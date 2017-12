Ďalšie novinky od Motoroly - L9 a K3

Americký výrobca si na 3GSM pripravil slušnú spŕšku noviniek, v rámci ktorých predstavil aj dva nové modely L9 a K3.

13. feb 2007 o 16:00 Jozef Orgonáš

Motorola L9 – štýl a výkon

Plným menom Motorola MOTOSLVR L9 spája multimediálne vlastnosti mobilu s formfaktorom, ktorý poznáme pod označením MOTOSLVR so zrkadlovým povrchom. Základom multimedií je MP3 prehrávač, FM rádio s funkciou RDS, kvalitné fotografické funkcie a technológia CrystalTalk, ktorú začala Motorola implementovať vo svojich mobilných telefónoch od modelu Z8. Ide o technológiu na potlačenie okolitého hluku a šumu pri telefonovaní, kedy vystupuje do popredia používateľov hlas.

FM rádio vie zobraziť (pokiaľ to samotný vysielateľ poskytuje) informácie o aktuálnej pesničke, žánre a albume. Hudbu z MP3 prehrávača môžete počúvať aj v lietadle, je totiž dostupný Airplane režim prehrávania. Fotoaparát je dvojmegapixlový s osemnásobným digitálnym priblížením a vie zachytávať aj video (MPEG4) so štvornásobným zoomom v landscape režime zobrazenia displeja. L9 si poradí s videostreamingom. Pripravené sú funkcie na zdieľanie multimediálneho obsahu. K internetu sa pripojíte iba cez GPRS alebo EDGE, k počítaču pre zmenu buď cez systémový kábel (miniUSB) alebo Bluetooth. K L9 pripojíte aj nové stereobluetooth slúchadlá od Motoroly cez Bluetooth A2DP profil. Pamäťová karta microSD môže mať maximálnu kapacitu 2 GB, internej pamäte je v telefóne 20 MB. Synchronizácia je taktiež možná, v štandardnom balení by sa mal dodávať nástroj Mobile Phone Tools.

Motorola KRZR K3 – nekompromisná krása a rýchlosť

“Krejzy” telefón od Motoroly je nástupcom ešte čerstvého modelu K1. Má podobnú, lesklú povrchovú úpravu, ale tentokrát do vienka dostal tento model aj podporu 3G na čele s HSDPA. Má aj druhú kameru na videotelefóniu, je poskyuje štandardné rozlíšenie VGA.

K počítaču ho pripojíte cez Bluetooth verzie 2.0 s takmer všetkými dostupnými Bluetooth profilmi, alebo cez miniUSB (2.0) konektor. Používateľ má k dispozícii 64 MB pamäte, podľa niektorých informácií to však bude okresané na 50 MB. Podpora microSD je samozrejmosťou. Dvojmegapixlový fotoaparát je totožný z modelu L9. Kvalitný je displej s veľmi jemným, neviditeľným rastrom. Na ploche dvoch palcov (v uhlopriečke) zobrazí 262 tisíc farieb pri rozlíšení 320 × 240 pixlov.

Motorola KRZR K3 by mala byť dostupná na svetových trhoch v prvom kvartáli tohto roku, reálny príchod na slovenských obchodov očakávame, vzhľadom na prebiehajúcu kampaň na K1-ku, na prelome marca a apríla.