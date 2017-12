Každý dostane šancu boxovať

13. feb 2007 o 10:12 Ján Kordoš

A to určite dostane. Bezdrôtové ovládače snímané kamerou, ktorých pohyb je prenášaný na obrazovku sú na podobnú zábavu ako stvorené. Prehlásenie „poďme si dať do držky“ tak dostáva úplne, ale skutočne úplne nový zmysel. Bude určite zaujímavé sledovať multiplayer, ak náhodou jednému z hráčov prasknú z prehrávaného zápasu nervy a uštedrí jednu otcovskú aj skutočnému súperovi. A takmer sa zabudlo na katastrofy spojené s rozbíjaním nábytku a vybavenia domácnosti či nechceným ubližovaním iným osobám. Ale to ja len tak pomimo.

Zdroj: Actiontrip