej hávede. Tu ste jednoducho vojak a tak sa aj treba správať. Načo dlhé reči, stačí vysvietená šípka na zemi, ktorá ukazuje smer ďalšieho povinného postupu. A tak si putujete od brífingu k brífingu, od dverí k dverám a riešite zapeklité problémy typu „v tom hangári je približne tristo rýchlych zelenáčov, akú zbraň použiť aby som ich čo najviac usmažil jednou ranou?“ alebo „mám desať tisíc kreditov, miniem ich na najsilnejšiu brokovnicu, samopal, alebo granátomet?“ a pod. Mozgové závity sa teda „ponamáhajú“ len chvíľkami a aj tie budú vždy určitým spôsobom súvisieť s akčnými momentami v hre (niekedy je totiž rozumnejšie obsadiť priesmyk, cez ktorý sa potvory dostanú v menšom množstve a tak ich po dvoch-troch kusoch vyhladiť). Ako vidno, fabula o vesmírnej stanici, ktorej obyvatelia sú po invázii xenomorfov v tiesni, nikoho veľmi nemusí trápiť. Hlavne, že nábojov je nadostač. Ra-ta-ta-ta, banda jedna!

GRAFIKA 7 / 10

Istý posun od „jednotky“ predsa len nastal a markantne sa prejavuje predovšetkým v grafickom spracovaní. Tvorcovia sa rozhodli pôvodný izometrický pohľad ponechať, pridali však 3D objekty a nejaké tie pseudo3D prvky, takže celé vám to pripomína mix klasických automatoviek a novodobých trojrozmerných titulov. Je to však len a len v prospech veci. Na druhej strane je trochu škoda, že hlavný hrdina sa pohybuje trochu toporne – otáčavosť trupu k spodnej časti tela je v trochu zvláštnom vzťahu a aj pri behu sa zdá, akoby pohyb nôh patril viac stroju, než človeku. Podobne sú animované aj iné figúry a bytosti v hre, čo vytvára maličkú jazvičku na inak celkom peknom vizuálnom povrchu tohto titulu.

INTERFACE 8 / 10

Ovládať AS 2 výlučne myškou sa odporúča len jedincom so samovražednými sklonmi. Oproti tomu myš v kombinácii s klávesami pre pohyb uspokojí ako náročného hráča, tak neskúseného amatéra. Devízou je jednoduchosť a tak sa nemožno pomýliť: jedno tlačidlo pre streľbu, druhé pre vyvolanie menu a koliečko myši mení zbraň.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Predstavme si nasledovnú scénu: výťah práve vyviezol hlavnú postavu na poschodie, z ktorého ústredňa naposledy prijala signál stratených vedcov. Opatrne prechádzame širokou chodbou, sledujúc každý kút, každý stĺp, každý pohyb v diaľke. Nič sa však nedeje, len akýsi zlovestný zvuk s meniacou sa intenzitou nám tlačí na mozgové centrum zodpovedné pre spracovanie stresu. A potom, celkom z ničoho, keď už sme si istí, že všetko je v poriadku, generátor vypovie službu a všetko zahalí tma. Z desivého ticha, ktoré nastalo, nás prebudí len cvaknutie prenosného svetla na ochrannej kombinéze. V malom výreze sledujeme, ako sa po zemi niečo odporné plazí priamo k našim nohám. Reflexívne konanie: výstrel z pištole to zastaví. Po odrovnaní ďalších dvoch alienov, ktorí sa blížili zozadu, sa dostaví klamlivý pocit bezpečia. A v tom to príde... Obrovská rana ako z dela. Kvílenie poplašného systému. Náhradný generátor nahadzuje krvavočervené svetlo, ktoré je také prenikavé, až z neho páli v očiach. Príčinu toho hluku je zrazu zreteľne vidieť – na oboch koncoch chodby si tí mimozemskí bastardi prehrýzli diery. Sme obkľúčení. Je toto koniec?

Ak vás tento chabý pokus o priblíženie atmosféry AS 2 nevtiahol do toho, čo je hre vlastné, samotný proces hrania vás do toho určite dostane. AS 2 je totiž napínavá a miestami celkom nápaditá akčná strieľačka a behačka, ktorá sa nič iné ani nehrá. V niektorých miestnostiach sa na vás doslova „vyleje“ taká kopa útočníkov, že ich nedokážete spočítať (vlastne je tomu tak väčšinou). Kosíte ich po desiatkach, potom po stovkách a nakoniec levelu vám štatistika oznámi, že ste zničili vyše tisíc kreatúr. A to už je slušný počet! Skúste si pritom predstaviť, čo po sebe taká háveď môže zanechať: črevá, vnútornosti, krv... Áno, Alien Shooter sa spája už od prvého dielu s krvavými jatkami. Predtým podlaha v odtieňoch šedej sa po skoncovaní s nepriateľmi zmení na červené more. Nehovoriac o tom, že v neskorších pasážach hry obsadíte stacionárny guľomet, ktorým ide vyčistiť aj tá najhrubšia špina (toto sa mi sem votrelo z podvedomia, asi vplyvom nejakej televíznej reklamy...). Úplne najbrutálnejšie je však obrnené vozidlo, ktorým môžete súperov zrážať a súčasne do nich páliť z guľometu. Ach, sladký je život mariňáka.

MULTIPLAYER

V menu hry nájdete položku network, no zatiaľ sme túto možnosť netestovali.

ZVUKY 8 / 10

K temnej atmosfére patria hororové zvuky, ktoré náležite vydesia aj tých najpripravenejších. AS 2 disponuje širokou paletou strach vzbudzujúcich zvukových efektov, na ktoré pred spaním radšej nemyslite...

HUDBA 8 / 10

V hororovo ladených vesmírnych strieľačkách je dôležité ticho. Veď ako lepšie budovať napätie, než zlovestným TICHOM? O to pôsobivejší je potom hudobný kontrapunkt v podobe tvrdých gitarovo-technoidných nárezov. Hudba sa spúšťa v akčných pasážach a verte, zadrie sa vám pod kožu ako päťcentimetrová trieska.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Emzáci majú zmysel pre humor. Neviem si predstaviť iný dôvod, prečo by sa bezhlavo hrnuli rovno pred hlaveň odistenej zbrane. Treba však priznať, že v leveloch, kedy sa budete brodiť do pol pása v slize, sa nájdu aj tvory, ktoré sa snažia postavu obísť a útočiť aj zozadu. Väčšinou však platí, že alieni prichádzajú vo vlnách a vy hľadáte čo najvhodnejšiu pozíciu pre ich odstrel a zároveň svoj prípadný ústup. Obtiažnosť hry je preto niekedy nevyrovnaná: stačí sa šikovne umiestniť a zo správneho uhla likvidovať po jednom prichádzajúce bytosti. Našťastie, takých miest je v hre pomenej a tak nemajú šancu výrazne narušiť inak skvelý zážitok z hrania.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Povedané bolo azda všetko, žiada sa už len krátke zhrnutie na záver. Tak teda: nový Alien Shooter je krvavý „alien shooter“ s prvkami vylepšovania postavy, s množstvom rozličných typov zbraní aj mimozemšťanov, má ponurú atmosféru a obsahuje veľa ľakavých pasáží. Inými slovami: má všetko, po čom túži srdce hráča zameraného čistú radosť z masovej likvidácie neľudskej hávede. Zaručená katarzia!