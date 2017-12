Zazvonil mi minulý týždeň telefón, na linke bola nejaká pani z rádia. „Voláme vám ako expertovi na informačné technológie,“ povedala, čím si zaistila moju pozornosť.

14. feb 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Vysvetlila mi, že pripravujú reportáž o tom, ako to vyzerá s budúcnosťou Microsoftu. Odvetil som, že jej to veľmi rád poviem. Pre experta nie je nič jednoduchšie než predpovedať budúcnosť. Najmä ak je taká vzdialená, že kým sa stane súčasnosťou, dotyčný expert už bude dávno expertom na niečo iné.

Pani v telefóne si rozpačito odkašľala. „Problém je v tom, že by sme potrebovali počuť, že vyhliadky Microsoftu sú dobré.“ vysvetlila mi, že už volali desiatim expertom a všetci tvrdia, že Microsoft je na tom zle. A oni potrebujú mať reportáž vyváženú.

Nemôžem povedať, že by ma to prekvapilo. Ako vraví známy vtip o vyváženej televíznej reportáži na tému holokaustu: urobíte krátky úvod, dáte minútu Hitlerovi, minútu židom a máte to hotové.

Ale späť k Microsoftu. Naozaj si nemyslím, že by sa mal budúcnosti báť. Najskôr nás všetkých prežije, a nielen tých, ktorí pre problémy s PC skočia z okna. Ak má niekto miliardu používateľov, nemusí si z desiatich expertov robiť ťažkú hlavu. Skutočne som im to mohol do rádia povedať. Ale rozhovor som odmietol. Vás by nenahnevalo, keby ste boli na zozname expertov až jedenásty?