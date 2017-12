3GSM: Štýlové a ešte štýlovejšie novinky od LG

Netradičnou cestou to vzala tentoraz firma LG, ktorá nepredstavovala novinky rad za radom, ale sústredila sa na štýlovú prezentáciu svojich dvoch najväčších lákadiel.

LG Shine

Ďalším z edície Black Label je „trendy“ koncipovaný model s kovovým telom - Shine. Svoju výnimočnosť nám dokázal pri prvom dotyku. Veľký, lesklý displej (tzv. lapač odtlačkov prstov) je doplnený o špecifický zaujímavý prvok ovládania - dvojsmerová, podlhovastvát trubička, na ktorú používateľ položí prst a vertikálnym posuvom sa pohybuje v menu. LG Shine sme vyskúšali, aj keď „z rýchlika“, ale predsa – ovládanie prostredníctvom novej koncepcie rolovacieho valčeka je rýchle, svižné, dynamické.

Ide o vcelku tenký vysúvací telefón s rozmermi 99,8 × 50,6 × 13,8 mm. Displej má už štandardné rozlíšenie 240 × 320 pixlov (QVGA) na ploche 2,2 palca a zobrazí 262-tisíc farieb (vyrobený je technológiou TFT). Bluetooth nechýba, internej pamäte je podstatne viacej ako v prípade Prady - 50 MB a nechýba podpora microSD pamäťových kariet, pričom v štandardnom balení by si mal používateľ nájsť aj kartu s kapacitou 128 MB.

Aj keď sme sprvu ohrnuli nos, že ide o 2G telefón, český zástupca spoločnosti LG nám obratom vložil do rúk 3G model (dizajnovo na vlas identický), otázkou však zostáva, či bude v predaji na Slovensku. Model pre GSM sieť by sa však na nás trh mal takmer iste dostať, vcelku pravdepodobne aj do akciovej ponuky mobilných operátorov a to už možno v priebehu apríla.

Na záver predstavenia tohto telefónu sme si schválne nechali pohľad na zadnú stranu. Tu sa za krytom (s efektom nevylešteného kovu) skrýva 2-megapixlový fotoaparát. To by nebolo nič výnimočné, avšak pri ladných krivkách a kovovom spracovaní samotného telefónu to pôsobí nadmieru elegantne. Na náhľad bola aj limitovaný séria Shine pre ázijský trh, kde bola kórejskými znakmi, podľa slov kórejského predstaviteľa, vygravírovaná báseň o láske a túžbe.

LG KU950 - videli sme DVB-H v praxi

Prvý 3G (UMTS, WCDMA) mobilný telefón s podporou HSDPA/DVB-H súčasne, to je model KU950. Tento telefón prichádza s funkciou, ktorú poznáte skôr z tradičných rekordérov televízie v domácnosti - vie televízny prenos nahrať do pamäte (55 MB internet + microSD), vie vytvoriť screenshot a dokonca môžete na ňom pozerať televíziu a pritom telefonovať súčasne. Dátové prenosy sú mu tiež neni cudzie, škoda, že HSDPA je obmedzené na 1,8 Mbit/s. Taktiež fotoaparát je iba 1,3-megapixlový, za to je tu však aj sekundárna kamera na videohovory (s rozlíšením VGA, tj. 640 × 480 pixlov). Rozmery tohto modelu sú 102 × 52,6 × 18,9 mm. Keďže na stánku LG bol k dispozícii aj DVB-H vysielač, pozerali sme na tomto telefóne video naživo. Niekedy vysielanie sekalo, pri stacionárnom prijímaní signálu však bola televízia na pomerne slušnej úrovni, samozrejme vzhľadom na možnosti mobilných telefónov.

LG chocolate na X spôsobov

Čokoládku z dielne LG už určite poznáte a preto nečudo, že LG sa púšťa do hravej premeny tohto telefónu podľa súčasných trendov. Na stánku sme ho videli v zlatej, červenej, kovovej farbe, s rôznymi doplnkami a kreáciami. Prinášame vám snímku pre lepšiu predstavivosť.

LG KU250 - 3G for All

„3G pre všetkých“ - titul GSM asociácie (12 veľkých hráčov na mobilnom trhu) si odniesol práve model KU250, ktorý sa s cenou približne 3 ÷ 4 000 Sk stáva 3G mobilom, ktorý by mal dostať 3G v podobe multimediálneho obsahu a zábavy aj k širším masám. Má displej s rozlíšením 176 × 220 pixlov, čo síce na prehrávanie multimediálneho obsahuje nie je zrovna najlepší parameter, na prvé skúsenosti s 3G však postačuje. Okrem toho má, v tejto cenovej kategórii dosť zaujímavý fotoaparát s rozlíšením 1,3 megapixlu, Bluetooth, 10 MB vnútornej pamäte a microSD šachtu na pamäťové karty. Vie streamovať audio aj video a podporuje čiastočne aj multitasking, takže počas hovoru nemusí napríklad rušiť prehrávanie hudby. Dizajn zariadenia nie je práve najpríťažlivejší, v tomto prípade je skôr prvoradý účel a ten sa LG podarilo naplniť na výbornú.