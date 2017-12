Hudba bez obmedzení? Čoskoro

Šéf Apple volá po zrušení ochrany digitálnych hudobných nahrávok, spoločnosť EMI to zrejme vyskúša ako prvá.

14. feb 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Nahrávacie spoločnosti prichádzajú pre pirátske nahrávky z internetu o obrovské časti tržieb a tak sa snažia svoju hudbu ponúkanú v internetových obchodoch čo najlepšie chrániť. A čím lepšie ju chránia, tým je jej počúvanie pre ľudí menej praktické a tým viac ľudí ju radšej kradne.

Zdá sa, že tento začarovaný kruh brániaci väčšiemu rozšíreniu predaja hudby cez internet by mohol byť v blízkom čase konečne odstránený. Už aj medzi samotnými nahrávacími spoločnosťami sa totiž začína presadzovať názor, že reštrikcie treba úplne odstrániť a vypustiť hudbu voľne do sveta.

Systémy nespolupracujú

Vo svete dnes funguje niekoľko odlišných systémov chrániacich hudbu legálne nakúpenú cez internet. Dva najpopulárnejšie od Apple a Microsoftu sú navzájom nekompatibilné a tak si napríklad hudbu kúpenú cez slovenský online obchod s hudbou T-station.sk (používa systém Microsoftu) nemôžu prehrať majitelia MP3 prehrávačov od firmy Apple. Systém ochrany navyše určuje, čo môžete a čo nemôžete s vlastnou hudbou robiť – väčšinou ju napríklad nemožno voľne napaľovať na CD alebo počúvať na iných počítačoch, než cez ktoré bola kúpená. Z týchto dôvodov si väčšina skúsenejších internetistov hudbu stiahne radšej nelegálne, aby neboli nijako obmedzovaní.

Ku kritikom tohto reštrikčného systému sa minulý týždeň pridal aj šéf firmy Apple Steve Jobs, ktorý v otvorenom liste vyzval najväčšie nahrávacie spoločnosti, aby povolili predaj nechránených nahrávok. „Prečo by mali štyri najväčšie nahrávacie firmy povoliť Apple ponúkať ich hudbu bez ochrany? Najjednoduchšia odpoveď je, že systém ochrany jednoducho nefunguje a nikdy fungovať nebude,“ napísal Jobs.

Jobs na hore

Jobsove slová znejú na prvé počutie prekvapujúco, pretože práve Apple zo systému ochrany zatiaľ najviac vyťažil – vďaka populárnemu prehrávaču iPod sa online hudba najlepšie predáva práve v obchode Apple, pretože iné chránené skladby na iPode prehrať nemožno. Podľa analytikov však šéf Apple v skutočnosti len šikovne preskočil z klubu obvinených do pozície vizionára, ktorý bude motorom nevyhnutných zmien. Najmä európskym krajinám totiž už s Apple dochádza trpezlivosť a štáty ako Francúzsko a Nórsko už intenzívne hľadajú cesty, ako firmu donútiť otvoriť svoj systém aj konkurencii a prestať nútiť zákazníkov kupovať si len produkty vlastnej značky.

Jobsove vyhlásenie podráždilo aj Microsoft, komentoval ho šéf marketingu pre hudobný prehrávač Zune Jason Reindhorp: „(Steve Jobs) stojí na vrchole hory a robí veľké vyhlásenia, kým my sme tu doli a pracujeme na tom, aby sa naozaj stali skutočnosťou.“

Prvou veľkou firmou, ktorá dlhoročnú túžbu internetistov nakoniec premení na skutočnosť, napokon bude zrejme nahrávacia spoločnosť EMI, ktorá vydáva napríklad nahrávky Coldplay či Norah Jonesovej. EMI podľa informácií z minulého týždňa v súčasnosti už rokuje o vytvorení prvého veľkého obchodu s hudbou, ktorej používanie nebude nijako obmedzované.

Riaditeľ ďalšieho veľkého obchodu s hudbou Yahoo Music Dave Goldberg predpovedá, že v jeho katalógu by mala byť ochrana skladieb odstránená do Vianoc. „Nahrávacie spoločnosti už chápu, že so systémom digitálnej ochrany treba skoncovať,“ povedal denníku USA Today. Predaj hudby cez internet to podľa neho zvýši najmenej o 15 až 20 percent.

Hudbu cez internet sa chystá predávať aj najväčší internetový obchod na svete Amazon.com – ten podľa expertov zrejme čaká práve na to, kým majitelia skladieb povolia ich predaj bez akýchkoľvek reštrikcií.

Ak sa to naozaj udeje, legálna hudba z internetu sa konečne kvalitou a komfortom počúvania vyrovná tej nelegálnej – a nahrávacie spoločnosti budú mať prvýkrát šancu pustiť sa s hudobnými pirátmi do vyrovnaného súboja.